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Франция търси кой да плати щети за €1 млрд. от протестите
  Тема: Икономика

Франция търси кой да плати щети за €1 млрд. от протестите

1 Ноември, 2026 22:07 819 18

  • франция-
  • безредици-
  • щети-
  • застрахователи-
  • сенат

След безредиците са засегнати най-малко 3000 магазина, а Сенатът одобри правила за търсене на отговорност от участници и родители

Франция търси кой да плати щети за €1 млрд. от протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция търси кой да поеме сметката за щетите от безредиците на 17 и 18 октомври, предварително оценени на над 1 млрд. евро. Най-малко 3000 магазина са били повредени или разграбени, а през първия уикенд на насилието са арестувани близо 2400 души. Пожар е нанесъл тежки щети и на историческото кметство в Лимож.

Окончателната стойност на разрушенията все още не е установена. Александър Бомпар, председател на френската федерация на търговците, оцени загубите на сектора на няколкостотин милиона евро, преди правителственият брой на засегнатите търговски обекти да достигне 3000. France Assureurs заяви, че застрахователите са мобилизирани, но засега не разполага с обща оценка на щетите.

Предишните безредици показват мащаба на възможната сметка. При насилието във Франция през юни и юли 2023 г. застрахователите са изплатили 793 млн. евро по около 16 400 щети. Френският Сенат впоследствие оцени общите материални щети на близо 1 млрд. евро, тъй като част от загубите не са били заявени или не са били изцяло покрити от полици.

Сенатът одобри по-строги правила

На този фон Сенатът прие с 229 гласа срещу 105 законопроект, който цели финансовата отговорност да бъде насочена към участниците в насилствени групи, а не да остава изцяло за държавата и застрахователите. Текстът все още не е закон и предстои да бъде разгледан от Националното събрание, където няма единно парламентарно мнозинство.

Проектът предвижда хора, които съзнателно се присъединят към група, подготвяща насилие, да могат да бъдат търсени за до 10 000 евро за щети, причинени от други участници. Подобна отговорност може да бъде приложена и към лица, които останат в насилствено събиране, след като полицията е разпоредила разпръскване.

При окончателно съдебно решение властите ще могат да търсят вземания от жилищни помощи, семейни добавки, минималния доход RSA и помощта за началото на учебната година. Френското законодателство и сега предвижда родителска отговорност за вреди, причинени от деца под 18 години, но новият текст разширява възможностите за събиране на присъдени суми.

Застрахователите поемат първия удар

Засегнатите магазини и сгради ще бъдат обезщетявани според условията на сключените договори. Повечето полици за търговски обекти включват покритие за безредици, пожар, кражба и вандалски действия, но пропуснатите приходи се възстановяват само при наличие на допълнителна гаранция за прекъсване на бизнеса.

Правителството удължи извънредно срока за подаване на претенции до 30 дни, като преди това за някои договори той е бил пет дни. За автомобилите обезщетение се дължи при наличие на покритие за пожар или „всички рискове“, докато задължителната застраховка само към трети лица не покрива автоматично щетите по собствения автомобил.

Законопроектът предвижда държавата да може да се възстановява от виновните лица, след като обезщети пострадалите. Amnesty International France предупреди, че удържането на помощи „може да има катастрофални последици за най-бедните“, заяви Натали Годар. Така спорът във Франция вече не е само кой ще плати ремонта на разрушените магазини, а и докъде може да стигне финансовата отговорност за участие в насилствено събиране.

Източници: apnews.com, euronews.com, senat.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    22 1 Отговор
    Може да питат Зельо, няма да ги усети. Може да го помолят да им ги приспадне от следващия транш.

    Коментиран от #18

    22:11 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    23 2 Отговор
    Аоо...... значи, Франция може да се джоби за Украйна, но Франция не иска да се джоби за Франция!!!
    Кой ще ви върне парите от Украйна бе...?!
    Те французите скоро ще ви оправят!!!
    И тук забелязваме, как нежеланата власт се отъждествява с Франция!!!

    22:13 01.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    ПРЕКИТЕ И НЕПРЕКИТЕ ЩЕТИ КОИТО
    ФРЕНСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ ПЛАТИ ЗАРАДИ
    ЗЕЛЯ И УКРАЙНА
    СА 250 МИЛИАРДА ЕВРО .. И ОЩЕ ЩЕ ПЛАЩАТ
    .....

    22:13 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    12 1 Отговор
    Мега протеста е другата седмица...! Протеста на тотал щетата..!

    22:18 01.11.2026

  • 9 ДА ДРЪПНАТ

    10 1 Отговор
    ОТ ОБЕЩАНИТЕ НА ДРУсАЛКАТА

    22:18 01.11.2026

  • 10 Тики

    15 1 Отговор
    От Зеленски да си ги вземат. Та са всичките пари на ЕС. Да им ги прати в багажници и бусове. Както Баба Алино.

    22:18 01.11.2026

  • 11 Цензура

    8 2 Отговор
    Първо забранете престъпни организации като Амнести интернешънъл. Това, че някой е "беден" (защото отказва да работи) не му дава право да руши чуждо имущество - да пaли и да гpaби. Тези индивиди да бъдат заставени да покрият щетите с пpинyдителен труд. Нека поработят за държавата и за гражданите, на чиито гръб пaрaзитирaт.

    22:19 01.11.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ХАХА
    МУТРАТА ОТКРАДНАЛ ОТ ПОРТМОНЕТАТА НА БАБИЧКИТЕ И СИ КУПИЛ ЗЛАТЕН РОЛЕКС
    .....
    БЕДНИЯ НАПРАВО СИ ОТКРАДНАЛ ЗЛАТЕН РОЛЕКС
    .....
    КВА Е РАЗЛИКАТА?

    Коментиран от #17

    22:25 01.11.2026

  • 13 Анонимен

    1 1 Отговор
    Извършителите, ако бъдат хванати, и сега носят отговорност. Целта е да убият протестите.

    22:28 01.11.2026

  • 14 DW смърди

    4 0 Отговор
    Украйна?
    Може би е време те да помогнат на Европейските "партньори"...

    22:37 01.11.2026

  • 15 Мунчо

    1 0 Отговор
    Че как кой?
    Ами бедните, както е било до сега.

    22:43 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мутрите са характерна особеност за някъде. А иначе златния Ролекс като го открадна за какво ми е? Нито ми отива на скъсаните обувки, нито ще ми помогне за обяда.

    22:45 01.11.2026

  • 18 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    По-скоро да звъни на Ротшилд, нали Макрон е негов кадър. Или друго - желаещите вместо да дават 70 милиарда помощ на Украйна, да ги заделят за вътрешни нужди, особено след вълната от недоволство и погромите във Франция, Германия, Италия, Португалия и др. И Полша е на път да ги последва.

    23:07 01.11.2026

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