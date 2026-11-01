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Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Турция
  Тема: Украйна

Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Турция

1 Ноември, 2026 21:23 995 35

  • володимир зеленски-
  • реджеп тайип ердоган-
  • владимир путин-
  • черно море-
  • войната в украйна

Украинският президент очаква Ердоган да обсъди с Москва правила за сигурно корабоплаване в Черно море и възможно прекратяване на ударите по енергетиката

Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин в Турция, ако бъде организирана среща на лидерите за прекратяване на войната. Украинският президент каза това пред CNN Türk след разговорите си с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.

„Тази война трябва да приключи. Трябва да обединим усилията си и да прехвърлим поне горещата фаза на войната към дипломатическа“, заяви Зеленски. Той изрази надежда Турция да посредничи между Киев и Москва и посочи, че връзките на Ердоган както с Путин, така и с президента на САЩ Доналд Тръмп могат да помогнат за дипломатическия процес.

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Обсъждат тристранна среща в Турция

По думите на Зеленски на срещата с Ердоган отново е била обсъдена възможността за тристранна среща на лидерите в Турция. Украинският президент не посочи конкретна дата, но каза, че Киев би приел подобен формат, ако Анкара успее да го организира.

„С Путин съм готов да се срещна в Турция“, каза Зеленски. Той определи Турция като „практичен и реалистичен посредник“, който може да разговаря с всички страни, без да заема страна в преговорите. Според него окончателните решения за прекратяване на войната трябва да бъдат взети от лидерите, а не само от технически екипи.

Предложение за сигурен коридор в Черно море

Сред основните теми на разговорите с Ердоган са били сигурността в Черно море, свободното корабоплаване, износът на храни и енергетиката. Зеленски заяви, че в момента три турски кораба и един гръцки кораб са подложени на атаки, докато се намират в украински пристанища.

„Ако тези кораби потънат, екипажите също ще загинат“, предупреди украинският президент. Той каза, че Украйна организира конвои за извеждането им, но руските сили атакуват и украинските екипи, които участват в операциите.

Зеленски предложи минимални правила за сигурност в Черно море. Кораби под турски или друг флаг трябва да могат да посещават украински пристанища, без да бъдат атакувани от Русия. В същото време Украйна не трябва да напада турски кораби, които влизат в руски пристанища.

По думите му Ердоган ще обсъди тези въпроси с руската страна. Зеленски не посочи кога и в какъв формат може да се проведат разговорите.

Енергетиката и бъдещите преговори

Украинският президент заяви, че с Ердоган е обсъждано и възможно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Той свърза темата с наближаващата зима и продължаващите руски балистични атаки срещу Украйна.

Зеленски посочи, че технически екипи на САЩ, Русия и Украйна могат да обсъждат енергийно и морско примирие, както и размяна на пленници. Той обаче подчерта, че тези разговори не могат да заменят срещата на лидерите.

„Лидерската среща е задължително условие“, заяви Зеленски. Той определи пълното и безусловно прекратяване на огъня като основна цел и подчерта, че бъдещи решения за украинските територии не могат да бъдат вземани без участието на Киев.

Източници: cnnturk.com, t24.com.tr, turkiyegazetesi.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пък се репчеше едно време

    38 2 Отговор
    А оня закон дето го подписа , ще плюеш ли наркоманче на подписа и закона си?

    Коментиран от #32, #35

    21:25 01.11.2026

  • 2 Тоя ли се правеше на мъш

    33 1 Отговор
    Каквото ти нареди бай Дончо това ще правиш надрусан клоуне

    21:27 01.11.2026

  • 3 Съдията

    35 3 Отговор
    Ще се срещнеш с Путин, където ти кажат САЩ и Русия. И на всичко ще се съгласиш. Друг избор нямаш.

    21:28 01.11.2026

  • 4 Този е все по-нашмъркан

    23 1 Отговор
    и още по-наивен от встъпването му в длъжност като президент от курабията която е захапал

    21:28 01.11.2026

  • 5 Пич

    35 2 Отговор
    Не разбирам защо му е на Зелю да се среща с Путин, след като побеждава всекидневно и е на косъм от унищожението на руската армия.....???!!!
    Има неква Урсулианска пропаганда върви тука...?!

