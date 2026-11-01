Убити и ранени: Поредица от стрелби в САЩ окървави Хелоуинския уикенд

Най-малко шестима души са загинали, а десетки са ранени при поредица от стрелби в няколко американски щата по време на Хелоуинския уикенд. Най-тежкият случай е в Далас, където четирима души са убити, а 15 са ранени при три отделни стрелби в развлекателния квартал Дийп Елъм.

Според полицията в Далас стрелбите са станали в рамките на един час и 15 минути. Не е установено дали са свързани, а причините за тях все още се изясняват. Началникът на полицията Даниел Комо заяви, че са извършени арести, без да уточнява броя им и повдигнатите обвинения.

„Сцената е много голяма и е разпръсната“, каза Комо.

„Гардиън“ съобщава, че отделни стрелби са регистрирани и в други части на страната. В Бирмингам, щата Алабама, един човек е загинал, а осем са ранени близо до стадион „Леджън Фийлд“ след футболната среща „Меджик Сити Класик“. Полицията е задържала един човек за разпит, а на място са намерени и обезопасени няколко оръжия. Обстоятелствата около стрелбата не са изяснени.

В Нюарк, щата Делауеър, шестима души са простреляни близо до кампуса на Университета на Делауеър. Всички са откарани в болница, а част от главната улица в града е останала затворена за няколко часа.

В Блумингтън, щата Илинойс, е загинала млада жена, друга е в критично състояние, а шестима души са с нетежки наранявания. Стрелбата е станала в близост до кампуса на Илинойския университет Уеслиън. Във Файетвил, щата Арканзас, шестима души са приети в болница с огнестрелни рани. Полицията съобщава, че предварителната версия е за конфликт, предшествал стрелбата, и че няма задържани.

Още един тежък случай е регистриран във Феърфийлд, Калифорния, където жена е загинала, а шестима са ранени при стрелба в магазин за костюми и украса за Хелоуин. Полицията определя инцидента като целенасочен и издирва един заподозрян. Федералното бюро за разследване подпомага местните власти.

Полицията в отделните градове продължава да изяснява причините и възможните връзки между инцидентите. До момента няма потвърждение, че стрелбите са част от общ план или са координирани.

Източници: theguardian.com, apnews.com