Володимир Зеленски: Евакуираните от Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на контролирания от Русия украински град Олешки са пристигнали в Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски. Те са били изведени от града в рамките на местно хуманитарно примирие.

В публикация в „Телеграм“ Зеленски благодари на САЩ и на първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия. „Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир“, написа украинският президент.

Пътуването е преминало през Крим и Беларус

Хиляди жители на Олешки са напуснали града след сключването на примирието, което е подкрепено от САЩ и е станало с намесата на папа Лъв Четиринадесети. След излизането си от града те са пътували с автобуси до Анапа на Кримския полуостров, а оттам са били превозени със самолет до беларуския град Гомел. От Гомел групата е продължила към Украйна.

Не е обявен точният брой на хората, които са решили да напуснат Олешки, нито колко от тях са избрали Украйна и колко са предпочели да заминат за Русия. Евакуираните са имали възможност и да останат в града.

Примирието е позволило доставки на храни и лекарства

Местното примирие е започнало във вторник. Официални представители на Украйна и Русия са заявили, че то не е било нарушено. Това е позволило на властите да разминират пътища и да доставят в града храни, лекарства и други необходими материали.

Снабдителните маршрути към Олешки са били прекъснати заради военните действия и атаките с дронове. По думите на жители продоволствените доставки са спрени още през май, което е довело стотици хора до глад. Ройтерс описва евакуираните като изтощени и гладуващи.

Преди войната Олешки е имал около 24 000 жители. По данни на украинските власти в града са останали приблизително 1700 души, като голяма част от тях са възрастни хора или хора със заболявания.

Пристигането на цивилните в Украйна е първият потвърден резултат от договореното местно примирие. То е дало възможност едновременно да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъдат изведени жители от град, чиито пътища са били прекъснати от бойните действия и минната опасност.

Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com