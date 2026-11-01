Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Един загинал и осем ранени при стрелбата край стадиона в Алабама

Един загинал и осем ранени при стрелбата край стадиона в Алабама

1 Ноември, 2026 10:42, обновена 1 Ноември, 2026 10:44 529 2

  • стрелба-
  • бирмингам-
  • алабама-
  • леджън фийлд-
  • меджик сити класик

Девет души са били простреляни след футболен мач край „Леджън Фийлд“ в Бирмингам. Един човек е задържан за разпит, а полицията издирва видеозаписи от инцидента

Един загинал и осем ранени при стрелбата край стадиона в Алабама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а осем са били ранени при стрелба край стадион „Леджън Фийлд“ в Бирмингам, щата Алабама. Общо девет души са получили огнестрелни рани, съобщи ABC News, позовавайки се на полицията. Един от пострадалите е в критично състояние, а седем са стабилни.

Сигналът за стрелбата е подаден около 19:50 часа местно време в района на „Греймонт Авеню Уест“, близо до стадиона. Полицаите са открили множество ранени, след което районът е бил обезопасен, за да могат екипите на пожарната и спешната помощ да окажат съдействие. Няма пострадали полицаи или служители на спешните служби.

Инцидентът е станал след футболната среща „Меджик Сити Класик“ между университетите „Алабама Ей енд Ем“ и „Алабама Стейт“. След стрелбата властите са прекратили съпътстващите празненства и са призовали хората да не се приближават до територията на стадиона.

„Множество огнестрелни оръжия бяха открити на мястото и предадени за съхранение“, заяви офицерът от полицията в Бирмингам Дарел Фрийман. По думите му един човек е задържан и е отведен в полицейското управление за разпит. Полицията подчертава, че информацията по случая все още се изяснява.

Началникът на полицията Майкъл Пикет определи стрелбата като „безсмислен акт на насилие“. Разследващите са поискали от гражданите да предоставят видеозаписи от района, които могат да помогнат за установяването на обстоятелствата и на всички замесени лица. Мотивите за стрелбата не са съобщени.

Източници: abcnews.com, wlbt.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Искам да съм нгррр в Алабама !

    11:33 01.11.2026