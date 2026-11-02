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Путин уверява, че няма да напада Европа, но Лондон не му вярва
  Тема: Украйна

Путин уверява, че няма да напада Европа, но Лондон не му вярва

2 Ноември, 2026 15:19 1 316 92

  • вес стритинг-
  • владимир путин-
  • великобритания-
  • европейски съюз-
  • отбрана

Вес Стритинг призова Великобритания и ЕС да задълбочат сътрудничеството си в сигурността и отбраната. Кая Калас заяви, че Лондон остава част от по-широката европейска отбранителна архитектура

Путин уверява, че няма да напада Европа, но Лондон не му вярва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа не трябва да се доверява сляпо на уверенията на Владимир Путин, че Русия не възнамерява да напада европейски държави. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стритинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.

Разговорът беше част от двустранен диалог между Великобритания и ЕС по въпросите на сигурността и отбраната. Стритинг определи руската агресия като обща заплаха за европейския континент и посочи войната в Украйна като причина за предпазливост към думите на руския президент.

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„Бихме могли да приемем тези уверения по-сериозно, ако той в момента не водеше война в Европа“, заяви Стритинг.

Лондон и Брюксел търсят по-тясно сътрудничество

Британският министър подчерта, че Великобритания, макар да не е член на ЕС, е европейска държава и трябва да участва активно в изграждането на сигурността и стабилността на континента.

„Всички трябва да работим заедно“, каза Стритинг и призова за задълбочаване на сътрудничеството между Лондон и Брюксел в отбраната и сигурността.

По думите му отбраната не може да бъде разглеждана само през количеството оръжия. Важна е и производствената способност на европейската отбранителна промишленост. Стритинг заяви, че дори ако всяка държава от НАТО може да удвои разходите си за отбрана още утре, индустрията няма да е способна да усвои тези средства.

Той предупреди и срещу „саморазрушителен протекционизъм“, при който защитата на националните интереси пречи на общите усилия. Според него по-тясното сътрудничество би увеличило шансовете за възпиране на Русия и на други заплахи.

Великобритания остава в европейската отбранителна архитектура

Кая Калас коментира неуспеха на преговорите за участие на Великобритания в програмата SAFE. Тя посочи, че страната остава част от по-широката европейска отбранителна архитектура и че има други области, в които сътрудничеството може да бъде задълбочено.

На въпрос дали Великобритания може да се върне в ЕС Стритинг отговори, че страната не може първо да напусне съюза, а след това да очаква, че само с едно решение ще се върне обратно.

„По-големият въпрос е как може да изглежда задълбоченото сътрудничество, какви са вариантите и какви компромиси са възможни“, заяви британският министър.

Стритинг добави, че както привържениците, така и противниците на Брекзит вече усещат отрицателното отражение на излизането от ЕС върху британската икономика.

Източници: ukrinform.ua


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    44 22 Отговор
    Европа сама ще се моли руския солдат да я освободи.

    Коментиран от #11, #30, #32, #33, #37, #41, #79

    15:21 02.11.2026

  • 2 Пр sти милиционери

    15 25 Отговор
    Лондон за 3 дни хахахаха

    15:22 02.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    20 6 Отговор
    Последно Рушляма ще се РАЗПАДА или
    ще НАПАДА🤔❓❗😀😀

    Коментиран от #16

    15:22 02.11.2026

  • 4 Не знам...

    36 46 Отговор
    Какво целите с това да плашите хората с това,че русия ще напада Европа.Омръзнахте на всички до смърт.Че той путин да не е самоубиец.

    Коментиран от #12, #72

    15:23 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    23 29 Отговор
    Путин няма да нападне само ако европа е силна о единна.

    Коментиран от #67

    15:24 02.11.2026

  • 8 Хахахаха

    12 26 Отговор
    НАТО уверява, че няма да напада раша. Раша да се изтегли от Украйна!

    15:24 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Не знам...":

    А вие какво целяхте с това, че Европа щяла да напада раша?

    Коментиран от #65

    15:24 02.11.2026

  • 13 Боко

    31 5 Отговор
    Крадливи боклуци!!!
    Само търсите измислени опорки за да продължавате да крадете , а малоумното стадо ви вярва , но си подгответе добър (най добре извън планетата) маршрут за бягство , че нищо добро не ви чака !

    15:25 02.11.2026

  • 14 ШЕФА

    33 13 Отговор
    Във една от речите си пред държавници на половината свят В.Путин попита най просто и елементарно евро-либералните из.оди : За какво сте ни та да ви нападаме,ние нямаме нужда от вас !

