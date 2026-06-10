Рекордна употреба на канабис сред тийнейджъри в Гърция, сочи нов доклад на ЕС

Употребата на канабис сред 16-годишните в Гърция достига най-високите си нива за последните 25 години, сочи информация, публикувана от електронното издание на гръцкия вестник Катимерини, базирана на данни от национален център и включена в Европейския доклад за наркотиците 2026, предава БТА.

Според данните около 11,5% от тийнейджърите на 16 години в страната са употребявали канабис. Паралелно с това се отчита и значително увеличение на случаите на лечение на зависими млади хора - ръст от 32% за последното десетилетие.

Особено рязко е увеличението при зависимостите от по-тежки наркотици. Данните показват 106% ръст за последните пет години и 256% за десетгодишен период при лечението на пристрастени към кокаин и други силни вещества.

Докладът обръща внимание и на разпространението на полусинтетични канабиноиди. Около 44% от употребяващите канабис 16-годишни в Гърция посочват, че използват такива вещества. През изминалата година властите са иззели значителни количества вейпове, съдържащи подобни съединения.

Според експерти тенденцията показва разширяване на пазара на нови психоактивни вещества и повишен риск за здравето на младите хора в Европа.