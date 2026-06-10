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Рекордна употреба на канабис сред тийнейджъри в Гърция, сочи нов доклад на ЕС

Рекордна употреба на канабис сред тийнейджъри в Гърция, сочи нов доклад на ЕС

10 Юни, 2026 11:26 592 13

  • гърция-
  • европейски съюз-
  • тийнейджъри-
  • канабис

Данните от Европейския доклад за наркотиците 2026 показват сериозен ръст на зависимостите и нови рискове от синтетични вещества

Рекордна употреба на канабис сред тийнейджъри в Гърция, сочи нов доклад на ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Употребата на канабис сред 16-годишните в Гърция достига най-високите си нива за последните 25 години, сочи информация, публикувана от електронното издание на гръцкия вестник Катимерини, базирана на данни от национален център и включена в Европейския доклад за наркотиците 2026, предава БТА.

Според данните около 11,5% от тийнейджърите на 16 години в страната са употребявали канабис. Паралелно с това се отчита и значително увеличение на случаите на лечение на зависими млади хора - ръст от 32% за последното десетилетие.

Особено рязко е увеличението при зависимостите от по-тежки наркотици. Данните показват 106% ръст за последните пет години и 256% за десетгодишен период при лечението на пристрастени към кокаин и други силни вещества.

Докладът обръща внимание и на разпространението на полусинтетични канабиноиди. Около 44% от употребяващите канабис 16-годишни в Гърция посочват, че използват такива вещества. През изминалата година властите са иззели значителни количества вейпове, съдържащи подобни съединения.

Според експерти тенденцията показва разширяване на пазара на нови психоактивни вещества и повишен риск за здравето на младите хора в Европа.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    7 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:30 10.06.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    4 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7

    11:30 10.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    6 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:30 10.06.2026

  • 4 хаха

    2 11 Отговор
    Ами те и надрусани са 5 пъти по-кадърни и умни от байганьовците.

    Коментиран от #12

    11:34 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баш Батка

    6 1 Отговор
    Там крак няма да ми стъпи, радвам се ,че софиянци ходят там не да ми цапат Бургас!

    11:43 10.06.2026

  • 7 Кирил

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЗИЛ 117":

    Това дори и да е така е нищо спрямо населението.

    Коментиран от #8

    11:46 10.06.2026

  • 8 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    Населението намаля с 50%

    11:55 10.06.2026

  • 9 Мдааа

    2 0 Отговор
    Не им е лесно на гърчетата, то плажове, то море, то красоти, как да понесат всичко това, как?

    11:57 10.06.2026

  • 10 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    България е сред топ износителите на канабис, а за консумация сме на 1во място в Европа. И то от край време

    12:06 10.06.2026

  • 11 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Ами софиянци от средната класа дават газ за Гърция всеки уикенд, не само за да пият кафе с гръцки тръвезтиди.

    12:33 10.06.2026

  • 12 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Тогава израелците следва да са на л...то цуцурката? Така поне сочи логиката.

    12:34 10.06.2026

  • 13 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Нито един коментар няма, че някои основни нъркотични вещества трябва да са легални, и то като се започне с канабиса. Причинява психиатрични ослужнения при целодневна опутрэба, но това се коригира лесно и опутребата може да продължи. В медицинския пункт в Селото на Смърфовете, ул. "Смърф-герой" №3, фелдшерът дава едни хапченца които са в чекмеджето за ЦНС и смърфът се връща под мохуморката, където живее и продължава да се дрогирга без да пречи никому. Но у мравоядите в Джунглата на буквите се засилва опутрэбата на "кукъйн", което е обезспокоително, защото мравоядите стават агресивни, правят гонки и избиват комплекси, и си нямат фелдшерски пункт.

    12:42 10.06.2026

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