    Коментиран от #18, #69

    15:25 02.11.2026

  • 15 Българин

    10 25 Отговор
    Българите сме с Русия! Това е още едно доказателство, че братушките са обречени на гибел!

    Коментиран от #29, #61

    15:25 02.11.2026

  • 16 Мммм фууд

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ще гладува

    15:25 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    9 22 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    А за какво тупин иска, НАТО да се изтегля в предишни граници? Тупин много пъти е заявявал, че най-голямата грешка е разпадането на СССР. Как можеш да докажеш, че не се опитва да го връща?

    Коментиран от #24, #53

    15:27 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще има мир

    17 8 Отговор
    Коги острова потъне

    15:28 02.11.2026

  • 21 ахааа

    15 8 Отговор
    единсвено лондон трябва да се калайдиса - и всичко ще миряса за 100 г. на пред

    Коментиран от #42

    15:28 02.11.2026

  • 22 От Лондон

    11 9 Отговор
    Тук всички ходят с памперси пълни с кафява Нутела.😂👍🏻

    Коментиран от #36

    15:29 02.11.2026

  • 23 Я виж

    6 9 Отговор
    Тоя дъртак още дишал.

    15:29 02.11.2026

  • 24 койдазнай

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Опитите за съживяването на мъртъвци е сатанинско дело по определение!

    15:30 02.11.2026

  • 25 Наблюдател

    6 16 Отговор
    Путин няма да напада Европа. Защото не е луд. Украйна е нещо друго. Нападна я, защото си помисли, че ще е като Грузия някога. Сбърка, но ако се откаже, ще излезе, че не е мъжкар. А това за него е много важно.

    Коментиран от #34

    15:30 02.11.2026

  • 26 гого

    10 12 Отговор
    тоѝ и за украина така приказваше,ма целия свят го видя какьв лужец е.

    15:30 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 567

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Напротив, това при Русия не върви, така че нещата ще си бъдат ок.

    15:32 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Копейки,

    10 13 Отговор
    Вижте човека,който ликвидира русия.Връщане назад няма.

    Коментиран от #82

    15:33 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Овчар

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тя вече го прави....! Другата седмица французите ще го докажат мъшката..!

    15:33 02.11.2026

  • 34 койдазнай

    10 12 Отговор

    До коментар #25 от "Наблюдател":

    Какъв мъжкар може да е някой, с име Путин?!?
    На времето главния спасяващ подводницата "Курск" се казваше Куроедов. То съдбата всичко си показва.

    Коментиран от #44, #45

    15:34 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Я па тоа

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "От Лондон":

    Кога си виждал Лондон смотан.🤣🤣🤣

    15:34 02.11.2026

  • 37 Русия винаги освобождава

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    След което се разполага удобно и отмъква всичко ценно - коли, камиони, цели заводи, произведения на изкуството, домашни потреби и тоалетни чинии. Справка - Германия.

    15:35 02.11.2026

  • 38 Украйна,България и нато са агресорите!

    13 9 Отговор
    Англия и НАТО отдавна воюват срещу Русия чрез Украйна! Така, че въпросът е кога Русия ще отговори на агресорите! България също е кюпа на агресорите!

    15:35 02.11.2026

  • 39 От Лондон

    11 7 Отговор
    От началото на войната цената на памперси в €вропа е скочила 50 пъти.Урсула е заповядала на всеки ъгъл да има розови кофи за памперси.

    Коментиран от #54

    15:36 02.11.2026

  • 40 Някой

    13 7 Отговор
    Че кой ще вярва на Лондон?
    Русия е най-голямата европейска държава, преди с над 38% от територията на Европа. Какво значи да напада Европа? ЕС и Великобритания не могат да си присвояват името Европа - и на спътник на Юпитер. Путин води европейска кампания! ;)

    Коментиран от #57

    15:36 02.11.2026

  • 41 Извинете

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Откога замествате Захарова като говорител на Кремъл?

    15:37 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Наблюдател

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "койдазнай":

    Мъжкар е Путин. Язди кон гол до кръста, кара мотор с Нощните вълци, моторът е триколка, за да не падне, намира гръцки амфори под водата. И така нататък.

    15:38 02.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 От Лондон

    6 7 Отговор
    Ако цяла Европа отиде едновременно до тоалетна по голяма нужда, че направи най-мощната бомба за борба с Русия.

    15:40 02.11.2026

  • 47 А, Лондон

    7 5 Отговор
    На себе си не вярва.

    15:40 02.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Всяка статия трябва да се коригира ..

