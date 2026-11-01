Руски удари в Украйна: жена загина, 11 души са ранени

70-годишна жена загина, а още петима души пострадаха при руски удари в Глуховската община на Сумска област. Жената е била пътничка в граждански автомобил, по който е нанесен удар с FPV дрон. Тя е починала на място, а двама от хората в автомобила са получили травми.

Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че руските сили са атакували общината още от сутринта. „Руските сили нанесоха удар по граждански автомобил. Една от пътничките – 70-годишна жена – загина на място“, заяви той.

Безпилотници са поразили и жилищни сгради в Глухов, като на местата на попаденията са избухнали пожари. Медицинска помощ са потърсили още трима души, които се лекуват амбулаторно. Така общият брой на пострадалите в общината е петима, без да се брои загиналата жена.

Над 40 атаки в Днепропетровска област

Руските сили са атакували Днепропетровска област повече от 40 пъти в рамките на деня, използвайки безпилотници и артилерия. Ранени са шестима души, съобщи ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа.

В Днипро са поразени предприятия. В Подгородненската община са повредени предприятие и товарен автомобил, като са избухнали пожари.

В Никополски район са засегнати районният център и общините Марганец, Покровск и Червоногригоровка. Повредени са многофамилни и частни домове, хотел, магазини, инфраструктура и автомобили. В болница са настанени 34-годишен мъж, 60-годишен мъж и 43-годишен мъж. 65-годишна жена и двама 73-годишни мъже се лекуват амбулаторно.

Удари по инфраструктура са нанесени и в Павлоградски и Каменски район. В Синелниковски район е повредена частна къща във Василковската община. Данните за щетите и пострадалите са съобщени от Украинската правда и Суспилне Днипро, позовавайки се на областната администрация.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media