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Полският Генерален щаб предупреди за опасна схема за разпалване на протести

Полският Генерален щаб предупреди за опасна схема за разпалване на протести

2 Ноември, 2026 14:27 487 11

  • полша-
  • протести-
  • дезинформация-
  • астротърфинг-
  • конституционен съд

Властите описаха схема, при която външни сили могат да използват реално обществено недоволство за хаос и натиск върху държавата

Полският Генерален щаб предупреди за опасна схема за разпалване на протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният щаб на полските въоръжени сили предупреди за опасност от използване на протести за дестабилизация на страната. Ведомството описа т.нар. астротърфинг – манипулативна технология, която създава впечатление за спонтанно гражданско недоволство, зад което всъщност могат да стоят външни сили.

„Знаем колко тънка е границата между демократичната демонстрация на обществено недоволство и планираните операции, извършвани от враждебни към дадена държава субекти“, се посочва в съобщението на полския Генерален щаб.

Според изложената от военните схема първоначално се откриват проблеми и огнища на напрежение в обществото. След това тролове, ботове и координирани профили в социалните мрежи засилват емоциите, разпространяват еднотипни послания и задълбочават противопоставянето между различни групи.

Следващият етап може да бъде извеждането на хора на улицата. Когато започнат безредици, информационните операции насочват вниманието към послания за хаос и криза. Полският Генерален щаб предупреждава, че така протестиращи могат да бъдат използвани, без да осъзнават ролята си в по-широка операция.

Какви цели могат да преследват операциите

Сред посочените цели са претоварване на службите за спешна помощ, подкопаване на чувството за сигурност и създаване на криза при вземането на решения от властите. Ведомството споменава още парализиране на държавни институции, влияние върху общественото мнение и принуждаване на страната към геополитически отстъпки.

Като възможни признаци за изкуствено стимулиране на протестна активност са посочени внезапната поява на голям брой еднотипни призиви за демонстрации, повтарянето на еднакви формулировки и лозунги, както и активността на новосъздадени профили без история на публикации.

Предупреждението идва на фона на политическа криза

Съобщението беше публикувано на фона на задълбочаващия се конфликт около Конституционния съд на Полша. Кризата се изостри на 30 октомври, след като беше съобщено за временно отстраняване от изпълнение на служебните задължения на председателя на съда Богдан Свенчковски и неговия заместник Бартош Сохански.

Ръководството на институцията пое съдията Анна Корвин-Пьотровска, чиято легитимност президентът Карол Навроцки не признава. Около сградата на Конституционния съд се събраха протестиращи, а между тях и правоохранителните органи възникнаха сблъсъци.

Премиерът Доналд Туск заяви в телевизионно обръщение, че в конфликта се включват проруско настроени сили, включително руски ботове в интернет. Навроцки определи отстраняването на Свенчковски като нарушение на конституционния ред и силово завземане на държавен орган.

Полският Генерален щаб не посочи конкретна чужда държава или организация като извършител на описаните операции. Предупреждението е формулирано като общо описание на възможен модел за намеса, а не като обвинение за доказана външна координация на протестите около Конституционния съд.

Източници: ukrinform.ua


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 8 Отговор
    Радевисти да знаете как ще позволят разпалване с водното оръдие.

    14:29 02.11.2026

  • 2 Я пак новините

    10 0 Отговор
    Идват от Укринформ, които изкарват поляците идиоти, неспособни да вземат решения и лесно манипулируеми от Русия.

    14:31 02.11.2026

  • 3 Укринформ източник🤣🤣🤣

    10 0 Отговор
    от собствен опит знаят Ядоха едни солени, горчиви курабии от външни сили , които им направиха Майдана.

    14:32 02.11.2026

  • 4 Ние с гайдите

    9 0 Отговор
    Знаем ги : " астротърфинг – манипулативна технология, която създава впечатление за спонтанно гражданско недоволство, зад което всъщност могат да стоят външни сили." / В България го правят НПО та и мутренски сдружения като "Боец" . Назначените от цензурата (СЕМ ) медии веднага пригласят .н

    14:33 02.11.2026

  • 5 Пич

    10 0 Отговор
    В разговор с един човек чух мнението му, че може би Урсулианците сами си спретват протестите! Така хората щели да изпуснат напрежение, а Урсулианците да ползват това за да наложат ограничения, и да отнемат част от гражданските и човешките права!
    Какво мислите за това мнение?

    Коментиран от #10

    14:33 02.11.2026

  • 6 ха ха ха

    10 0 Отговор
    Дойдохме си на думата.
    Путин отново е виновен.

    14:35 02.11.2026

  • 7 Тц, тц, тц!

    3 0 Отговор
    Горкият полски генерален щаб!!!☹️ Границата с Калининград ли да охранява, или с астротъфингът (🫪😱🤪) да се бори!
    🤥

    14:38 02.11.2026

  • 8 Еврослон

    4 0 Отговор
    Така де, на майдана беше граждански протест и борба за свобода, а във франция, белгия, полша, италия и германия било външна намеса. Сигурно щото няма кирабийки?

    14:45 02.11.2026

  • 9 обаче

    0 0 Отговор
    Поляците много добре знаят, че техния истински враг е Зеленски на какви се правят?

    14:47 02.11.2026

  • 10 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Има си и логичните предпоставки за протестите , имаме и виждане от опит за начина на твърда реакция на урсулианците . Във всички случаи някак липсва вариант за показване на свободна воля от европейците .

    14:47 02.11.2026

  • 11 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Схемата е организирана от Туск и Фон Пфайзер .

    14:48 02.11.2026

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