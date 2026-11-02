ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав

Руските сили са загубили нетно 27,29 квадратни километра територия в Украйна през октомври, показва оценка на Института за изследване на войната. Това е вторият пореден месец, в който армията на Москва губи повече територия, отколкото завзема.

Според изчисленията на института руските войски са установили контрол или са завзели 139,85 квадратни километра, но са загубили 167,14 квадратни километра. Среднодневният нетен баланс е отрицателен с 0,88 квадратни километра.

Когато се включат и руските прониквания в райони, които не са били трайно овладени, нетната загуба нараства до 76,38 квадратни километра. В този случай средният дневен спад е 2,46 квадратни километра.

Напредък само в две области

Руските сили са постигнали териториален напредък единствено в Сумска и Запорожка област. В Донецка област, която остава основна цел на руската офанзива, както и в останалите направления, е отчетен нетен спад.

През месеца руската армия е завзела 10 населени места с обща площ 5,86 квадратни километра. Украинските сили са освободили или прочистили 11 населени места с обща площ 3,24 квадратни километра.

Данните за териториалния контрол са основани на наблюдения и анализ на достъпна информация от бойното поле. Те не означават, че всички позиции са окончателно стабилизирани, тъй като контролът в някои райони може да се променя.

Рекордни загуби на личен състав

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав през октомври са достигнали 54 400 души. Това е най-високата месечна стойност от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. и е с 8170 души повече спрямо септември.

Посочената оценка включва убити, ранени и изчезнали руски военнослужещи. Независимото потвърждение на данните за загубите остава трудно заради продължаващите бойни действия и липсата на пълна публична информация от двете страни.

„Всеки месец от войната струва на руската армия все повече“, заяви украинският Генерален щаб, като добави, че темпът на загубите надхвърля способността на руските сили да попълват подразделенията си.

Институтът за изследване на войната оценява, че руската система за набиране на военнослужещи не успява да компенсира високите загуби. Според анализа това е сред причините Москва да разчита през зимата в по-голяма степен на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати, вместо да постигне решителен пробив по сухопътния фронт.

Източници: en.reflect.ee, kyivindependent.com