    Коментиран от #13

    21:29 01.11.2026

  • 6 Хайо

    23 2 Отговор
    Този в кой свят живее? Ясно му казаха ,че е много малък и единствено може да се поразходи до Москва за да се види за последно с Путин .

    21:31 01.11.2026

  • 7 осраински

    17 3 Отговор
    Путин
    изпращам 100 контейнера тоалетна хартия за опозицията в България

    Коментиран от #10, #21

    21:32 01.11.2026

  • 8 Шопо

    20 2 Отговор
    Няма значение къде ще подпише капитулация, може и в Киев

    21:33 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "осраински":

    Ама недей с контейнеровоз, че....

    21:39 01.11.2026

  • 11 Путин

    1 17 Отговор
    От бункера не излизам!

    21:39 01.11.2026

  • 12 Исторически факти

    14 0 Отговор
    Къш, бе Зелю... Чиба, махай се...

    21:39 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 долу ЕС

    15 1 Отговор
    този се и ааа с руснаците, знаем какво направи в Истанбул преди няколко години! бой до дупка

    Коментиран от #20, #22

    21:40 01.11.2026

  • 15 нннн

    15 1 Отговор
    Зеленски е наистина влюбен. Все се натиска за среща с Путин. Несподелена трагична любов...

    21:40 01.11.2026

  • 16 Пич

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Геро":

    Благодаря ти!!!
    Ти ясно показвш пред очите на всички, колко съм прав като презирам паветниците, и ги считам за зле възпитани и умствено недоразвити!!!

    21:43 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зеленски бил готов ама ...

    10 2 Отговор
    „С Путин съм готов да се срещна в Турция“, казал Зеленски. Не се разбира при евентуална среща на колене или лакти ще са преговарящите в Турция с Путин.

    21:44 01.11.2026

  • 19 Ами

    16 1 Отговор
    От Русия ясно казаха, че такава среща е възможна в Москва.
    Просто графикът на Путин е доста натоварен
    и няма време за разходки и празни приказки.

    Коментиран от #23

    21:44 01.11.2026

  • 20 Долу русия

    2 16 Отговор

    До коментар #14 от "долу ЕС":

    Тази държава няма да я има.

    21:44 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И къде ходи путин педофилски

    0 14 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Освен да пали свещи

    21:50 01.11.2026

  • 24 Слуга на народа

    15 0 Отговор
    Зеленото, горкото.. Пак се изказва неподготвен. Няма да му се сбъдне мечтата да се снима с Путин.

    Коментиран от #25

    21:51 01.11.2026

  • 25 Ще се сни

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "Слуга на народа":

    Когато бункерният запъртък го сложат да мумията на Ленин.

    Коментиран от #27

    21:54 01.11.2026

  • 26 късичкото именце

    13 1 Отговор
    Еее, не така бе Зели! Ми ти тъкмо печелиш перемогата, контранступа, Вивалдито и айде сега па преговори!! Ми не така! Нали ти издаде декрет да не се преговаря с Путин? Забрави ли, момчето ми? Ех тиииии....

    21:57 01.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    9 1 Отговор
    Зелко, бегай в Москва и искай убежище. Владимир Владимирович е добър. Ще ти даде убежище и амнистия след края на войната, като Сталин на фелдмаршал Паулус.

    22:06 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор
    Зеленски три пъти е бягал от мобилизация в Москва, преди да го направят президент. Бягай зелко, бягай за четвърти път и се спасявай! Владимир Владимирович ще ти даде убежище и амнистия!

    22:16 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор
    Владимир Владимирович даде много амнистии на разни клоуни. Помните ли оная рок група дето направи оргия в църквата? Амнистира ги. А олигарха Ходорковски? И него го амнистира. И зелко ще амнистира. Ще си живуркаш с краденото, а на запад ще го убият за да мълчи.

    22:20 01.11.2026

  • 34 Ес много му вирна работа та

    2 1 Отговор
    Защо ли зеленски толкова много напира да се среща с Путин , при положение, че с указ беше забранил всякакви разговори с "аресора". ? Указът все още ли е валиден при положение , че не е отменен. "Най-влиятелният лидер " не осъзнава ли , че Западът умело. го използва за прокси във войната срещу Русия . Едва ли има лидер който ще го вземе на сериозно и да преговаря със зеленски .

    22:46 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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