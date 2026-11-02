Politico: НАТО се опасява от нов натиск на Тръмп след изборите

Европейски съюзници се опасяват, че загуба на републиканците на междинните избори в Съединените щати може да доведе до нов натиск на президента Доналд Тръмп върху НАТО, включително чрез изтегляне на американски войски от Европа и промяна на политиката към Украйна и Русия. Това съобщи Politico, позовавайки се на петима дипломати от алианса, пожелали анонимност.

Според трима от дипломатите Тръмп може да използва външната политика, ако бъде ограничен от Конгреса по вътрешнополитически въпроси. Сред обсъжданите възможности е изтегляне на още хиляди американски военнослужещи от Европа. Дипломатите предупреждават и за евентуално намаляване на американското финансиране за НАТО, ограничаване на програмата PURL за доставки на оръжия за Украйна и по-тясно сближаване с Русия.

Прегледът на американските сили е в центъра на тревогите

Пентагонът извършва шестмесечен преглед на американските сили и базирането им в Европа. Той започна през юни и се очаква да приключи през декември. Reuters съобщи, че сред разглежданите варианти е изтегляне на около 25 000 военнослужещи от континента, където Съединените щати имат приблизително 80 000 военни.

Вашингтон вече е обявил, че ще намали броя на изтребителите, разузнавателните дронове и военноморските сили, които може да активира при криза в Европа. През юни министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че целта е европейските съюзници да поемат водеща роля в конвенционалната отбрана на континента. Вашингтон пост съобщи, че европейските държави ще срещнат трудности при заместването на част от американските способности.

Най-сериозните пропуски могат да бъдат свързани с радиоелектронната борба, противовъздушната отбрана, разузнаването и наблюдението, дозареждането във въздуха и логистиката. За европейските съюзници това е особено чувствително на фона на войната в Украйна и нарастващите опасения от руски хибридни действия по източния фланг на НАТО.

Предупреждение за възможна сделка с Москва

Оана Лунгеску, бивш служител на НАТО, предупреди, че различни въпроси могат да бъдат обвързани в общо споразумение с Москва.

„Съществува риск прегледът на американското военно присъствие, ситуацията в Украйна и европейският ред за сигурност да бъдат разглеждани като част от много по-голяма сделка с Путин, което би създало опасна ситуация за сигурността в Европа“, заяви Лунгеску пред Politico.

Белият дом защити политиката на президента. Помощник-говорителят Оливия Уейлс заяви пред Politico, че Тръмп е направил повече за НАТО от всеки друг президент, като посочи ангажиментите на съюзниците за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., американското военно присъствие в Гренландия и усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Не всички съюзници приемат най-тревожните сценарии. Министърът на отбраната на Черна гора Драган Крапович заяви, че подобни предположения се правят отдавна, но излизане на Съединените щати от НАТО не се е случило. По думите му Конгресът има последната дума за намаляване на американските войски в Европа.

Източници: politico.eu, washingtonpost.com, investing.com