    7 2 Отговор
    Че: " Русия се застъпва за дългосрочно мирно разрешаване на конфликта в Украйна, а не за временно прекратяване на военните действия. Преговорите сами по себе си не означават автоматично прекратяване на огъня, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за американския телевизионен канал NBC News. "Преговорите не означават прекратяване на огъня. Не искаме прекратяване на огъня. Искаме мир. Това не може да бъде просто сделка, обикновена сделка“, подчерта говорителят на Кремъл. Според Песков, Москва се нуждае от всеобхватно мирно решение, което да надхвърля временното прекъсване на военните действия.Песков по-рано заяви , че участието на представители на ЕС в преговорите за Украйна е малко вероятно да бъде полезно поради провокативната им позиция. Той твърди, че нито Русия, нито Съединените щати се нуждаят от такива участници, тъй като подходът им е насочен към разпалване на война..

    15:42 02.11.2026

  • 51 Йода

    7 12 Отговор
    Има Путин няма мир, няма Путин има мир.

    15:43 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    А сега си представи дали САЩ ще търпят руски ракети по границите си? НАТО,това е САЩ е по руските граници.Останалите натовци с гумените лодки сте само за пълнеж.

    Коментиран от #68

    15:45 02.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ЕВЕНК

    5 3 Отговор
    Лондон вялваше, че Украйна ще победи и не стана.Сега вярва, че П ще нападне и май пак не вярва правилно.

    15:46 02.11.2026

  • 56 Само че

    5 7 Отговор
    На путински лъжи не вярвам. Той говореше, че няма да напада Украйна.

    15:46 02.11.2026

  • 57 гого

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    тази "неѝна" територия е придобита сас цената на много поробени и избити от русия народи.

    15:47 02.11.2026

  • 58 ЧеБурашка

    6 4 Отговор
    Е, а аз не вярвам на Лондон...

    15:48 02.11.2026

  • 59 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Виж сега":

    Има ,има.Когато Русия воюва с Османската империя ,при която война и на картата на света се появи държавата България,англетата са на страната на османлиите и воюват срещу руснаците.

    Коментиран от #63, #66

    15:48 02.11.2026

  • 60 Всяка статия трябва да се коригира

    4 3 Отговор
    София до Перник през Варна... Кво мислили в Русия ще ни го казват от Лондон ....ку-кууу

    15:49 02.11.2026

  • 61 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Не те е упълномощил да говориш от името на българите.

    15:49 02.11.2026

  • 62 Лондон не му вярва

    4 3 Отговор
    Пука ни за Лондон

    15:50 02.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 До кога

    2 2 Отговор
    Скумрии ще унищожат ЕС

    15:53 02.11.2026

  • 65 Европа

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Не спряла да говори за това: стратегическо поражение, блокада на Калиниград, освобождаване на республики и какво ли още не

    15:54 02.11.2026

  • 66 Пламен

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Съгласен.
    Но всяка война е огромна финансова операция .
    Самата руско-турска е обявена от Александър II за неуспешна.
    Босфора ,Дарданелите и Константинопол остават турски.
    Язък за битките и парите. А Задунайская хич не ги е интересувала -просто бойно поле по пътя за Проливите.

    15:54 02.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 гого

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    русия щом разполага ракети по границите на НАТО ,защо и НАТО да не разполага.

    Коментиран от #76

    15:55 02.11.2026

  • 69 Димитър

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    Да ти припомня ,че декември 21ва и януари 22 се кълнеше така и за Украйна!

    15:56 02.11.2026

  • 70 !!!?

    3 2 Отговор
    Всички вярваме, че Хитлер няма да напада СССР и че Путлер няма да нападне Украйна...!!!?

    15:57 02.11.2026

  • 71 Историк

    4 4 Отговор
    Терористът нямаше да напада и Украйна. Само тръмп му вярва, защото е същия безогледен лъжец . Гледах зверствата,извършени в Олешка, хиляди убити и сега руските зверове изнасят купища от тела от моргата и полуразрушени болници,за да кажат после,че украинците сами са се избили и няма доказателства за убийствата и превърнали поредния град в призрак. Хората,които са били цял месец без храна и лекарства ,са като от концлагер горките. Руснаците са ги разстрелвали, ако някой се опита да избяга. Там трябва незабавно да отиде международна комисия и да заснеме всичко,което са извършили руските терористи и най-после този ад да спре и всички виновни да бъдат осъдени и заключени на пусто, недостъпно място завинаги. Този ад се случва само на 400 км.от България, в която има освирепели и озверели путинолизци, които се радват. БОГ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #83, #84

    15:58 02.11.2026

  • 72 Стоянчо Пуканката

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не знам...":

    "Какво целите с това да плашите хората с това,че русия ще напада Европа."

