ISW: Русия отчита рекордни загуби на личен състав

Руските сили са загубили нетно 27,29 квадратни километра територия в Украйна през октомври, показва оценка на Института за изследване на войната. Това е вторият пореден месец, в който армията на Москва губи повече територия, отколкото завзема.
Според изчисленията на института руските войски са установили контрол или са завзели 139,85 квадратни километра, но са загубили 167,14 квадратни километра. Среднодневният нетен баланс е отрицателен с 0,88 квадратни километра.
Когато се включат и руските прониквания в райони, които не са били трайно овладени, нетната загуба нараства до 76,38 квадратни километра. В този случай средният дневен спад е 2,46 квадратни километра.
Напредък само в две области
Руските сили са постигнали териториален напредък единствено в Сумска и Запорожка област. В Донецка област, която остава основна цел на руската офанзива, както и в останалите направления, е отчетен нетен спад.
През месеца руската армия е завзела 10 населени места с обща площ 5,86 квадратни километра. Украинските сили са освободили или прочистили 11 населени места с обща площ 3,24 квадратни километра.
Данните за териториалния контрол са основани на наблюдения и анализ на достъпна информация от бойното поле. Те не означават, че всички позиции са окончателно стабилизирани, тъй като контролът в някои райони може да се променя.
Рекордни загуби на личен състав
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав през октомври са достигнали 54 400 души. Това е най-високата месечна стойност от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. и е с 8170 души повече спрямо септември.
Посочената оценка включва убити, ранени и изчезнали руски военнослужещи. Независимото потвърждение на данните за загубите остава трудно заради продължаващите бойни действия и липсата на пълна публична информация от двете страни.„Всеки месец от войната струва на руската армия все повече“, заяви украинският Генерален щаб, като добави, че темпът на загубите надхвърля способността на руските сили да попълват подразделенията си.
Институтът за изследване на войната оценява, че руската система за набиране на военнослужещи не успява да компенсира високите загуби. Според анализа това е сред причините Москва да разчита през зимата в по-голяма степен на балистични ракети и реактивни безпилотни апарати, вместо да постигне решителен пробив по сухопътния фронт.
Източници: en.reflect.ee, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Разбирач
Коментиран от #13, #68, #126
08:07 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами в злобата
Коментиран от #6
08:08 02.11.2026
5 Няма страшно
Коментиран от #53, #70, #112
08:09 02.11.2026
6 Истината боли
До коментар #4 от "Ами в злобата":Свиквай.Русия загуби с гръм и трясък .Киев за три дни.
Коментиран от #11, #34, #117, #129
08:09 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Има и общо между двете - златните кенефи на ръководството!!!
Коментиран от #14, #15, #23
08:11 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами тогава Захарова да излъже нещо
До коментар #7 от "Института е":😂😂😂😂😂
08:12 02.11.2026
13 Перчем и мустачки
До коментар #2 от "Разбирач":"Оранжевият" няма да помогне Русия да спечели, но с удоволствие ще помогне Европа да загуби. И то много лошо да загуби.
08:13 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ами
08:16 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Видимо
08:16 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мозъчен Втръс
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав...
08:16 02.11.2026
21 Йода
08:16 02.11.2026
22 Хахахахаха
До коментар #15 от "Чети бе боклюк":Рекордни загуби на личен състав
Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна руските загуби на личен състав през октомври са достигнали 54 400 души.
08:17 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Оня
08:19 02.11.2026
25 Русия ще победи
Коментиран от #56, #59
08:19 02.11.2026
26 Факти
Коментиран от #130
08:19 02.11.2026
27 идЙотова
08:19 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 стоян георгиев
До коментар #15 от "Чети бе боклюк":И къде, в статията на ЦРУ-ISW, прочете това? Цитирай изречението , моля.
08:21 02.11.2026
32 Йотова
До коментар #23 от "МЪКЪ,МЪКЪ":Как е патенца мъка ли ви е
Коментиран от #40, #50, #94
08:22 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ъхъ
До коментар #6 от "Истината боли":Още май месец, генчодайнов се провикна в кръчмата- Русия загуби войната!😂😂
Коментиран от #44, #48
08:25 02.11.2026
35 Ццц
Коментиран от #41
08:25 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хер Флик
08:27 02.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 бензинджиите с ракети
ну паГади
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
08:29 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Езвенете
До коментар #36 от "Оня с парчето":Ну за вас съ знае, чи съ наричате чувека с парчето, щото зимате парчета и на стата, и нъ заднийъ кобур ги прибирате!
08:35 02.11.2026
47 Факти
08:35 02.11.2026
48 Ъъъ
До коментар #34 от "Ъхъ":Кво спечели русия за 5 години ?Освен найлонови чували.
