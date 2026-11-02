Хакнаха приложението на руското Министерство на извънредните ситуации с фалшива ядрена тревога

Мобилното приложение на Министерството на извънредните ситуации на Русия е било атакувано през нощта и е изпратило фалшиви предупреждения за предполагаемо изстрелване на ядрени бойни глави към всички региони на страната. Потребителите са били призовани да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.
В съобщението се споменават носители с обозначение P1-SUN. Данни за реално изстрелване на ядрени оръжия няма. Министерството на извънредните ситуации определи разпространената информация като фалшива и съобщи, че приложението е станало обект на масирана кибератака.„Мобилното приложение на МЧС на Русия беше подложено на масирана кибератака, в резултат на което злоумишленици успяха да разпространят фалшива информация сред населението“, заяви ведомството.
Специалисти работят по отстраняването на уязвимостта и възстановяването на нормалната работа на приложението. Към 4 часа московско време процесът все още не е бил приключил.
Основната система за предупреждение не е засегната
МЧС заяви, че атаката не е повлияла и не може да повлияе на основната система за оповестяване на населението. Тя включва регионални и общински сирени и високоговорители, SMS известия, телевизионни и радио предавания.
„Системата за оповестяване на населението на Руската федерация работи в нормален режим“, увери министерството. По-късно същата позиция беше цитирана и от „Комерсант“, който съобщи, че хакерската атака не е засегнала сирените, високоговорителите и останалите основни канали за предупреждение.
Според руското ведомство мобилното приложение е само допълнителен канал за информиране. Фалшивите съобщения не представляват официално предупреждение за ядрена заплаха.
Атаката последва пробив в украинско приложение
Инцидентът в Русия се случи часове след съобщенията за хакване на украинското приложение „Въздушна тревога“. На 1 ноември негови потребители са получили недостоверни известия за радиационна и химическа опасност, улични боеве и заплаха от ракети „Орешник“. Екипът на приложението потвърди пробива и временно спря работата му.
„Комерсант“ съобщи, че след атаката срещу руското приложение подобни фалшиви текстове са се появили и в някои регионални канали на руските служби за извънредни ситуации. Руските власти не са посочили заподозрени за атаката и не са съобщили дали са установили мащаба на компрометираните системи.
Източници: pravda.com.ua, kommersant.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на момчетата
05:53 02.11.2026
2 Пранк го Уронг
Коментиран от #4
06:00 02.11.2026
3 Варненец
Коментиран от #6
06:04 02.11.2026
4 Не мисля.
До коментар #2 от "Пранк го Уронг":По оценки на риска, вземайки се предвид лошата поддръжка, само 30 процента от ядреното оръжие на РФ е в състояние да се използва. Проблема е, че са фалшифицирани военните протоколи за извършваните дейности, за да се усвояват средствата и не се знае точно кои ракети или бомби са безопасни за самите тях. Нещо като руска рулетка.
Коментиран от #5
06:05 02.11.2026
5 Скайнет
До коментар #4 от "Не мисля.":Като ги включат автоматично към ИИ, ще има изстрелване без предупреждение към "немислещите".
Коментиран от #8
06:25 02.11.2026
6 Защо ли?
До коментар #3 от "Варненец":Ами, защото някой взима пари за това. От маркетингова гледна точка това са пари хвърлени на вятъра. Резултатът от изборите го показа. Сега ще лаят по инерция.
06:34 02.11.2026
7 Ха ха
06:36 02.11.2026
8 Не мислещите като мен
До коментар #5 от "Скайнет":са съседи на мислещите като теб. Честито.
Мен не ме е страх.
А теб?
06:50 02.11.2026