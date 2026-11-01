Новини
Свят »
САЩ »
Убити и ранени: Поредица от стрелби в САЩ окървави Хелоуинския уикенд

Убити и ранени: Поредица от стрелби в САЩ окървави Хелоуинския уикенд

1 Ноември, 2026 21:02, обновена 1 Ноември, 2026 21:05 1 053 15

  • стрелби в сащ-
  • хелоуин-
  • далас-
  • бирмингам-
  • огнестрелно насилие

Най-тежкият инцидент е в Далас, където при три отделни стрелби са загинали четирима души, а 15 са ранени. Случаи има и в Алабама, Делауеър, Илинойс, Арканзас и Калифорния

Убити и ранени: Поредица от стрелби в САЩ окървави Хелоуинския уикенд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко шестима души са загинали, а десетки са ранени при поредица от стрелби в няколко американски щата по време на Хелоуинския уикенд. Най-тежкият случай е в Далас, където четирима души са убити, а 15 са ранени при три отделни стрелби в развлекателния квартал Дийп Елъм.

Според полицията в Далас стрелбите са станали в рамките на един час и 15 минути. Не е установено дали са свързани, а причините за тях все още се изясняват. Началникът на полицията Даниел Комо заяви, че са извършени арести, без да уточнява броя им и повдигнатите обвинения.

„Сцената е много голяма и е разпръсната“, каза Комо.

„Гардиън“ съобщава, че отделни стрелби са регистрирани и в други части на страната. В Бирмингам, щата Алабама, един човек е загинал, а осем са ранени близо до стадион „Леджън Фийлд“ след футболната среща „Меджик Сити Класик“. Полицията е задържала един човек за разпит, а на място са намерени и обезопасени няколко оръжия. Обстоятелствата около стрелбата не са изяснени.

В Нюарк, щата Делауеър, шестима души са простреляни близо до кампуса на Университета на Делауеър. Всички са откарани в болница, а част от главната улица в града е останала затворена за няколко часа.

В Блумингтън, щата Илинойс, е загинала млада жена, друга е в критично състояние, а шестима души са с нетежки наранявания. Стрелбата е станала в близост до кампуса на Илинойския университет Уеслиън. Във Файетвил, щата Арканзас, шестима души са приети в болница с огнестрелни рани. Полицията съобщава, че предварителната версия е за конфликт, предшествал стрелбата, и че няма задържани.

Още един тежък случай е регистриран във Феърфийлд, Калифорния, където жена е загинала, а шестима са ранени при стрелба в магазин за костюми и украса за Хелоуин. Полицията определя инцидента като целенасочен и издирва един заподозрян. Федералното бюро за разследване подпомага местните власти.

Полицията в отделните градове продължава да изяснява причините и възможните връзки между инцидентите. До момента няма потвърждение, че стрелбите са част от общ план или са координирани.

Източници: theguardian.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    17 2 Отговор
    Ами демокрация, какво да се прави .

    Коментиран от #15

    21:08 01.11.2026

  • 2 Пич

    17 1 Отговор
    Че то така се прави як купон за Хелоуин в САЩ!!! И по филмите сме гледали - гонят ги със сатъри, ръгат ги с ножове, в жертва ги принасят...

    21:10 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    10 0 Отговор
    В украИна жертвите са по малко. Срамота

    21:14 01.11.2026

  • 5 Норма

    4 3 Отговор
    Правят се на демони, привличат ги, дявола е наречен ат Христос открай време човекоубиец.Паралела с кукерството е уместен, той е местния еквивалент на хелоин.Правейки се на страшни не могат да гонят злите сили, защото сатана не може да изгонва сам себе си.

    21:15 01.11.2026

  • 6 Гери О Хара

    6 0 Отговор
    Омбретата пак са играли на пентбоул...

    21:15 01.11.2026

  • 7 Брендо

    4 0 Отговор
    Фентанилът е боклук.

    21:15 01.11.2026

  • 8 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Републикански ценности - право на американците е да притежават оръжия. А в щати като Тексас и да се разхождат с тях. Е, има и друго. Никой не ни осведомява за убийствата в Мексико, Колумбия, Бразилия и така нататък. Понеже новините се превеждат от английски.

    21:17 01.11.2026

  • 9 Защо стрелят ли

    3 0 Отговор
    Полицаи убийци влизат в главите на хората,побъркват ги в цял свят!
    Казват му Синтетична телепатия- буквално ад в главата на жертвите!Затова стрелят!

    21:18 01.11.2026

  • 10 Знаете ли че

    6 0 Отговор
    В Мидсъмър стават повече убийства отколкото във всеки американски окръг?

    21:19 01.11.2026

  • 11 Митко

    8 0 Отговор
    Истински хелуен.

    21:21 01.11.2026

  • 12 Оръжията са за убиване

    4 0 Отговор
    Колкото повече го има сред населението, толкова повече ще са жертвите, а поводи за изпускане на парата винаги се намират.

    21:22 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всичко

    5 0 Отговор
    е абсолютно нормално. Няма никакъв проблем.

    21:29 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.