08:35 02.11.2026
49 Ай де бе
Коментиран от #51, #60
08:36 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Я ги
До коментар #49 от "Ай де бе":Покажи.😂😂😂
08:38 02.11.2026
52 За няколко цента повече
08:38 02.11.2026
53 Има страшно
До коментар #5 от "Няма страшно":Ще им стигнат за рекордно кратко време.
08:38 02.11.2026
54 Дон Корлеоне
08:39 02.11.2026
55 Мимч
Коментиран от #63
08:39 02.11.2026
56 Среден обсег
До коментар #25 от "Русия ще победи":Русия може да победи точно за половин час, не се излагайте така селската. Но може и цяла Европа да заприлича на Украйна.
Коментиран от #142
08:40 02.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ройалфлош
До коментар #49 от "Ай де бе":Нямат никакви карти, само лъжат и блъфират.
08:43 02.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гола вода
08:43 02.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ежко
08:43 02.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Браво
08:44 02.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ТОВА Е "ЗАДЪЛЖЕНИЕТО"....
08:47 02.11.2026
70 Росиянин
До коментар #5 от "Няма страшно":България е присъединена преди 82 години.
08:47 02.11.2026
71 Българин
Коментиран от #73, #74, #76, #81
08:48 02.11.2026
72 Абе това ли беше Втората армия
08:49 02.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Убаво.Лъжрш
До коментар #71 от "Българин":Не са толкова,но и те ще умрат.
08:53 02.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 От Тези Доброволци
До коментар #71 от "Българин":Където на сила
Ги товарят в Бусове.
Даже са поне 50 Милиона
08:55 02.11.2026
77 Аз залагам
До коментар #75 от "ПУТИН ДОКАТО":На 5 милиона.
08:55 02.11.2026
78 Казанлъшкия
08:55 02.11.2026
79 Розово пони
Верваме, бе! Мноогооо, мноогоо верваме! Или пък не.
08:55 02.11.2026
80 Африканските Диктатори
Скоро няма да стъпят в Масква.
От Летящите Дронове им се видяло
Доста несигурно място
Мускалабад
Хахаха хахахахаха хахахахаха
08:58 02.11.2026
81 Казанлъшкия
До коментар #71 от "Българин":Доброволците в Русия са предимно чужденци, бъркаш просто доста сериозно. И са далеч от посочената от теб цифра. Наскоро ходих до Армения и Грузия и установих ,че е пълно с избягали руски младежи , които работят дистанционно там. Говорих си с някои на английски и ми споделиха,че са избягали от евентуална мобилизация предварително,за всеки случай. Всеки нормален човек би избягал. Така че това с доброволците готови да отидат на война е щуротия.
08:59 02.11.2026
82 Мишел
Реалните руски загуби убити и ранени са около 320000, украинските над 10 пъти по големи. Затова размените на тела на загинали са над 500украински за двайсетина руски.
Коментиран от #89, #90
09:00 02.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Мъка
09:01 02.11.2026
85 Про па ГАНДИ
09:02 02.11.2026
86 Тейлс фром 1001 найтс
09:04 02.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Гориил
09:08 02.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Бабо Мишел
До коментар #82 от "Мишел":Източник?
12 години в Донбас...
ВСУ смазват.
09:10 02.11.2026
91 Варна
Стегнете се бе хора! - Преди години започнах да Ви чета щото нямахте много пропаганда. Сега, обаче почвате да оправдавате това мнение.
Коментиран от #98, #125
09:11 02.11.2026
92 Учуден
Какви са тези населени места бе - като пишете пропаганда малко мислете или това при евроатлантиците е мисия невъзможна.
10 населени места във 5.86 квадратни километра - това е квадрат 2.4 на 2.4 километра - къде ще сложиш 10 села. Още по-малоумно е при укрите - 11 села във 3.24 квадратни километра - това е квадрат със страна 1.8 километра и там има 11 села - сигурно са едно върху друго.
Ама като за нашите жълтопаветници бива - отделно излиза че руснаците печелят територия а не я губят но и това бива - те не се славят с остър ум.
Коментиран от #93, #96, #100, #110
09:11 02.11.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хихи
09:20 02.11.2026
98 оня с коня
До коментар #91 от "Варна":Е на Руска територия се води войната де,нали тука един непрекъснато пише че "Украйна е територия,Руска територия"?
09:20 02.11.2026
99 Миролюбец Йотов
В България има много миролюбци, които биха искали да помогнат на Москва да постигне по-бързо мир.
