В Истанбул задържаха тийнейджъри, планиращи терористични атаки

4 Октомври, 2025 15:35 498 2

През последните девет месеца в Турция са задържани 3686 души, заподозрени във връзки с ИДИЛ

В Истанбул задържаха тийнейджъри, планиращи терористични атаки - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тийнейджъри, задържани в два района на Истанбул, включително туркменски гражданин, са били във връзка с бойци на „Ислямска държава“ и са планирали терористични атаки, съобщава турският вестник „Миллиет“.

През последните девет месеца в Турция са задържани 3686 души, заподозрени във връзки с ИДИЛ, като 784 от тях са арестувани, съобщава вестникът.

„Преглед на цифровите му файлове разкри, че е бил във връзка с поддръжници на ИДИЛ чрез криптирани приложения за съобщения. По време на претърсването на компютъра му са открити файлове, съдържащи инструкции за приготвяне на коктейли Молотов и взривни вещества, инструкции за сглобяване на дългоцевни оръжия, учебни материали за стрелба и голям брой документи и видеоклипове, свързани с ИДИЛ“, съобщава вестникът.

Съд разпореди ареста на тийнейджъра.

През юли 14-годишният туркменски гражданин, Д.Р., е задържан в Малтепе, друг квартал на Истанбул, след като е имал контакт с бойци на ИДИЛ*. Според вестника, бойците са индоктринирали тийнейджъра и са му изпратили „учебни материали“ за правене на бомби и убийства чрез Telegram.

В компютъра на тийнейджъра са открити и видеоклипове, съдържащи инструкции за използване на дронове, производство на експлозиви и бомби, атакуване на автомобили и извършване на терористични атаки. Съдът е поставил тийнейджъра под домашен арест.

Вестникът отбелязва, че тийнейджърът, който е нападнал полицейски участък в Измир през септември, е използвал същите криптирани приложения за съобщения. При нападението са убити двама полицаи, а други двама са ранени.


Турция
  • 1 оня

    3 0 Отговор
    Сега ще лежат в зандана , да им дойде акълът у тъпите кратуни .

    15:44 04.10.2025

  • 2 Спецназ

    3 0 Отговор
    Турците имаха замисъл да насочат избягалите бойци от
    ислямска държава за удари по кюрдите обратно в Сирия и Ирак,

    даже по кюрдите в самата Турция. 150 до 200 хиляди от ИДИЛ!

    НО работата тръгна не така както искаха, ФАКТ

    Тия джихадисти въобще не ги слуша главата и се разпищовиха в Истамбул, Баце!!

    15:51 04.10.2025

