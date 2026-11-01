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Тръмп разказа как е решил „сложна“ задача от когнитивен тест ВИДЕО
  Тема: Известни личности

Тръмп разказа как е решил „сложна“ задача от когнитивен тест ВИДЕО

1 Ноември, 2026 19:44, обновена 1 Ноември, 2026 19:51 594 6

  • доналд тръмп-
  • когнитивен тест-
  • уолтър рийд-
  • медицински преглед-
  • сащ

Президентът на САЩ описа поредица от аритметични операции, но не съобщи крайния отговор. Последният публикуван медицински доклад сочи резултат 30 от 30 на когнитивната оценка MoCA

Тръмп разказа как е решил „сложна“ задача от когнитивен тест ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп разказа пред свои привърженици в Айова как е преминал когнитивен тест, включващ поредица от аритметични операции. Президентът заяви, че е решил задачата три пъти и че лекарите са останали доволни от представянето му.

„Не много хора могат да го направят. Аз можех. Направих го три пъти и преминах този проклет тест“, каза Тръмп по време на митинг в Сиукс Сити на 22 октомври 2026 г.

По думите му задачата започвала с произволно число, например 49. След това числото трябвало да бъде умножено по 3, разделено на 4, към резултата да бъдат прибавени 2019, да бъдат извадени 87, полученият резултат да бъде разделен на 3 и накрая умножен по 9.

При изпълнение на тези операции в посочения ред крайният резултат е 5906,25. Тръмп обаче не даде отговор пред публиката, а продължи с твърдението, че е решил задачата успешно. Той не представи и медицински документ, който да потвърждава, че именно такава задача е била част от неговото изследване.

Какво показва публикуваният медицински доклад

Последният публично достъпен подробен доклад за здравословното състояние на президента е свързан с медицински преглед в „Уолтър Рийд“ на 26 май 2026 г. В него е посочено, че когнитивната му функция е оценена чрез теста MoCA и че Тръмп е получил 30 от 30 точки.

MoCA е скринингов инструмент за установяване на признаци на леко когнитивно нарушение и други проблеми с паметта, вниманието и изпълнителните функции. Той не е тест за интелигентност. Сред задачите му има серийно изваждане на седмици от 100, както и упражнения за памет, език и ориентация.

Тръмп неведнъж е описвал когнитивните оценки като особено трудни и е твърдял, че ги е преминал с максимален резултат. В Сиукс Сити той каза още, че специалистите във „Уолтър Рийд“ са „изключителни“ и че лекарите са били доволни от резултатите му.

Публично потвърденото към момента е резултатът от медицинския доклад от май 2026 г. Твърдението за конкретната многостъпкова аритметична задача и за трикратното ѝ решаване идва от самия Тръмп.

Източници: theguardian.com, apnews.com, abcnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решил?

    0 0 Отговор
    Решил я е с Chat GPT.

    19:49 01.11.2026

  • 2 ставка

    2 0 Отговор
    Ох божеееее боже....
    Този хвалипръцко бил и математически гений.
    Ха!

    Коментиран от #6

    19:49 01.11.2026

  • 3 БеГемот

    1 1 Отговор
    Ама наум ли?

    19:51 01.11.2026

  • 4 Мелания

    1 0 Отговор
    Много е добър на тези тестове Дони!!!
    Показах му Питка, той погледна, и ми подаде Мухозол!

    19:55 01.11.2026

  • 5 Спецназ

    1 0 Отговор
    Дони знае да смята с броенето на пареи е добре,

    даже пачки за кампанията премята.

    Мисля че след Путин е човека,

    дето са му преминали най-много пачки пари през ръцете!

    свои пари!

    20:01 01.11.2026

  • 6 Математиквени(

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ставка":

    Аритметически, да сме политкоректни...

    20:02 01.11.2026