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ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав
  Тема: Украйна

ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав

2 Ноември, 2026 09:00, обновена 2 Ноември, 2026 08:05 2 855 154

  • русия-
  • украйна-
  • войната в украйна-
  • институт за изследване на войната

Това е втори пореден месец, в който руските сили губят повече територия, отколкото завземат.

ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са загубили нетно 27,29 квадратни километра територия в Украйна през октомври, показва оценка на Института за изследване на войната. Това е вторият пореден месец, в който армията на Москва губи повече територия, отколкото завзема.

Според изчисленията на института руските войски са установили контрол или са завзели 139,85 квадратни километра, но са загубили 167,14 квадратни километра. Среднодневният нетен баланс е отрицателен с 0,88 квадратни километра.

Когато се включат и руските прониквания в райони, които не са били трайно овладени, нетната загуба нараства до 76,38 квадратни километра. В този случай средният дневен спад е 2,46 квадратни километра.

Напредък само в две области

Руските сили са постигнали териториален напредък единствено в Сумска и Запорожка област. В Донецка област, която остава основна цел на руската офанзива, както и в останалите направления, е отчетен нетен спад.

През месеца руската армия е завзела 10 населени места с обща площ 5,86 квадратни километра. Украинските сили са освободили или прочистили 11 населени места с обща площ 3,24 квадратни километра.

Данните за териториалния контрол са основани на наблюдения и анализ на достъпна информация от бойното поле. Те не означават, че всички позиции са окончателно стабилизирани, тъй като контролът в някои райони може да се променя.

Рекордни загуби на личен състав

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав през октомври са достигнали 54 400 души. Това е най-високата месечна стойност от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. и е с 8170 души повече спрямо септември.

Посочената оценка включва убити, ранени и изчезнали руски военнослужещи. Независимото потвърждение на данните за загубите остава трудно заради продължаващите бойни действия и липсата на пълна публична информация от двете страни.

„Всеки месец от войната струва на руската армия все повече“, заяви украинският Генерален щаб, като добави, че темпът на загубите надхвърля способността на руските сили да попълват подразделенията си.

Институтът за изследване на войната оценява, че руската система за набиране на военнослужещи не успява да компенсира високите загуби. Според анализа това е сред причините Москва да разчита през зимата в по-голяма степен на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати, вместо да постигне решителен пробив по сухопътния фронт.

Източници: en.reflect.ee, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разбирач

    20 71 Отговор
    Нищо, Оранжевият ще помогне Русия да спечели

    Коментиран от #13, #68, #126

    08:07 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами в злобата

    66 13 Отговор
    си И Си Ви-то го да Пиши освен лъжи.

    Коментиран от #6

    08:08 02.11.2026

  • 5 Няма страшно

    36 76 Отговор
    Вчера Руската федерация се увеличи с 6,5 милиона россияни, присъединявайки 22-рата република към федерацията- Российская Республика България.

    Коментиран от #53, #70, #112

    08:09 02.11.2026

  • 6 Истината боли

    31 78 Отговор

    До коментар #4 от "Ами в злобата":

    Свиквай.Русия загуби с гръм и трясък .Киев за три дни.

    Коментиран от #11, #34, #117, #129

    08:09 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    74 20 Отговор
    Рекордите загуби засега ги отчита само Европа!!! Загубите на Украйна също са рекордни, но поне са в следващите на война!!! А загубите на Европа са в следващите на тъпотия!!!
    Има и общо между двете - златните кенефи на ръководството!!!

    Коментиран от #14, #15, #23

    08:11 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами тогава Захарова да излъже нещо

    16 38 Отговор

    До коментар #7 от "Института е":

    😂😂😂😂😂

    08:12 02.11.2026

  • 13 Перчем и мустачки

    69 15 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    "Оранжевият" няма да помогне Русия да спечели, но с удоволствие ще помогне Европа да загуби. И то много лошо да загуби.

    08:13 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ами

    61 11 Отговор
    ха ха ха - направо обявявайте победа за украина

    08:16 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Видимо

    64 13 Отговор
    А Украйна става по-малка.

    08:16 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мозъчен Втръс

    49 12 Отговор
    ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав

    Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав...

    08:16 02.11.2026

  • 21 Йода

    18 52 Отговор
    Дано скоро и жалкото кремълско джудже дали последва.

