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Тъкър Карлсън: САЩ може да нанесат ядрен удар по Иран
  Тема: Иранската криза

Тъкър Карлсън: САЩ може да нанесат ядрен удар по Иран

2 Ноември, 2026 05:43 1 036 11

  • тъкър карлсън-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • пикекс маунтин-
  • ядрено оръжие

Американският журналист посочва натиска на Нетаняху и обекта Пикекс Маунтин като възможна причина за ескалация. Тръмп обаче заяви, че няма да използва ядрено оръжие

Тъкър Карлсън: САЩ може да нанесат ядрен удар по Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп може да нанесе ядрен удар по Иран в следващите дни, твърди американският журналист Тъкър Карлсън. По думите му израелският премиер Бенямин Нетаняху оказва силен натиск върху Вашингтон за подобна стъпка.

„Под натиска на Нетаняху администрацията на Тръмп може да нанесе ядрен удар по Иран в рамките на няколко дни“, написа Карлсън в X. Той посочи като възможна цел Пикекс Маунтин — дълбоко подземен обект край иранския ядрен комплекс в Натанз.

Карлсън твърди, че съоръжението е защитено от близо 100 метра скална маса и че конвенционално оръжие не може да го достигне. Според него това оставя „ядрения удар като единствена възможност“. Тези твърдения не са потвърдени публично от американското правителство или от Международната агенция за атомна енергия.

Какво е известно за Пикекс Маунтин

Пикекс Маунтин се намира южно от Натанз, на около 225 километра от Техеран. Сателитни анализи сочат, че там се изгражда подземно съоръжение, което може да е разположено на дълбочина между 80 и 100 метра. Международните ядрени инспектори не са получавали достъп до обекта, поради което не е потвърдено какво точно се намира в него.

Асошиейтед прес съобщи, че съоръжението остава непроверено и че не е ясно дали Иран е преместил там центрофуги или други елементи от ядрената си програма. Пикекс Маунтин не е бил поразен при предишните американски удари по ирански ядрени обекти.

Тръмп говори за конвенционален удар

На 16 октомври Тръмп заяви, че САЩ може да атакуват Пикекс Маунтин, но изрично отхвърли използването на ядрено оръжие.

„Не бих използвал ядрено оръжие. Няма нужда“, заяви Тръмп.

Президентът спомена възможността за използване на бомбата МОАВ — най-мощната конвенционална бомба в американския арсенал. Той подчерта, че тя не е ядрена.

Няма окончателно решение за нови удари

Асошиейтед прес съобщи, че американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток да се подготвят за възможни нови военни действия срещу Иран след междинните избори в САЩ. Според дипломатите обаче Тръмп не е взел окончателно решение дали да разпореди нови удари.

Паралелно с военните планове Вашингтон обсъжда възстановяване на преговорите с Техеран. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изпратил предложение за възобновяване на преките разговори, в които ядрената програма на Иран трябва да бъде основна тема.

Източници: apnews.com, foxnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    13 3 Отговор
    Сащ прибягват до ядрено оръжие винаги, когато са безсилни.

    Коментиран от #4

    05:47 02.11.2026

  • 2 Ъъъ

    18 2 Отговор
    "Международните ядрени инспектори не са получавали достъп до обекта, поради което не е потвърдено какво точно се намира в него."

    Ми ще има същото като в Израел! Каквото има в израелските ядрени обекти, които никога не са посещавани от международни ядрени инспектлри, такова ще има и в иранските обекти....И защо да няма?🤔

    05:50 02.11.2026

  • 3 Никой

    10 0 Отговор
    Играта рязко загрубява.

    05:51 02.11.2026

  • 4 Хмъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А ако персите ги изпреварят

    06:00 02.11.2026

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    5 0 Отговор
    ......а може и да не нанесе......

    06:12 02.11.2026

  • 6 Дзак

    6 0 Отговор
    Откъде знае, че има сто метра скали?

    06:25 02.11.2026

  • 7 Тъкър е малоумник

    5 3 Отговор
    Това означава световна ядрена война

    06:29 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обективен

    1 0 Отговор
    Малко вероятно е,не защото бай Дончо е голям хуманист,а защото не са сигурни какво точно притежават персите.

    06:48 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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