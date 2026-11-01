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Neue Zürcher Zeitung: Киев влиза в петата военна зима без достатъчна защита
  Тема: Украйна

Neue Zürcher Zeitung: Киев влиза в петата военна зима без достатъчна защита

1 Ноември, 2026 21:51 759 31

  • киев-
  • виталий кличко-
  • володимир зеленски-
  • войната в украйна-
  • зимна подготовка

Недостигът на укрития, отоплителни мощности и защита на инфраструктурата засилва натиска върху кмета Виталий Кличко. Конфликтът му с президента Володимир Зеленски навлиза в нов етап

Neue Zürcher Zeitung: Киев влиза в петата военна зима без достатъчна защита - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Киев влиза в петата военна зима с недостатъчно укрития, ограничени отоплителни мощности и енергийна мрежа, която вече е подложена на ежедневни прекъсвания. На този фон общественото недоволство срещу кмета Виталий Кличко се засилва, а спорът му с президента Володимир Зеленски се превръща в отделен фронт на политическото напрежение.

Русия промени тактиката си и разшири списъка с цели. Освен енергийни съоръжения, под удар попадат водоснабдителни и пречиствателни станции, производствени халета, складове за храни, търговски центрове и мостове. На украинската противовъздушна отбрана не достигат боеприпаси и техника, а жителите не знаят къде ще паднат следващите ракети и дронове.

Недостиг на укрития и отопление

Официално Киев разполага с 4358 укрития, но само около 500 от тях са истински бункери. В повечето случаи става дума за мазета на жилищни или обществени сгради, които не винаги са достъпни за всички. Около една пета от жилищните сгради се намират на повече от 500 метра от най-близкото укритие. При ракети, достигащи столицата за около две минути, това разстояние може да се окаже решаващо.

Проблемите с водоснабдяването и канализацията са натрупвани с години. Остарялата мрежа от съветско време вече е показала уязвимостта си. През миналата зима аварийни прекъсвания са предизвикали промени в налягането, при които са се спукали хиляди тръби в жилищата и подземната инфраструктура.

Киев разполага с близо 80 мобилни котелни с общ капацитет около 70 мегавата. Това е приблизително една трета от капацитета, с който разполага Харков, въпреки че населението на Киев е два пъти по-голямо. Малките топлоелектрически централи имат мощност около 60 мегавата при необходимост от приблизително 200 мегавата за поддържане на критичната инфраструктура в пикови моменти. След ракетни удари нито една от трите големи топлоелектрически централи на града не работи.

Недоволството срещу Кличко

Кличко, който е кмет от 2014 г., призова жителите временно да напуснат Киев. За много хора обаче това не е реална възможност. „В по-сигурните градове в Западна Украйна цените на жилищата експлодират, а в Киев живеят почти три милиона души. Къде да отидат всички?“, пита 33-годишният IT специалист Олег. Той казва, че още сега остава без вода в жилището си, когато токът спре.

На 17 октомври около 500 души протестираха пред кметството с искане за оставката на Кличко. Демонстрацията беше организирана от градски активисти под лозунга „Кличко, подай оставка!“. Недоволството е свързано не само с подготовката за зимата, но и с обвинения, че по време на войната средства са били насочвани към проекти с по-нисък приоритет от укритията и инфраструктурата.

„За Кличко и заместниците му градското развитие не служи за подобряване на града, а е източник на средства за техни приятели“, твърди Олександър, един от организаторите на протеста. По думите му големите проекти улесняват отклоняването на пари. На Кличко лично не е доказана корупция с влязла в сила присъда, но в обкръжението му са разследвани случаи, свързани с незаконни сделки с терени и имоти.

Политическият конфликт се задълбочава

Зеленски публично критикува подготовката на Киев и посочва, че други украински градове са по-напред в изпълнението на плановете за устойчивост. Кличко отхвърля обвиненията и твърди, че централната власт използва кризата, за да отслаби местното самоуправление.

На 27 октомври Зеленски възложи на премиера да създаде управленски екип, който да помогне на Киев с подготовката за зимата. Така спорът вече не се ограничава до въпроса кой носи отговорност за укритията, отоплението и водоснабдяването. Той се превръща и в поредна битка между президентската власт и кмета на столицата.

Източници: nzz.ch, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай ся

    22 1 Отговор
    Сутрин побеждават. Вечер скимтят.

    21:58 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оги

    20 1 Отговор
    И какво да направим по въпроса? Изборът да продължават войната си е техен. Може да спрат и да започнат преговори.

    21:58 01.11.2026

  • 4 БАБА ГИЦКА

    18 1 Отговор
    Ще си разплета кюлотите .

    21:59 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хмммм

    12 1 Отговор
    Оставка!

    21:59 01.11.2026

  • 7 Папата

    16 2 Отговор
    Белият байрай

    21:59 01.11.2026

  • 8 Кина

    18 2 Отговор
    Балистичното желязо е решението , друго няма. Капитулацията на Украйна ако не с дипломация ще стане със сила..!

    22:00 01.11.2026

  • 9 Да скачат

    21 1 Отговор
    с тенджери на главите и да ядат курабиите на Виктория Нюланд.

    22:01 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реално

    19 1 Отговор
    на никой не му пука за Украйна и украинците. Използват ги. Ако така им харесва да продължават... Никой не може да ги спре.

    22:01 01.11.2026

  • 12 Борис Джонсън

    19 1 Отговор
    До последния украинец

    22:01 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кличко

    12 2 Отговор
    Нали получи награда в Германия за дейността си? Защо протестират срещу него? А Украйна вместо да разработва ракети за атака, защо не прави за защита, след като са и така необходими?

    22:07 01.11.2026

  • 18 Не ни плашете

    13 1 Отговор
    Няма страшно. Зеления може би е на топличко, климатика му е марков, безшумен. Сигурно си има и ефектна камина в стил Луи 14-и. Може би е на дивана си с позлатени лъвски крачета, облегнат кротко назад и отпиващ хубаво френско вино със стриди.

    Коментиран от #22

    22:11 01.11.2026

  • 19 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ЗЕЛЬО ДА БЛАГОДАРИ НА ДЖОНСЪН И БОРСУЛА

    Коментиран от #30

    22:13 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ццц

    10 1 Отговор
    Руснаците потрошиха всичко, което бяха построили в покрайнините и си взеха подарената земя. Всяка правна система предвижда разваляне на дарение пжради неблагодарност.

    Коментиран от #28

    22:16 01.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Които събарят руски паметници, Русия им събаря всичко! Забавя, но не забравя...

    22:45 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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