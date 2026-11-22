Еманюел Макрон обмисля през януари да свика съвместно заседание на двете камари на френския парламент, за да бъде вписано в Конституцията „златно бюджетно правило“. Информацията е на френския вестник „Трибюн диманш“.

Според публикацията президентът разглежда възможността да използва за основа проект за конституционна реформа от 2011 г., който не е бил приет. Тогавашното предложение предвижда многогодишни планове за постепенно възстановяване на баланса на публичните финанси. Бюджетите на държавата и на системата за социално осигуряване е трябвало да бъдат съобразени с тези планове.

Мярката влиза в предизборния дебат

Идеята се обсъжда на фона на влошаването на публичните финанси и на нарастващия държавен дълг. Златното бюджетно правило вече присъства в предизборните програми на няколко кандидати за президентските избори във Франция през април и май 2027 г. Темата е част от по-широкия спор за начина, по който страната трябва да ограничи дефицита и да възстанови устойчивостта на публичните си финанси.

Лидерката на „Национален сбор“ Марин Льо Пен също призова за подобна реформа в началото на ноември. Крайнодясната партия приветства съобщението за плановете на Макрон.

„Това златно правило трябва да забранява представянето на бюджет, който увеличава държавния дълг. Ако начинът, по който златното правило ще бъде приложено, съответства на нашите предложения, ще подкрепим тази мярка за разумно управление, за да предпазим страната си от фалита, който я заплашва след десет години управление на Макрон“, заяви председателят на „Национален сбор“ Жордан Бардела.

Бардела е смятан за вероятен кандидат за премиерския пост, ако Марин Льо Пен стане президент. В изказването си той обвърза подкрепата на партията с конкретния механизъм, по който ще бъде приложено правилото.

Парламентът още не е приел бюджета за 2027 г.

Френското правителство се стреми да ограничи бюджетния дефицит до 5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Целта е намаление спрямо очакваните 5,4% през настоящата година. Междувременно парламентът все още не е постигнал съгласие по бюджета за следващата година.

На този етап става дума за обсъждана от президента инициатива, а не за внесена и приета конституционна промяна. За да бъде реализирана, трябва да бъде уточнено съдържанието на правилото и да бъде осигурена необходимата парламентарна подкрепа.