    08:16 02.11.2026

  • 22 Хахахахаха

    38 8 Отговор

    До коментар #15 от "Чети бе боклюк":

    Рекордни загуби на личен състав
    Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав през октомври са достигнали 54 400 души.

    08:17 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Оня

    61 10 Отговор
    Институтчето бе! Най " достоверната" информация от там идва да знаете! Те за това зеленчо се моли за примирие щото побеждава ама много побеждава бе ! Не съм юрист,но до колкото знам публикуването на лъжи подлежи на наказателна отговорност!

    08:19 02.11.2026

  • 25 Русия ще победи

    18 41 Отговор
    Около 2097 година.

    Коментиран от #56, #59

    08:19 02.11.2026

  • 26 Факти

    70 14 Отговор
    Денонощно, четем от вашия сайт за руските загуби! НО НИКОГА ЗА ТЕЗИ НА УКРАЙНАТА! Това , не е журналистика, това е ПРОПАГАНДА И ЛЪЖИ ! Срамно е да го правите, дано парите за това са достатъчни.

    Коментиран от #130

    08:19 02.11.2026

  • 27 идЙотова

    13 33 Отговор
    Сега ще попълни редиците, няма страшно

    08:19 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    25 6 Отговор

    До коментар #15 от "Чети бе боклюк":

    И къде, в статията на ЦРУ-ISW, прочете това? Цитирай изречението , моля.

    08:21 02.11.2026

  • 32 Йотова

    27 5 Отговор

    До коментар #23 от "МЪКЪ,МЪКЪ":

    Как е патенца мъка ли ви е

    Коментиран от #40, #50, #94

    08:22 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъхъ

    18 14 Отговор

    До коментар #6 от "Истината боли":

    Още май месец, генчодайнов се провикна в кръчмата- Русия загуби войната!😂😂

    Коментиран от #44, #48

    08:25 02.11.2026

  • 35 Ццц

    41 9 Отговор
    Сега да се разберем! Руските сили ли отчитат рекордни загуби, ISW или ВСУ? Питам, за да не омешаме това, за което мечтаем, това, което лъжем че е, с това което е! Колко изследователи на Института за изследване на войната има на терен? Ако няма, кой проверява информацията преди да я публикувате? Или това го правят само истинските журналисти в истинските медии? Тук присъстващите нямат такива претенции, че си се знаят що за стока са! 🤣

    Коментиран от #41

    08:25 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хер Флик

    10 5 Отговор
    Яяяяя, Яяяяя, Гууууд, Арбайййтен, Шнелллааааа

    08:27 02.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бензинджиите с ракети

    12 19 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:29 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Езвенете

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Оня с парчето":

    Ну за вас съ знае, чи съ наричате чувека с парчето, щото зимате парчета и на стата, и нъ заднийъ кобур ги прибирате!

    08:35 02.11.2026

  • 47 Факти

    29 6 Отговор
    А според ISW, колко са украинските загуби ( говори се за 2 700 000 безвъзвратно убити) до сега! Или , те са безсмъртни?

    08:35 02.11.2026

  • 48 Ъъъ

    9 26 Отговор

    До коментар #34 от "Ъхъ":

    Кво спечели русия за 5 години ?Освен найлонови чували.

    08:35 02.11.2026

  • 49 Ай де бе

    29 9 Отговор
    Защо преписвате тези лъжи? Има украински карти на бойните действия. Там те лъжат в своя полза, но въпреки че не показват тежката истина, от картите е видно че руснаците макар и бавно напредват по всички направления.

    Коментиран от #51, #60

    08:36 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Я ги

    3 7 Отговор

    До коментар #49 от "Ай де бе":

    Покажи.😂😂😂

    08:38 02.11.2026

  • 52 За няколко цента повече

    28 6 Отговор
    Коментарите на соросоидите се свеждат само до заплахи и обиди,нищо вярно и смислено не се казва

    08:38 02.11.2026

  • 53 Има страшно

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Няма страшно":

    Ще им стигнат за рекордно кратко време.

    08:38 02.11.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    5 14 Отговор
    Хаяско даде ли нафтата?

    08:39 02.11.2026

  • 55 Мимч

    28 3 Отговор
    Руската армия не успявала да набира и компенсира,а вие успявате ли,не берете грижа за руската има кой да мисли.Вие си гледайте болното здраве и на зеления и мислете до кога ще го траете да ви закрива.

