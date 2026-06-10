Рекордна употреба на канабис сред тийнейджъри в Гърция, сочи нов доклад на ЕС

Употребата на канабис сред 16-годишните в Гърция достига най-високите си нива за последните 25 години, сочи информация, публикувана от електронното издание на гръцкия вестник Катимерини, базирана на данни от национален център и включена в Европейския доклад за наркотиците 2026, предава БТА.
Според данните около 11,5% от тийнейджърите на 16 години в страната са употребявали канабис. Паралелно с това се отчита и значително увеличение на случаите на лечение на зависими млади хора - ръст от 32% за последното десетилетие.
Особено рязко е увеличението при зависимостите от по-тежки наркотици. Данните показват 106% ръст за последните пет години и 256% за десетгодишен период при лечението на пристрастени към кокаин и други силни вещества.
Докладът обръща внимание и на разпространението на полусинтетични канабиноиди. Около 44% от употребяващите канабис 16-годишни в Гърция посочват, че използват такива вещества. През изминалата година властите са иззели значителни количества вейпове, съдържащи подобни съединения.
Според експерти тенденцията показва разширяване на пазара на нови психоактивни вещества и повишен риск за здравето на младите хора в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
11:30 10.06.2026
2 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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Коментиран от #7
11:30 10.06.2026
3 ЗИЛ 117
11:30 10.06.2026
4 хаха
Коментиран от #12
11:34 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баш Батка
11:43 10.06.2026
7 Кирил
До коментар #2 от "ЗИЛ 117":Това дори и да е така е нищо спрямо населението.
Коментиран от #8
11:46 10.06.2026
8 Абе
До коментар #7 от "Кирил":Населението намаля с 50%
11:55 10.06.2026
9 Мдааа
11:57 10.06.2026
10 Баце ЕООД
12:06 10.06.2026
11 Смърфиета
12:33 10.06.2026
12 Смърфиета
До коментар #4 от "хаха":Тогава израелците следва да са на л...то цуцурката? Така поне сочи логиката.
12:34 10.06.2026
13 Смърфиета
12:42 10.06.2026