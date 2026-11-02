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Кибератака срещу магазини в Швеция? Температурите във фризерите скочиха през нощта
  Тема: Киберсигурност

Кибератака срещу магазини в Швеция? Температурите във фризерите скочиха през нощта

2 Ноември, 2026 14:24 486 6

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Операторите ИКА и Кооп потвърдиха проблеми с хладилните системи, а поне един магазин подозира кибератака

Кибератака срещу магазини в Швеция? Температурите във фризерите скочиха през нощта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Температурата във фризерите и хладилниците на няколко хранителни магазина в Швеция се е повишила рязко през нощта. Операторите на веригите ИКА и Кооп потвърдиха, че са засегнати техни обекти, а поне един магазин подозира кибератака.

Един от магазините съобщи, че настройките на хладилниците и фризерите са били променени на 50 градуса по Целзий. Причината за промяната все още не е потвърдена от търговските оператори като кибератака.

Засегнати са магазини на ИКА и Кооп

„Знаем за инцидент през изминалата нощ, който е засегнал ограничен брой магазини и е нарушил работата на техните хладилни системи и фризери“, заяви говорител на частната компания ИКА в имейл.

Търговската група Кооп съобщи пред вестник „Афтонбладет“, че шест нейни магазина са били засегнати от подобни инциденти. Веригата не е отговорила веднага на запитване за коментар от Ройтерс.

Съобщенията за проблеми идват, след като през октомври във Франция бе регистриран сходен случай. Френската полиция съобщи, че хакери са поели контрола над охладителните системи на стотици супермаркети, което е довело до загуба на хранителни продукти и пожари.

Случаят във Франция подчерта уязвимостта на системите, свързани с интернет. При шведските магазини засега е потвърдено, че е имало инцидент с хладилното оборудване, но не и че той е резултат от кибератака.

Източници: sverigesradio.se


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ДУХЧЕТО ,,БАШИРОВ,,

    14:26 02.11.2026

  • 2 Преди седмица

    4 0 Отговор
    Така се случи и в хладилните камери в цялата търговска верига във Франция. Вдигна се температурата до 50⁰ и всички храни се опекоха до въглен. Производителя на,а, ще търговците са си виновни.

    Коментиран от #5

    14:28 02.11.2026

  • 3 Проблемите са от електричество

    2 0 Отговор
    Нощем слънчевите панели не работят и ако спре и вятърът, спира тока. Системата се разпада и трябва време да се възстанови. Вижте в Испания. Спиране на тока, транспортни и технологични катастрофи. Накратко санкциите срещу Русия работят.

    14:37 02.11.2026

  • 4 Външен руZки клозет

    1 1 Отговор
    Лесно е да съботираш напреднала страна...В Европа нямат граници и бандити начоло на власта!

    14:44 02.11.2026

  • 5 рубльоо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Преди седмица":

    50 градуса е гореща вода! Требват около 100 градуса да опечеш нещо...

    14:46 02.11.2026

  • 6 Аве

    0 0 Отговор
    ИИ се забавлява, нали е още "дете", но само почакайте да стане тинейджър да видите, какви ще ги свърши!

    14:49 02.11.2026

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