    Коментиран от #63

    08:39 02.11.2026

  • 56 Среден обсег

    28 8 Отговор

    До коментар #25 от "Русия ще победи":

    Русия може да победи точно за половин час, не се излагайте така селската. Но може и цяла Европа да заприлича на Украйна.

    Коментиран от #142

    08:40 02.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ройалфлош

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ай де бе":

    Нямат никакви карти, само лъжат и блъфират.

    08:43 02.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гола вода

    10 18 Отговор
    Джуджето показа на света какъв балон са като втора армия в света

    08:43 02.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ежко

    22 4 Отговор
    "Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна"......и спрях да чета нанатък.Какво точно очаквате да ви каже Генералния щаб на Украйна?При условия,че трябва да поддържат июзията,че побеждават, имаче пари няма.....

    08:43 02.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Браво

    13 5 Отговор
    Миленчо, зарадвай жълтопаветнатса паплач с добра новина! Нищо че после Зеленски пак ще риве.

    08:44 02.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ТОВА Е "ЗАДЪЛЖЕНИЕТО"....

    12 3 Отговор
    .....НА ИЗМИСЛЕНИЯ ИНСТИТУТ , ДА ИЗМИСЛЯ ПРОСТО ТИЙ............!

    08:47 02.11.2026

  • 70 Росиянин

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Няма страшно":

    България е присъединена преди 82 години.

    08:47 02.11.2026

  • 71 Българин

    6 11 Отговор
    Русия има 27 млн доброволци, които са подали молби, да отидат на фронта! Така че, няколко хиляди плюс или минус, никой не го вълнуват!

    Коментиран от #73, #74, #76, #81

    08:48 02.11.2026

  • 72 Абе това ли беше Втората армия

    8 7 Отговор
    5 години щурм на крепоста Мала Токмачка?

    08:49 02.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Убаво.Лъжрш

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Не са толкова,но и те ще умрат.

    08:53 02.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 От Тези Доброволци

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Където на сила

    Ги товарят в Бусове.

    Даже са поне 50 Милиона

    08:55 02.11.2026

  • 77 Аз залагам

    5 3 Отговор

    До коментар #75 от "ПУТИН ДОКАТО":

    На 5 милиона.

    08:55 02.11.2026

  • 78 Казанлъшкия

    8 8 Отговор
    Дори да е така - в Русия има поне още 20 милиона мъже в мобилизационна възраст. В Украйна колко са? Та те останаха общо 20 милиона с жените, старците и децата.

    08:55 02.11.2026

  • 79 Розово пони

    14 5 Отговор
    Хе, институтът на зълвата на Викито Нюланд бил казал ... като се пзовал на данни на ГЩ на Украйна.
    Верваме, бе! Мноогооо, мноогоо верваме! Или пък не.

    08:55 02.11.2026

  • 80 Африканските Диктатори

    6 9 Отговор
    Приятели на Путин

    Скоро няма да стъпят в Масква.

    От Летящите Дронове им се видяло
    Доста несигурно място
    Мускалабад

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    08:58 02.11.2026

  • 81 Казанлъшкия

    7 8 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Доброволците в Русия са предимно чужденци, бъркаш просто доста сериозно. И са далеч от посочената от теб цифра. Наскоро ходих до Армения и Грузия и установих ,че е пълно с избягали руски младежи , които работят дистанционно там. Говорих си с някои на английски и ми споделиха,че са избягали от евентуална мобилизация предварително,за всеки случай. Всеки нормален човек би избягал. Така че това с доброволците готови да отидат на война е щуротия.

    08:59 02.11.2026

  • 82 Мишел

    8 5 Отговор
    Генералният щаб на ВСУ подобри рекорда на храбрия шивач, като каза, че е избил руската армия за осми път с един удар.
    Реалните руски загуби убити и ранени са около 320000, украинските над 10 пъти по големи. Затова размените на тела на загинали са над 500украински за двайсетина руски.

    Коментиран от #89, #90

    09:00 02.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мъка

    9 5 Отговор
    Кюмюров потъна и се почна с фантазиите срещу Русия 🤣

    09:01 02.11.2026

  • 85 Про па ГАНДИ

    5 1 Отговор
    Как 5,86 е по-малко от 3,24? Объркване в превода или просто ТА?

    09:02 02.11.2026

  • 86 Тейлс фром 1001 найтс

    8 1 Отговор
    А възможно ли е някой да отчита рекорден брой лъжи?

