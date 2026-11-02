Новини
Свят »
Русия »
Хакнаха приложението на руското Министерство на извънредните ситуации с фалшива ядрена тревога
  Тема: Киберсигурност

Хакнаха приложението на руското Министерство на извънредните ситуации с фалшива ядрена тревога

2 Ноември, 2026 05:48, обновена 2 Ноември, 2026 05:52 672 8

  • русия-
  • мчс-
  • кибератака-
  • фалшива тревога-
  • ядрена заплаха

Потребителите са получили съобщения за изстреляни ядрени бойни глави и призив да се укрият в мазета. Ведомството увери, че основната система за оповестяване работи нормално

Хакнаха приложението на руското Министерство на извънредните ситуации с фалшива ядрена тревога - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мобилното приложение на Министерството на извънредните ситуации на Русия е било атакувано през нощта и е изпратило фалшиви предупреждения за предполагаемо изстрелване на ядрени бойни глави към всички региони на страната. Потребителите са били призовани да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.

В съобщението се споменават носители с обозначение P1-SUN. Данни за реално изстрелване на ядрени оръжия няма. Министерството на извънредните ситуации определи разпространената информация като фалшива и съобщи, че приложението е станало обект на масирана кибератака.

„Мобилното приложение на МЧС на Русия беше подложено на масирана кибератака, в резултат на което злоумишленици успяха да разпространят фалшива информация сред населението“, заяви ведомството.

Специалисти работят по отстраняването на уязвимостта и възстановяването на нормалната работа на приложението. Към 4 часа московско време процесът все още не е бил приключил.

Основната система за предупреждение не е засегната

МЧС заяви, че атаката не е повлияла и не може да повлияе на основната система за оповестяване на населението. Тя включва регионални и общински сирени и високоговорители, SMS известия, телевизионни и радио предавания.

„Системата за оповестяване на населението на Руската федерация работи в нормален режим“, увери министерството. По-късно същата позиция беше цитирана и от „Комерсант“, който съобщи, че хакерската атака не е засегнала сирените, високоговорителите и останалите основни канали за предупреждение.

Според руското ведомство мобилното приложение е само допълнителен канал за информиране. Фалшивите съобщения не представляват официално предупреждение за ядрена заплаха.

Атаката последва пробив в украинско приложение

Инцидентът в Русия се случи часове след съобщенията за хакване на украинското приложение „Въздушна тревога“. На 1 ноември негови потребители са получили недостоверни известия за радиационна и химическа опасност, улични боеве и заплаха от ракети „Орешник“. Екипът на приложението потвърди пробива и временно спря работата му.

„Комерсант“ съобщи, че след атаката срещу руското приложение подобни фалшиви текстове са се появили и в някои регионални канали на руските служби за извънредни ситуации. Руските власти не са посочили заподозрени за атаката и не са съобщили дали са установили мащаба на компрометираните системи.

Източници: pravda.com.ua, kommersant.ru, rbc.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на момчетата

    5 3 Отговор
    Пожелавам им много успехи за напред.

    05:53 02.11.2026

  • 2 Пранк го Уронг

    3 5 Отговор
    Изключително опасна провокация на запада защото ответния удар ще ги унищожи!

    Коментиран от #4

    06:00 02.11.2026

  • 3 Варненец

    6 4 Отговор
    Поредните украински лъжи! Лъжат само себе си, нз защо ги разпространявате и в България?!

    Коментиран от #6

    06:04 02.11.2026

  • 4 Не мисля.

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пранк го Уронг":

    По оценки на риска, вземайки се предвид лошата поддръжка, само 30 процента от ядреното оръжие на РФ е в състояние да се използва. Проблема е, че са фалшифицирани военните протоколи за извършваните дейности, за да се усвояват средствата и не се знае точно кои ракети или бомби са безопасни за самите тях. Нещо като руска рулетка.

    Коментиран от #5

    06:05 02.11.2026

  • 5 Скайнет

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не мисля.":

    Като ги включат автоматично към ИИ, ще има изстрелване без предупреждение към "немислещите".

    Коментиран от #8

    06:25 02.11.2026

  • 6 Защо ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Ами, защото някой взима пари за това. От маркетингова гледна точка това са пари хвърлени на вятъра. Резултатът от изборите го показа. Сега ще лаят по инерция.

    06:34 02.11.2026

  • 7 Ха ха

    2 1 Отговор
    Хакнаха го руснаците си писна им от война

    06:36 02.11.2026

  • 8 Не мислещите като мен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Скайнет":

    са съседи на мислещите като теб. Честито.
    Мен не ме е страх.
    А теб?

    06:50 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания