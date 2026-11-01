Убити и ранени: Поредица от стрелби в САЩ окървави Хелоуинския уикенд

Най-малко шестима души са загинали, а десетки са ранени при поредица от стрелби в няколко американски щата по време на Хелоуинския уикенд. Най-тежкият случай е в Далас, където четирима души са убити, а 15 са ранени при три отделни стрелби в развлекателния квартал Дийп Елъм.
Според полицията в Далас стрелбите са станали в рамките на един час и 15 минути. Не е установено дали са свързани, а причините за тях все още се изясняват. Началникът на полицията Даниел Комо заяви, че са извършени арести, без да уточнява броя им и повдигнатите обвинения.„Сцената е много голяма и е разпръсната“, каза Комо.
„Гардиън“ съобщава, че отделни стрелби са регистрирани и в други части на страната. В Бирмингам, щата Алабама, един човек е загинал, а осем са ранени близо до стадион „Леджън Фийлд“ след футболната среща „Меджик Сити Класик“. Полицията е задържала един човек за разпит, а на място са намерени и обезопасени няколко оръжия. Обстоятелствата около стрелбата не са изяснени.
В Нюарк, щата Делауеър, шестима души са простреляни близо до кампуса на Университета на Делауеър. Всички са откарани в болница, а част от главната улица в града е останала затворена за няколко часа.
В Блумингтън, щата Илинойс, е загинала млада жена, друга е в критично състояние, а шестима души са с нетежки наранявания. Стрелбата е станала в близост до кампуса на Илинойския университет Уеслиън. Във Файетвил, щата Арканзас, шестима души са приети в болница с огнестрелни рани. Полицията съобщава, че предварителната версия е за конфликт, предшествал стрелбата, и че няма задържани.
Още един тежък случай е регистриран във Феърфийлд, Калифорния, където жена е загинала, а шестима са ранени при стрелба в магазин за костюми и украса за Хелоуин. Полицията определя инцидента като целенасочен и издирва един заподозрян. Федералното бюро за разследване подпомага местните власти.
Полицията в отделните градове продължава да изяснява причините и възможните връзки между инцидентите. До момента няма потвърждение, че стрелбите са част от общ план или са координирани.
Източници: theguardian.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли бе
Коментиран от #15
21:08 01.11.2026
2 Пич
21:10 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 осраински
21:14 01.11.2026
5 Норма
21:15 01.11.2026
6 Гери О Хара
21:15 01.11.2026
7 Брендо
21:15 01.11.2026
8 Наблюдател
21:17 01.11.2026
9 Защо стрелят ли
Казват му Синтетична телепатия- буквално ад в главата на жертвите!Затова стрелят!
21:18 01.11.2026
10 Знаете ли че
21:19 01.11.2026
11 Митко
21:21 01.11.2026
12 Оръжията са за убиване
21:22 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всичко
21:29 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.