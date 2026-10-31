Володимир Зеленски: Евакуираните от Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на контролирания от Русия украински град Олешки са пристигнали в Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски. Те са били изведени от града в рамките на местно хуманитарно примирие.
В публикация в „Телеграм“ Зеленски благодари на САЩ и на първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия. „Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир“, написа украинският президент.
Пътуването е преминало през Крим и Беларус
Хиляди жители на Олешки са напуснали града след сключването на примирието, което е подкрепено от САЩ и е станало с намесата на папа Лъв Четиринадесети. След излизането си от града те са пътували с автобуси до Анапа на Кримския полуостров, а оттам са били превозени със самолет до беларуския град Гомел. От Гомел групата е продължила към Украйна.
Не е обявен точният брой на хората, които са решили да напуснат Олешки, нито колко от тях са избрали Украйна и колко са предпочели да заминат за Русия. Евакуираните са имали възможност и да останат в града.
Примирието е позволило доставки на храни и лекарства
Местното примирие е започнало във вторник. Официални представители на Украйна и Русия са заявили, че то не е било нарушено. Това е позволило на властите да разминират пътища и да доставят в града храни, лекарства и други необходими материали.
Снабдителните маршрути към Олешки са били прекъснати заради военните действия и атаките с дронове. По думите на жители продоволствените доставки са спрени още през май, което е довело стотици хора до глад. Ройтерс описва евакуираните като изтощени и гладуващи.
Преди войната Олешки е имал около 24 000 жители. По данни на украинските власти в града са останали приблизително 1700 души, като голяма част от тях са възрастни хора или хора със заболявания.
Пристигането на цивилните в Украйна е първият потвърден резултат от договореното местно примирие. То е дало възможност едновременно да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъдат изведени жители от град, чиито пътища са били прекъснати от бойните действия и минната опасност.
Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Презвитер Козма
Коментиран от #4, #6, #7, #8, #10
17:12 31.10.2026
3 Последния Софиянец
17:12 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зелчо
17:14 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 11 автобуса -Русия, 4 за Украйна
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Интересно нали
17:16 31.10.2026
8 Каза презряния ду
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Пелизец
17:16 31.10.2026
9 Кокс
17:17 31.10.2026
10 Всички мъже18-65г
До коментар #2 от "Презвитер Козма":заминаха за Русия
17:17 31.10.2026
11 Гориил
17:19 31.10.2026
12 Много бе!
17:19 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не разбрах
"По данни на украинските власти в града са останали приблизително 1700 души"
Още преди примирието говорила за около 1500 души, сега са хиляди!?!
17:20 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
17:25 31.10.2026
17 Смех бате
17:39 31.10.2026
18 Казанлъшкия
17:48 31.10.2026
19 Ха ха ха
17:50 31.10.2026