Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Турция

Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Владимир Путин в Турция, ако бъде организирана среща на лидерите за прекратяване на войната. Украинският президент каза това пред CNN Türk след разговорите си с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.
„Тази война трябва да приключи. Трябва да обединим усилията си и да прехвърлим поне горещата фаза на войната към дипломатическа“, заяви Зеленски. Той изрази надежда Турция да посредничи между Киев и Москва и посочи, че връзките на Ердоган както с Путин, така и с президента на САЩ Доналд Тръмп могат да помогнат за дипломатическия процес.
Обсъждат тристранна среща в Турция
По думите на Зеленски на срещата с Ердоган отново е била обсъдена възможността за тристранна среща на лидерите в Турция. Украинският президент не посочи конкретна дата, но каза, че Киев би приел подобен формат, ако Анкара успее да го организира.
„С Путин съм готов да се срещна в Турция“, каза Зеленски. Той определи Турция като „практичен и реалистичен посредник“, който може да разговаря с всички страни, без да заема страна в преговорите. Според него окончателните решения за прекратяване на войната трябва да бъдат взети от лидерите, а не само от технически екипи.
Предложение за сигурен коридор в Черно море
Сред основните теми на разговорите с Ердоган са били сигурността в Черно море, свободното корабоплаване, износът на храни и енергетиката. Зеленски заяви, че в момента три турски кораба и един гръцки кораб са подложени на атаки, докато се намират в украински пристанища.
„Ако тези кораби потънат, екипажите също ще загинат“, предупреди украинският президент. Той каза, че Украйна организира конвои за извеждането им, но руските сили атакуват и украинските екипи, които участват в операциите.
Зеленски предложи минимални правила за сигурност в Черно море. Кораби под турски или друг флаг трябва да могат да посещават украински пристанища, без да бъдат атакувани от Русия. В същото време Украйна не трябва да напада турски кораби, които влизат в руски пристанища.
По думите му Ердоган ще обсъди тези въпроси с руската страна. Зеленски не посочи кога и в какъв формат може да се проведат разговорите.
Енергетиката и бъдещите преговори
Украинският президент заяви, че с Ердоган е обсъждано и възможно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Той свърза темата с наближаващата зима и продължаващите руски балистични атаки срещу Украйна.
Зеленски посочи, че технически екипи на САЩ, Русия и Украйна могат да обсъждат енергийно и морско примирие, както и размяна на пленници. Той обаче подчерта, че тези разговори не могат да заменят срещата на лидерите.
„Лидерската среща е задължително условие“, заяви Зеленски. Той определи пълното и безусловно прекратяване на огъня като основна цел и подчерта, че бъдещи решения за украинските територии не могат да бъдат вземани без участието на Киев.
Източници: cnnturk.com, t24.com.tr, turkiyegazetesi.com.tr
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пък се репчеше едно време
Коментиран от #32, #35
21:25 01.11.2026
2 Тоя ли се правеше на мъш
21:27 01.11.2026
3 Съдията
21:28 01.11.2026
4 Този е все по-нашмъркан
21:28 01.11.2026
5 Пич
Има неква Урсулианска пропаганда върви тука...?!
Коментиран от #13
21:29 01.11.2026
6 Хайо
21:31 01.11.2026
7 осраински
изпращам 100 контейнера тоалетна хартия за опозицията в България
Коментиран от #10, #21
21:32 01.11.2026
8 Шопо
21:33 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "осраински":Ама недей с контейнеровоз, че....
21:39 01.11.2026
11 Путин
21:39 01.11.2026
12 Исторически факти
21:39 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 долу ЕС
Коментиран от #20, #22
21:40 01.11.2026
15 нннн
21:40 01.11.2026
16 Пич
До коментар #13 от "Геро":Благодаря ти!!!
Ти ясно показвш пред очите на всички, колко съм прав като презирам паветниците, и ги считам за зле възпитани и умствено недоразвити!!!
21:43 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Зеленски бил готов ама ...
21:44 01.11.2026
19 Ами
Просто графикът на Путин е доста натоварен
и няма време за разходки и празни приказки.
Коментиран от #23
21:44 01.11.2026
20 Долу русия
До коментар #14 от "долу ЕС":Тази държава няма да я има.
21:44 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И къде ходи путин педофилски
До коментар #19 от "Ами":Освен да пали свещи
21:50 01.11.2026
24 Слуга на народа
Коментиран от #25
21:51 01.11.2026
25 Ще се сни
До коментар #24 от "Слуга на народа":Когато бункерният запъртък го сложат да мумията на Ленин.
Коментиран от #27
21:54 01.11.2026
26 късичкото именце
21:57 01.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахаха!🎺🥳😀
22:06 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахаха!🎺🥳😀
22:16 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахаха!🎺🥳😀
22:20 01.11.2026
34 Ес много му вирна работа та
22:46 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.