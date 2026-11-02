Хакнаха приложението на руското Министерство на извънредните ситуации с фалшива ядрена тревога

Мобилното приложение на Министерството на извънредните ситуации на Русия е било атакувано през нощта и е изпратило фалшиви предупреждения за предполагаемо изстрелване на ядрени бойни глави към всички региони на страната. Потребителите са били призовани да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.

В съобщението се споменават носители с обозначение P1-SUN. Данни за реално изстрелване на ядрени оръжия няма. Министерството на извънредните ситуации определи разпространената информация като фалшива и съобщи, че приложението е станало обект на масирана кибератака.

„Мобилното приложение на МЧС на Русия беше подложено на масирана кибератака, в резултат на което злоумишленици успяха да разпространят фалшива информация сред населението“, заяви ведомството.

Специалисти работят по отстраняването на уязвимостта и възстановяването на нормалната работа на приложението. Към 4 часа московско време процесът все още не е бил приключил.

Основната система за предупреждение не е засегната

МЧС заяви, че атаката не е повлияла и не може да повлияе на основната система за оповестяване на населението. Тя включва регионални и общински сирени и високоговорители, SMS известия, телевизионни и радио предавания.

„Системата за оповестяване на населението на Руската федерация работи в нормален режим“, увери министерството. По-късно същата позиция беше цитирана и от „Комерсант“, който съобщи, че хакерската атака не е засегнала сирените, високоговорителите и останалите основни канали за предупреждение.

Според руското ведомство мобилното приложение е само допълнителен канал за информиране. Фалшивите съобщения не представляват официално предупреждение за ядрена заплаха.

Атаката последва пробив в украинско приложение

Инцидентът в Русия се случи часове след съобщенията за хакване на украинското приложение „Въздушна тревога“. На 1 ноември негови потребители са получили недостоверни известия за радиационна и химическа опасност, улични боеве и заплаха от ракети „Орешник“. Екипът на приложението потвърди пробива и временно спря работата му.

„Комерсант“ съобщи, че след атаката срещу руското приложение подобни фалшиви текстове са се появили и в някои регионални канали на руските служби за извънредни ситуации. Руските власти не са посочили заподозрени за атаката и не са съобщили дали са установили мащаба на компрометираните системи.

Източници: pravda.com.ua, kommersant.ru, rbc.ru