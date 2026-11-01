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Руски удари в Украйна: жена загина, 11 души са ранени
  Тема: Украйна

Руски удари в Украйна: жена загина, 11 души са ранени

1 Ноември, 2026 21:09 741 26

  • украйна-
  • руски удари-
  • сумска област-
  • днепропетровска област

Жертвата е 70-годишна пътничка в автомобил, ударен от FPV дрон в Сумска област. В Днепропетровска област са регистрирани над 40 атаки с безпилотници и артилерия

Руски удари в Украйна: жена загина, 11 души са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

70-годишна жена загина, а още петима души пострадаха при руски удари в Глуховската община на Сумска област. Жената е била пътничка в граждански автомобил, по който е нанесен удар с FPV дрон. Тя е починала на място, а двама от хората в автомобила са получили травми.

Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че руските сили са атакували общината още от сутринта. „Руските сили нанесоха удар по граждански автомобил. Една от пътничките – 70-годишна жена – загина на място“, заяви той.

Безпилотници са поразили и жилищни сгради в Глухов, като на местата на попаденията са избухнали пожари. Медицинска помощ са потърсили още трима души, които се лекуват амбулаторно. Така общият брой на пострадалите в общината е петима, без да се брои загиналата жена.

Над 40 атаки в Днепропетровска област

Руските сили са атакували Днепропетровска област повече от 40 пъти в рамките на деня, използвайки безпилотници и артилерия. Ранени са шестима души, съобщи ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа.

В Днипро са поразени предприятия. В Подгородненската община са повредени предприятие и товарен автомобил, като са избухнали пожари.

В Никополски район са засегнати районният център и общините Марганец, Покровск и Червоногригоровка. Повредени са многофамилни и частни домове, хотел, магазини, инфраструктура и автомобили. В болница са настанени 34-годишен мъж, 60-годишен мъж и 43-годишен мъж. 65-годишна жена и двама 73-годишни мъже се лекуват амбулаторно.

Удари по инфраструктура са нанесени и в Павлоградски и Каменски район. В Синелниковски район е повредена частна къща във Василковската община. Данните за щетите и пострадалите са съобщени от Украинската правда и Суспилне Днипро, позовавайки се на областната администрация.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филипов

    6 12 Отговор
    Няма по-голям срам в историята на Русия от многоходовия ботокс

    21:14 01.11.2026

  • 2 Безсилието на Путин се изразява в удари

    6 12 Отговор
    срещу, училища, детски градини, болници, църкви, магазини, пътнически влакове и автобуси и жилищни сгради.

    21:14 01.11.2026

  • 3 Пич

    7 3 Отговор
    Това с руските удари в Украйна е някакво дежа вю...!? Къде ли съм го чувал...?!

    Коментиран от #5, #7, #9, #10

    21:15 01.11.2026

  • 4 Украинска правда 🤣🤣😂 🤣

    13 4 Отговор
    Източник

    Коментиран от #8

    21:15 01.11.2026

  • 5 Ами в другата статия

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    54 000 ликвидирани руснака за октомври.Прочети я.Не е срамнно.

    21:18 01.11.2026

  • 6 Йотова

    2 5 Отговор
    удобрява това!

    21:19 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да бе !

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Украинска правда 🤣🤣😂 🤣":

    Само скивай словосъчетанието - "Украйна" и "правда" - заедно!?

    21:20 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Предай се плъх зелен

    11 3 Отговор
    Спаси животи !

    Коментиран от #13, #14

    21:23 01.11.2026

  • 12 Слава украйна

    2 9 Отговор
    Попиля Русия и китай

    Коментиран от #21, #22

    21:25 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Предай се плъх зелен

    8 2 Отговор
    Нямаш избор

    21:28 01.11.2026

  • 17 къското именце

    10 2 Отговор
    Вивалди и контранступа дават плодове. Откакто руснаците нямат кокоши яйца и сапове за лопатите, украинското метро стана хотел.

    Коментиран от #25

    21:30 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе,

    10 2 Отговор
    Милена, няма ли деца този път ?! Не си си превел правилно лъжите на УНИАН и дойчезеле...

    21:33 01.11.2026

  • 20 Абе,

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Или Обратното хихихи":

    пак ли ровиш в тавата с фалшивото брашно?!

    21:34 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТЕРОРИРИСТИТИ УБИЙЦИ

    1 4 Отговор
    УКРАЙНЦИТЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ НЕЩО СРЕЩО ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ.

    21:36 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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