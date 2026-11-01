Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Турция

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин в Турция, ако бъде организирана среща на лидерите за прекратяване на войната. Украинският президент каза това пред CNN Türk след разговорите си с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.

„Тази война трябва да приключи. Трябва да обединим усилията си и да прехвърлим поне горещата фаза на войната към дипломатическа“, заяви Зеленски. Той изрази надежда Турция да посредничи между Киев и Москва и посочи, че връзките на Ердоган както с Путин, така и с президента на САЩ Доналд Тръмп могат да помогнат за дипломатическия процес.

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Обсъждат тристранна среща в Турция

По думите на Зеленски на срещата с Ердоган отново е била обсъдена възможността за тристранна среща на лидерите в Турция. Украинският президент не посочи конкретна дата, но каза, че Киев би приел подобен формат, ако Анкара успее да го организира.

„С Путин съм готов да се срещна в Турция“, каза Зеленски. Той определи Турция като „практичен и реалистичен посредник“, който може да разговаря с всички страни, без да заема страна в преговорите. Според него окончателните решения за прекратяване на войната трябва да бъдат взети от лидерите, а не само от технически екипи.

Предложение за сигурен коридор в Черно море

Сред основните теми на разговорите с Ердоган са били сигурността в Черно море, свободното корабоплаване, износът на храни и енергетиката. Зеленски заяви, че в момента три турски кораба и един гръцки кораб са подложени на атаки, докато се намират в украински пристанища.

„Ако тези кораби потънат, екипажите също ще загинат“, предупреди украинският президент. Той каза, че Украйна организира конвои за извеждането им, но руските сили атакуват и украинските екипи, които участват в операциите.

Зеленски предложи минимални правила за сигурност в Черно море. Кораби под турски или друг флаг трябва да могат да посещават украински пристанища, без да бъдат атакувани от Русия. В същото време Украйна не трябва да напада турски кораби, които влизат в руски пристанища.

По думите му Ердоган ще обсъди тези въпроси с руската страна. Зеленски не посочи кога и в какъв формат може да се проведат разговорите.

Енергетиката и бъдещите преговори

Украинският президент заяви, че с Ердоган е обсъждано и възможно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Той свърза темата с наближаващата зима и продължаващите руски балистични атаки срещу Украйна.

Зеленски посочи, че технически екипи на САЩ, Русия и Украйна могат да обсъждат енергийно и морско примирие, както и размяна на пленници. Той обаче подчерта, че тези разговори не могат да заменят срещата на лидерите.

„Лидерската среща е задължително условие“, заяви Зеленски. Той определи пълното и безусловно прекратяване на огъня като основна цел и подчерта, че бъдещи решения за украинските територии не могат да бъдат вземани без участието на Киев.

Източници: cnnturk.com, t24.com.tr, turkiyegazetesi.com.tr