Коментиран от #111
09:20 02.11.2026
100 Нещо си се
До коментар #92 от "Учуден":ПОБЪРКАЛ ЛЕПИЛАР
Коментиран от #105
09:20 02.11.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Олга
09:22 02.11.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Учуден
До коментар #100 от "Нещо си се":Не върви ли пропагандата и вие изпадате в тиха ярост и почвате да плюете по опонентите защото мозъчето не стига да му отговорите.
Коментиран от #107
09:23 02.11.2026
106 БАЦЕ ЕООД
09:25 02.11.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Мухахаха
До коментар #92 от "Учуден":Не се занимавай днес заминават на фронта
09:27 02.11.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Емил
До коментар #5 от "Няма страшно":Еииии голямо желание да се присъедините към Русия имате това либералите тъй наречената демократична общност!!!
09:28 02.11.2026
113 Не е добре така
Коментиран от #119, #123
09:29 02.11.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Някой
Коментиран от #133
09:30 02.11.2026
117 Умен атлантик
До коментар #6 от "Истината боли":Ще ви се за три дни. Ще търпите още година две. Хубавите неща бавно стават,а и да не забравяте.
09:30 02.11.2026
118 асенчо
09:31 02.11.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Българин
До коментар #119 от "Учуден":Какви са тези работи на Мирчев и защо мислиш,че ги има???
Коментиран от #124
09:34 02.11.2026
121 хихи
09:34 02.11.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Зевзек
До коментар #113 от "Не е добре така":"Летиш на дулата на червената армия към Лисабон"
Бе чак до Лисабон не е стигнало ама Париж е по-зле и от Кииф - половината град гори а руснаците не са тръгнали още - представяш ли си ако тръгнат.
09:36 02.11.2026
124 Учуден
До коментар #120 от "Българин":"и защо мислиш,че ги има???"
Ааа, няма нищо бе само където Мирчев призна че имал "администраторски права" и само където от един профил има 60 000 публикации за един ден.
09:38 02.11.2026
125 наблюдател
До коментар #91 от "Варна":до 91 войната се води на руска територия защото тези области са вписани от путин в руската конституция като руски - ама няма да станат руски
Коментиран от #128
09:40 02.11.2026
126 не се кахърете
До коментар #2 от "Разбирач":за чужди загуби, гледайте си своите... защото там е проблема..
09:41 02.11.2026
127 АБВ
При това не е доказана информация ! Значи е чиста пропаганда !
Какво падение !
Коментиран от #131, #134, #143
09:42 02.11.2026
128 Учуден
До коментар #125 от "наблюдател":"ама няма да станат руски"
Това врачката ли ти го каза или Мирчев
Коментиран от #136
09:43 02.11.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Това са данни от
До коментар #26 от "Факти":"Украинска правда", а руснаците нямат такъв вестник или сайт.
09:44 02.11.2026
131 Читател
До коментар #127 от "АБВ":"При това не е доказана информация ! Значи е чиста пропаганда !"
Ами друго не им остана с което да се похвалят та въртят опорката за "огромните руски загуби" защото никой не може да провери колко са - и те не ги знаят обаче това не пречи да лъжат.
09:46 02.11.2026
132 АБВ
Стига пропаганда !
Коментиран от #144
09:48 02.11.2026
133 Труповете се събират
До коментар #116 от "Някой":от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.
Коментиран от #147
09:49 02.11.2026
134 Тихо пик44
До коментар #127 от "АБВ":Не си компетентен.
09:49 02.11.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 АБВ
До коментар #128 от "Учуден":Колега,да отидем да си купим по една пица.От сутринта за толкоз изкарахме.
Вземи и Читатели Зевзека.
Коментиран от #140
09:51 02.11.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Тихо пиклю
До коментар #140 от "АБВ":Ти кой беше?
09:58 02.11.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 В Русия, СССР
До коментар #127 от "АБВ":животът на обикновения войник не се цени. Във ВСВ военните загуби на СССР са 11,4млн. бойци, докато немците са загубили 4млн. войници. Същото е и сега в Украйна. Безвъзвратните жертви са около 350 000 за руснаците и около 130 000 за украинците.
Коментиран от #153
09:59 02.11.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 А ти кой беше?
До коментар #147 от "Учуден":От кои бунища те изкопаха?
10:03 02.11.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Данните за предадените тела
До коментар #147 от "Учуден":са от последните 3 години, а успехите на украинците са от няколко месеца. Мисли (ако можеш) преди да се чудиш.
10:07 02.11.2026
152 Няма съвпадение със заглавието
10:08 02.11.2026
153 Историк
До коментар #143 от "В Русия, СССР":"животът на обикновения войник не се цени"
Нали и укрите са част от този СССР и по това време ги управлява един грузинец а един украинец Хрусчов е този който нарежда атаките срещу картечниците.
10:08 02.11.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.