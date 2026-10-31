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Володимир Зеленски: Евакуираните от Олешки пристигнаха в Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Евакуираните от Олешки пристигнаха в Украйна

31 Октомври, 2026 17:10 1 016 19

  • олешки-
  • украйна-
  • евакуация-
  • хуманитарно примирие-
  • володимир зеленски

Зеленски благодари на САЩ и Мелания Тръмп за посредничеството при местното хуманитарно примирие

Володимир Зеленски: Евакуираните от Олешки пристигнаха в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Евакуираните жители на контролирания от Русия украински град Олешки са пристигнали в Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски. Те са били изведени от града в рамките на местно хуманитарно примирие.

В публикация в „Телеграм“ Зеленски благодари на САЩ и на първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия. „Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир“, написа украинският президент.

Пътуването е преминало през Крим и Беларус

Хиляди жители на Олешки са напуснали града след сключването на примирието, което е подкрепено от САЩ и е станало с намесата на папа Лъв Четиринадесети. След излизането си от града те са пътували с автобуси до Анапа на Кримския полуостров, а оттам са били превозени със самолет до беларуския град Гомел. От Гомел групата е продължила към Украйна.

Не е обявен точният брой на хората, които са решили да напуснат Олешки, нито колко от тях са избрали Украйна и колко са предпочели да заминат за Русия. Евакуираните са имали възможност и да останат в града.

Примирието е позволило доставки на храни и лекарства

Местното примирие е започнало във вторник. Официални представители на Украйна и Русия са заявили, че то не е било нарушено. Това е позволило на властите да разминират пътища и да доставят в града храни, лекарства и други необходими материали.

Снабдителните маршрути към Олешки са били прекъснати заради военните действия и атаките с дронове. По думите на жители продоволствените доставки са спрени още през май, което е довело стотици хора до глад. Ройтерс описва евакуираните като изтощени и гладуващи.

Преди войната Олешки е имал около 24 000 жители. По данни на украинските власти в града са останали приблизително 1700 души, като голяма част от тях са възрастни хора или хора със заболявания.

Пристигането на цивилните в Украйна е първият потвърден резултат от договореното местно примирие. То е дало възможност едновременно да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъдат изведени жители от град, чиито пътища са били прекъснати от бойните действия и минната опасност.

Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Презвитер Козма

    4 26 Отговор
    Интересно защо не са поискали да ги евакуират в Мордор, нали кремльовският Педя човек твърди че ги освобождава

    Коментиран от #4, #6, #7, #8, #10

    17:12 31.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Свежо месо за фронта.

    17:12 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зелчо

    20 0 Отговор
    Защо не се застъпи за децата в Иран и Газа?

    17:14 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 11 автобуса -Русия, 4 за Украйна

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Интересно нали

    17:16 31.10.2026

  • 8 Каза презряния ду

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Пелизец

    17:16 31.10.2026

  • 9 Кокс

    31 0 Отговор
    Украински дрон рани двама в Олешки. Този следобед дронът е атакувал лек автомобил, в който са мъж и жена са пътували за продукти. Всичко, което трябва да се знае за терористите.

    17:17 31.10.2026

  • 10 Всички мъже18-65г

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    заминаха за Русия

    17:17 31.10.2026

  • 11 Гориил

    33 0 Отговор
    Масовото изселване на жителите на Алешки към Русия се потулява и не се коментира от европейската преса. Кажете истината, или позлатата ще се разпадне от фалическите символи на свободната и демократична европейска преса.

    17:19 31.10.2026

  • 12 Много бе!

    12 0 Отговор
    Явно имат тежко ранен роднина в крайна и са отишли да го видят...

    17:19 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не разбрах

    16 0 Отговор
    "Хиляди жители на Олешки са напуснали града след сключването на примирието"
    "По данни на украинските власти в града са останали приблизително 1700 души"
    Още преди примирието говорила за около 1500 души, сега са хиляди!?!

    17:20 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Автобусите евакуиращи цивилните в Русия са били ескортирани от 15 линейки за бърза помощ ,а тези които заминаха за Украйна от бусове на ТЦК ,които са спрели автобусите и са извлекли от тях мъжете ,които са годни за фронта и отведени за пушечно месо.

    17:25 31.10.2026

  • 17 Смех бате

    4 1 Отговор
    Колко сърцераздирателно режисирана снимка. Лошите руснаци все дечица нападат.

    17:39 31.10.2026

  • 18 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Бащата нищо добро не го чака обаче за съжаление -в мобилизационна възраст е.

    17:48 31.10.2026

  • 19 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Аз пък си мислех, че всички освободени искат в Русия, а те пък като нашите русофили, искат в в Европа.

    17:50 31.10.2026

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