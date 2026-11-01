Тръмп разказа как е решил „сложна“ задача от когнитивен тест ВИДЕО

Доналд Тръмп разказа пред свои привърженици в Айова как е преминал когнитивен тест, включващ поредица от аритметични операции. Президентът заяви, че е решил задачата три пъти и че лекарите са останали доволни от представянето му.

„Не много хора могат да го направят. Аз можех. Направих го три пъти и преминах този проклет тест“, каза Тръмп по време на митинг в Сиукс Сити на 22 октомври 2026 г.

По думите му задачата започвала с произволно число, например 49. След това числото трябвало да бъде умножено по 3, разделено на 4, към резултата да бъдат прибавени 2019, да бъдат извадени 87, полученият резултат да бъде разделен на 3 и накрая умножен по 9.

При изпълнение на тези операции в посочения ред крайният резултат е 5906,25. Тръмп обаче не даде отговор пред публиката, а продължи с твърдението, че е решил задачата успешно. Той не представи и медицински документ, който да потвърждава, че именно такава задача е била част от неговото изследване.

Какво показва публикуваният медицински доклад

Последният публично достъпен подробен доклад за здравословното състояние на президента е свързан с медицински преглед в „Уолтър Рийд“ на 26 май 2026 г. В него е посочено, че когнитивната му функция е оценена чрез теста MoCA и че Тръмп е получил 30 от 30 точки.

MoCA е скринингов инструмент за установяване на признаци на леко когнитивно нарушение и други проблеми с паметта, вниманието и изпълнителните функции. Той не е тест за интелигентност. Сред задачите му има серийно изваждане на седмици от 100, както и упражнения за памет, език и ориентация.

Тръмп неведнъж е описвал когнитивните оценки като особено трудни и е твърдял, че ги е преминал с максимален резултат. В Сиукс Сити той каза още, че специалистите във „Уолтър Рийд“ са „изключителни“ и че лекарите са били доволни от резултатите му.

Публично потвърденото към момента е резултатът от медицинския доклад от май 2026 г. Твърдението за конкретната многостъпкова аритметична задача и за трикратното ѝ решаване идва от самия Тръмп.

Източници: theguardian.com, apnews.com, abcnews.com