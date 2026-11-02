Кибератака срещу магазини в Швеция? Температурите във фризерите скочиха през нощта

Температурата във фризерите и хладилниците на няколко хранителни магазина в Швеция се е повишила рязко през нощта. Операторите на веригите ИКА и Кооп потвърдиха, че са засегнати техни обекти, а поне един магазин подозира кибератака.

Един от магазините съобщи, че настройките на хладилниците и фризерите са били променени на 50 градуса по Целзий. Причината за промяната все още не е потвърдена от търговските оператори като кибератака.

Засегнати са магазини на ИКА и Кооп

„Знаем за инцидент през изминалата нощ, който е засегнал ограничен брой магазини и е нарушил работата на техните хладилни системи и фризери“, заяви говорител на частната компания ИКА в имейл.

Търговската група Кооп съобщи пред вестник „Афтонбладет“, че шест нейни магазина са били засегнати от подобни инциденти. Веригата не е отговорила веднага на запитване за коментар от Ройтерс.

Съобщенията за проблеми идват, след като през октомври във Франция бе регистриран сходен случай. Френската полиция съобщи, че хакери са поели контрола над охладителните системи на стотици супермаркети, което е довело до загуба на хранителни продукти и пожари.

Случаят във Франция подчерта уязвимостта на системите, свързани с интернет. При шведските магазини засега е потвърдено, че е имало инцидент с хладилното оборудване, но не и че той е резултат от кибератака.

Източници: sverigesradio.se