В Истанбул задържаха тийнейджъри, планиращи терористични атаки

Тийнейджъри, задържани в два района на Истанбул, включително туркменски гражданин, са били във връзка с бойци на „Ислямска държава“ и са планирали терористични атаки, съобщава турският вестник „Миллиет“.

През последните девет месеца в Турция са задържани 3686 души, заподозрени във връзки с ИДИЛ, като 784 от тях са арестувани, съобщава вестникът.

„Преглед на цифровите му файлове разкри, че е бил във връзка с поддръжници на ИДИЛ чрез криптирани приложения за съобщения. По време на претърсването на компютъра му са открити файлове, съдържащи инструкции за приготвяне на коктейли Молотов и взривни вещества, инструкции за сглобяване на дългоцевни оръжия, учебни материали за стрелба и голям брой документи и видеоклипове, свързани с ИДИЛ“, съобщава вестникът.

Съд разпореди ареста на тийнейджъра.

През юли 14-годишният туркменски гражданин, Д.Р., е задържан в Малтепе, друг квартал на Истанбул, след като е имал контакт с бойци на ИДИЛ*. Според вестника, бойците са индоктринирали тийнейджъра и са му изпратили „учебни материали“ за правене на бомби и убийства чрез Telegram.

В компютъра на тийнейджъра са открити и видеоклипове, съдържащи инструкции за използване на дронове, производство на експлозиви и бомби, атакуване на автомобили и извършване на терористични атаки. Съдът е поставил тийнейджъра под домашен арест.

Вестникът отбелязва, че тийнейджърът, който е нападнал полицейски участък в Измир през септември, е използвал същите криптирани приложения за съобщения. При нападението са убити двама полицаи, а други двама са ранени.