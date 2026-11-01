Един загинал и осем ранени при стрелбата край стадиона в Алабама

Един човек е загинал, а осем са били ранени при стрелба край стадион „Леджън Фийлд“ в Бирмингам, щата Алабама. Общо девет души са получили огнестрелни рани, съобщи ABC News, позовавайки се на полицията. Един от пострадалите е в критично състояние, а седем са стабилни.

Сигналът за стрелбата е подаден около 19:50 часа местно време в района на „Греймонт Авеню Уест“, близо до стадиона. Полицаите са открили множество ранени, след което районът е бил обезопасен, за да могат екипите на пожарната и спешната помощ да окажат съдействие. Няма пострадали полицаи или служители на спешните служби.

Инцидентът е станал след футболната среща „Меджик Сити Класик“ между университетите „Алабама Ей енд Ем“ и „Алабама Стейт“. След стрелбата властите са прекратили съпътстващите празненства и са призовали хората да не се приближават до територията на стадиона.

„Множество огнестрелни оръжия бяха открити на мястото и предадени за съхранение“, заяви офицерът от полицията в Бирмингам Дарел Фрийман. По думите му един човек е задържан и е отведен в полицейското управление за разпит. Полицията подчертава, че информацията по случая все още се изяснява.

Началникът на полицията Майкъл Пикет определи стрелбата като „безсмислен акт на насилие“. Разследващите са поискали от гражданите да предоставят видеозаписи от района, които могат да помогнат за установяването на обстоятелствата и на всички замесени лица. Мотивите за стрелбата не са съобщени.

Източници: abcnews.com, wlbt.com