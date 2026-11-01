Руски удари в Украйна: жена загина, 11 души са ранени

70-годишна жена загина, а още петима души пострадаха при руски удари в Глуховската община на Сумска област. Жената е била пътничка в граждански автомобил, по който е нанесен удар с FPV дрон. Тя е починала на място, а двама от хората в автомобила са получили травми.
Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи, че руските сили са атакували общината още от сутринта. „Руските сили нанесоха удар по граждански автомобил. Една от пътничките – 70-годишна жена – загина на място“, заяви той.
Безпилотници са поразили и жилищни сгради в Глухов, като на местата на попаденията са избухнали пожари. Медицинска помощ са потърсили още трима души, които се лекуват амбулаторно. Така общият брой на пострадалите в общината е петима, без да се брои загиналата жена.
Над 40 атаки в Днепропетровска област
Руските сили са атакували Днепропетровска област повече от 40 пъти в рамките на деня, използвайки безпилотници и артилерия. Ранени са шестима души, съобщи ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа.
В Днипро са поразени предприятия. В Подгородненската община са повредени предприятие и товарен автомобил, като са избухнали пожари.
В Никополски район са засегнати районният център и общините Марганец, Покровск и Червоногригоровка. Повредени са многофамилни и частни домове, хотел, магазини, инфраструктура и автомобили. В болница са настанени 34-годишен мъж, 60-годишен мъж и 43-годишен мъж. 65-годишна жена и двама 73-годишни мъже се лекуват амбулаторно.
Удари по инфраструктура са нанесени и в Павлоградски и Каменски район. В Синелниковски район е повредена частна къща във Василковската община. Данните за щетите и пострадалите са съобщени от Украинската правда и Суспилне Днипро, позовавайки се на областната администрация.
Източници: pravda.com.ua, suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Филипов
21:14 01.11.2026
2 Безсилието на Путин се изразява в удари
21:14 01.11.2026
3 Пич
Коментиран от #5, #7, #9, #10
21:15 01.11.2026
4 Украинска правда 🤣🤣😂 🤣
Коментиран от #8
21:15 01.11.2026
5 Ами в другата статия
До коментар #3 от "Пич":54 000 ликвидирани руснака за октомври.Прочети я.Не е срамнно.
21:18 01.11.2026
6 Йотова
21:19 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да бе !
До коментар #4 от "Украинска правда 🤣🤣😂 🤣":Само скивай словосъчетанието - "Украйна" и "правда" - заедно!?
21:20 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Предай се плъх зелен
Коментиран от #13, #14
21:23 01.11.2026
12 Слава украйна
Коментиран от #21, #22
21:25 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Предай се плъх зелен
21:28 01.11.2026
17 къското именце
Коментиран от #25
21:30 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе,
21:33 01.11.2026
20 Абе,
До коментар #14 от "Или Обратното хихихи":пак ли ровиш в тавата с фалшивото брашно?!
21:34 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ТЕРОРИРИСТИТИ УБИЙЦИ
21:36 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.