Франция търси кой да плати щети за €1 млрд. от протестите

Франция търси кой да поеме сметката за щетите от безредиците на 17 и 18 октомври, предварително оценени на над 1 млрд. евро. Най-малко 3000 магазина са били повредени или разграбени, а през първия уикенд на насилието са арестувани близо 2400 души. Пожар е нанесъл тежки щети и на историческото кметство в Лимож.

Окончателната стойност на разрушенията все още не е установена. Александър Бомпар, председател на френската федерация на търговците, оцени загубите на сектора на няколкостотин милиона евро, преди правителственият брой на засегнатите търговски обекти да достигне 3000. France Assureurs заяви, че застрахователите са мобилизирани, но засега не разполага с обща оценка на щетите.

Предишните безредици показват мащаба на възможната сметка. При насилието във Франция през юни и юли 2023 г. застрахователите са изплатили 793 млн. евро по около 16 400 щети. Френският Сенат впоследствие оцени общите материални щети на близо 1 млрд. евро, тъй като част от загубите не са били заявени или не са били изцяло покрити от полици.

Сенатът одобри по-строги правила

На този фон Сенатът прие с 229 гласа срещу 105 законопроект, който цели финансовата отговорност да бъде насочена към участниците в насилствени групи, а не да остава изцяло за държавата и застрахователите. Текстът все още не е закон и предстои да бъде разгледан от Националното събрание, където няма единно парламентарно мнозинство.

Проектът предвижда хора, които съзнателно се присъединят към група, подготвяща насилие, да могат да бъдат търсени за до 10 000 евро за щети, причинени от други участници. Подобна отговорност може да бъде приложена и към лица, които останат в насилствено събиране, след като полицията е разпоредила разпръскване.

При окончателно съдебно решение властите ще могат да търсят вземания от жилищни помощи, семейни добавки, минималния доход RSA и помощта за началото на учебната година. Френското законодателство и сега предвижда родителска отговорност за вреди, причинени от деца под 18 години, но новият текст разширява възможностите за събиране на присъдени суми.

Застрахователите поемат първия удар

Засегнатите магазини и сгради ще бъдат обезщетявани според условията на сключените договори. Повечето полици за търговски обекти включват покритие за безредици, пожар, кражба и вандалски действия, но пропуснатите приходи се възстановяват само при наличие на допълнителна гаранция за прекъсване на бизнеса.

Правителството удължи извънредно срока за подаване на претенции до 30 дни, като преди това за някои договори той е бил пет дни. За автомобилите обезщетение се дължи при наличие на покритие за пожар или „всички рискове“, докато задължителната застраховка само към трети лица не покрива автоматично щетите по собствения автомобил.

Законопроектът предвижда държавата да може да се възстановява от виновните лица, след като обезщети пострадалите. Amnesty International France предупреди, че удържането на помощи „може да има катастрофални последици за най-бедните“, заяви Натали Годар. Така спорът във Франция вече не е само кой ще плати ремонта на разрушените магазини, а и докъде може да стигне финансовата отговорност за участие в насилствено събиране.

Източници: apnews.com, euronews.com, senat.fr