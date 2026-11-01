САЩ, Япония и Южна Корея призоваха за мир в Тайванския проток

Министерството на външните работи на Тайван благодари в събота на държавния секретар на САЩ и на външните министри на Япония и Южна Корея за съвместното им изявление в подкрепа на мира в Тайванския проток.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, японският външен министър Мотеги Тошимицу и южнокорейският външен министър Чо Хюн публикуваха изявлението след срещата си в кулоарите на форума на Г-20 в Атланта в петък. Целта на срещата беше да бъде направен преглед на напредъка в укрепването на сигурността и благоденствието в свободен и отворен Индийско-Тихоокеански регион.

Министрите подчертаха „значението на поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток“, се посочва в изявлението, публикувано на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.

Рубио повдигна въпроса за опитите на Китай да наложи контрол над Южнокитайско море, принудителното му поведение в близост до Япония и сътрудничеството на Пекин с Русия, което подкопава мира и стабилността в региона.

Тайванският министър на външните работи Лин Чиа-лунг благодари на тримата водещи дипломати за загрижеността им за регионалната сигурност, съобщи министерството в изявление в събота.

Според ведомството многократните изявления на трите държави показват, че сигурността в Тайванския проток се е превърнала във въпрос от международно значение и в жизненоважен елемент от стабилността в Индийско-Тихоокеанския регион.