    Е как какво? Русия е вечното оправдание на европците и англосаксите- стадото, колкото и да е опитомено трябва да му се сипва от време на време за да си мисли че нескончаемото покачване на цените е благодарение на техните управници, които дават отпор на "лошите москали" а за да се даде този "отпор", са нужни средства, затова плебса трябва са затяга коланите...

    15:58 02.11.2026

  • 73 Глупости естествено

    2 2 Отговор
    Ако всяка държава от НАТО можеше да удвои разходите си за отбрана още утре защо затъват в дългове и лихвите по падежите си не могат даже да платят? А? ... Кои точно средства ще усвоява тая виртуална индустрия със виртуалната си суровинна база и липса на персонал желаещ без пари да и работи ... Глупости естествено ...

    15:59 02.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Стоянчо Пуканката

    2 3 Отговор
    Ако се прочисти, дизенфектира и малко разкраси, Лондонград може да се превърне в една от перлите в Руската корона...

    16:01 02.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И защо въобще е нужно

    1 1 Отговор
    задълбочено сътрудничество с Великобритания да има ? Защо въобще се мисли в посока какви са вариантите и какви компромиси са възможни ? Нищо не е възможно ! Великобритания не е Европа и никога няма да бъде. Тя е точно като Алжир и Мароко, като Индия и Пакистан

    16:04 02.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Айде няма нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Че имахме едно подобно освобождение през 44г.

    Коментиран от #88

    16:05 02.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Лондон не вярва

    3 2 Отговор
    На Лондон кой вярва !

    16:06 02.11.2026

  • 82 Вземай

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Копейки,":

    Си Гюро и в Украйна .
    Франция бракува 7 милиона презерватива ,
    Да ви арижат 100 бройки за всеки случай .

    16:08 02.11.2026

  • 83 Прав си

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Историк":

    Само че не мога да разбера защо всички мини там са европейски?

    16:09 02.11.2026

  • 84 Я не пиши глупости бре

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Историк":

    зверствата извършени в Олешки украинците ги извършиха че и язовира даже взривиха и издавиха хората. Тези хора дето ги евакуираха всички в Русия останаха с изключение на 4 човека които отидоха в Беларус. Или си мислиш че ви минават лъжите а? Базата на азовците в Харков от другата страна на реката изби поне 1800 души в Олешки преди да ги приключат

    16:09 02.11.2026

  • 85 Ти да видиш

    1 1 Отговор
    Жалкото е, че все още има кой да вярва на Лондон.
    Ей не научиха историята и това е.

    16:10 02.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Атлантически погром ще има ! Неизбежно е

    0 0 Отговор
    В същото време Рубио е предупредил колегите си да не мислят, че анексирането на целия Донбас от Русия автоматично ще задоволи амбициите на Москва. Според американския дипломат това не е задължително да спре по-нататъшните териториални претенции на Кремъл. Как можете да постигнете споразумение между Русия и Украйна чрез преговори, ако нямате възможност да разговаряте както с Русия, така и с Украйна?“, отбеляза държавният секретар.

    16:13 02.11.2026

  • 88 Урсулопитек

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Айде няма нужда":

    1944 г . На 9.09 в България влиза трети Украински фронт , само с украинци .
    На власт са фашистите на Кимон Георгиев и ОФ които убиват наред , жандармеристи, полицай за да немогат да свидетелстват за издадени заповеди на фашизоидите за убийства на партизани , членове на БКП .
    Терора продължава до 1947 г . Когато на власт идват Социалистите .
    Така че сме били под терор на украинските бандери .

    16:15 02.11.2026

  • 89 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "🦉🦉🦉🦉":

    на тебе силната ти страна ти е задната за да я подлагаш на руснаците.виж коментар 53 на другата русофилка и се разберете сащ НАТО ли е или НАТО е сащ.

    16:17 02.11.2026

  • 90 Атлантически погром ще има ! Неизбежно е

    0 1 Отговор
    И нито една държава от НАТО НЕ може да удвои разходите си за отбрана.. нито още утре, нито въобще защото всички са затънали до гушата във дългове и дефицити и освен погроми, революции и граждански войни друго няма да постигнат. Атлантизма няма шанс

    16:18 02.11.2026

  • 91 Тръмполино

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Путлер уверяваше(лъжеше), че":

    Венецуела взех , Гренландия взех , Иран ми се опъна !!!
    Израил ма натиска да го бомба с ЯО !!!
    Ама май ще ни нацепят някоя мръсна бомба в Тел Авив .

    16:19 02.11.2026

  • 92 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Город именя Лондоне, или накратко- Лондоград, ако перфектно се измие и обезпаразити, може да се превърне в един от най-атрактивните градове на Руската Империя...

    16:19 02.11.2026

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