    09:04 02.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гориил

    10 0 Отговор
    Русия никога не докладва за загуби в личния състав. Всъщност никоя друга воюваща държава в света не докладва за загуби.

    09:08 02.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Бабо Мишел

    4 6 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Източник?
    12 години в Донбас...
    ВСУ смазват.

    09:10 02.11.2026

  • 91 Варна

    6 1 Отговор
    Статията е написана така, все едно войната се води на руска територия :)
    Стегнете се бе хора! - Преди години започнах да Ви чета щото нямахте много пропаганда. Сега, обаче почвате да оправдавате това мнение.

    Коментиран от #98, #125

    09:11 02.11.2026

  • 92 Учуден

    7 5 Отговор
    "През месеца руската армия е завзела 10 населени места с обща площ 5,86 квадратни километра. Украинските сили са освободили или прочистили 11 населени места с обща площ 3,24 квадратни километра"

    Какви са тези населени места бе - като пишете пропаганда малко мислете или това при евроатлантиците е мисия невъзможна.

    10 населени места във 5.86 квадратни километра - това е квадрат 2.4 на 2.4 километра - къде ще сложиш 10 села. Още по-малоумно е при укрите - 11 села във 3.24 квадратни километра - това е квадрат със страна 1.8 километра и там има 11 села - сигурно са едно върху друго.

    Ама като за нашите жълтопаветници бива - отделно излиза че руснаците печелят територия а не я губят но и това бива - те не се славят с остър ум.

    Коментиран от #93, #96, #100, #110

    09:11 02.11.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хихи

    6 1 Отговор
    УНИАН... Дойчезеле...

    09:20 02.11.2026

  • 98 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "Варна":

    Е на Руска територия се води войната де,нали тука един непрекъснато пише че "Украйна е територия,Руска територия"?

    09:20 02.11.2026

  • 99 Миролюбец Йотов

    6 5 Отговор
    Чудесно! Време е българският президент да подпише указ за всеобща мобилизация и да започне да праща подкрепления на братска Москва.

    В България има много миролюбци, които биха искали да помогнат на Москва да постигне по-бързо мир.

    Коментиран от #111

    09:20 02.11.2026

  • 100 Нещо си се

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Учуден":

    ПОБЪРКАЛ ЛЕПИЛАР

    Коментиран от #105

    09:20 02.11.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Олга

    5 2 Отговор
    Ако се представя само ЕДНА гледна точка - на ISW спазват се ли основните принципи на журналистиката, а именно: безпристрастност, обективност, представяне на всички основни гледни точки,неутралност, плурализъм и без лични пристрастия.Симпатиите към Украйна трябва ли да се игнорират принципите?

    09:22 02.11.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Нещо си се":

    Не върви ли пропагандата и вие изпадате в тиха ярост и почвате да плюете по опонентите защото мозъчето не стига да му отговорите.

    Коментиран от #107

    09:23 02.11.2026

  • 106 БАЦЕ ЕООД

    4 0 Отговор
    пахаха, източниците стават все по смешни ...

    09:25 02.11.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Мухахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #92 от "Учуден":

    Не се занимавай днес заминават на фронта

    09:27 02.11.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Емил

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Няма страшно":

    Еииии голямо желание да се присъедините към Русия имате това либералите тъй наречената демократична общност!!!

    09:28 02.11.2026

  • 113 Не е добре така

    2 5 Отговор
    Защо разваляте сутринта на копеите. Летиш на дулата на червената армия към Лисабон цяла нощ, събуждаш се, ставаш, целуваш портрета на Сталин и четеш това.

    Коментиран от #119, #123

    09:29 02.11.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Някой

    6 2 Отговор
    Затова ли при размяна на трупове за от руснаците дадени 1000 другите понякога не достигат и 20 или са до 30 загинали от руската страна?

    Коментиран от #133

    09:30 02.11.2026

  • 117 Умен атлантик

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Истината боли":

    Ще ви се за три дни. Ще търпите още година две. Хубавите неща бавно стават,а и да не забравяте.

    09:30 02.11.2026

  • 118 асенчо

    3 1 Отговор
    ТЦК се отчете нови бойци от завърналите се оцелели "мишени" от Олешки.

    09:31 02.11.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "Учуден":

    Какви са тези работи на Мирчев и защо мислиш,че ги има???

    Коментиран от #124

    09:34 02.11.2026

  • 121 хихи

    5 1 Отговор
    добре, че свърши и ракетите и воюва с летящи лопати..

    09:34 02.11.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #113 от "Не е добре така":

    "Летиш на дулата на червената армия към Лисабон"

    Бе чак до Лисабон не е стигнало ама Париж е по-зле и от Кииф - половината град гори а руснаците не са тръгнали още - представяш ли си ако тръгнат.

    09:36 02.11.2026

  • 124 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Българин":

    "и защо мислиш,че ги има???"

    Ааа, няма нищо бе само където Мирчев призна че имал "администраторски права" и само където от един профил има 60 000 публикации за един ден.

    09:38 02.11.2026

  • 125 наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Варна":

    до 91 войната се води на руска територия защото тези области са вписани от путин в руската конституция като руски - ама няма да станат руски

    Коментиран от #128

    09:40 02.11.2026

  • 126 не се кахърете

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    за чужди загуби, гледайте си своите... защото там е проблема..

    09:41 02.11.2026

  • 127 АБВ

    5 2 Отговор
    Всеки ден едно и също - огромни руски загуби. И по три пъти на дан да го публикувате, не става истина. А украинските колко са ? Защо тук не се публикуват данни за тях ? С каква цел твърдите, че едните имат ограмни загуби, а за другите не споменавате нищо ?
    При това не е доказана информация ! Значи е чиста пропаганда !
    Какво падение !

    Коментиран от #131, #134, #143

    09:42 02.11.2026

  • 128 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "наблюдател":

    "ама няма да станат руски"

    Това врачката ли ти го каза или Мирчев

    Коментиран от #136

    09:43 02.11.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Това са данни от

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    "Украинска правда", а руснаците нямат такъв вестник или сайт.

    09:44 02.11.2026

  • 131 Читател

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "АБВ":

    "При това не е доказана информация ! Значи е чиста пропаганда !"

    Ами друго не им остана с което да се похвалят та въртят опорката за "огромните руски загуби" защото никой не може да провери колко са - и те не ги знаят обаче това не пречи да лъжат.

    09:46 02.11.2026

  • 132 АБВ

    1 2 Отговор
    Абсолютна лъжа са сметките за териториите. Руснаците са превзели около 680 кв. км., от които 450 са в котела в Харковска област. Украинците по-малко от 400, от които 100 край Лиман, но една част от тях вече са загубили. Предвид динамиката на фронта, баланс може да се прави само към определена дата. В един месец всяка от страните може да спечели територии, но може и да ги загуби при това вповече.
    Стига пропаганда !

    Коментиран от #144

    09:48 02.11.2026

  • 133 Труповете се събират

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Някой":

    от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.

    Коментиран от #147

    09:49 02.11.2026

  • 134 Тихо пик44

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "АБВ":

    Не си компетентен.

    09:49 02.11.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Учуден":

    Колега,да отидем да си купим по една пица.От сутринта за толкоз изкарахме.
    Вземи и Читатели Зевзека.

    Коментиран от #140

    09:51 02.11.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Тихо пиклю

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "АБВ":

    Ти кой беше?

    09:58 02.11.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 В Русия, СССР

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "АБВ":

    животът на обикновения войник не се цени. Във ВСВ военните загуби на СССР са 11,4млн. бойци, докато немците са загубили 4млн. войници. Същото е и сега в Украйна. Безвъзвратните жертви са около 350 000 за руснаците и около 130 000 за украинците.

    Коментиран от #153

    09:59 02.11.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 А ти кой беше?

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Учуден":

    От кои бунища те изкопаха?

    10:03 02.11.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Данните за предадените тела

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Учуден":

    са от последните 3 години, а успехите на украинците са от няколко месеца. Мисли (ако можеш) преди да се чудиш.

    10:07 02.11.2026

  • 152 Няма съвпадение със заглавието

    0 0 Отговор
    Миленчо,вътре пишеш че тези загуби са "според генералния щаб на Украйна"!ЗАЩО СИ ПРОТИВОРЕЧИШ СЪС ЗАГЛАВИЕТО-"Русия отчита рекордни загуби.".Това е или лъжа или няма мисъл,драги..бързаш за заплатата...

    10:08 02.11.2026

  • 153 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "В Русия, СССР":

    "животът на обикновения войник не се цени"

    Нали и укрите са част от този СССР и по това време ги управлява един грузинец а един украинец Хрусчов е този който нарежда атаките срещу картечниците.

    10:08 02.11.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

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