Путин уверява, че няма да напада Европа, но Лондон не му вярва

Европа не трябва да се доверява сляпо на уверенията на Владимир Путин, че Русия не възнамерява да напада европейски държави. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стритинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.
Разговорът беше част от двустранен диалог между Великобритания и ЕС по въпросите на сигурността и отбраната. Стритинг определи руската агресия като обща заплаха за европейския континент и посочи войната в Украйна като причина за предпазливост към думите на руския президент.
Лондон и Брюксел търсят по-тясно сътрудничество
Британският министър подчерта, че Великобритания, макар да не е член на ЕС, е европейска държава и трябва да участва активно в изграждането на сигурността и стабилността на континента.
„Всички трябва да работим заедно“, каза Стритинг и призова за задълбочаване на сътрудничеството между Лондон и Брюксел в отбраната и сигурността.
По думите му отбраната не може да бъде разглеждана само през количеството оръжия. Важна е и производствената способност на европейската отбранителна промишленост. Стритинг заяви, че дори ако всяка държава от НАТО може да удвои разходите си за отбрана още утре, индустрията няма да е способна да усвои тези средства.
Той предупреди и срещу „саморазрушителен протекционизъм“, при който защитата на националните интереси пречи на общите усилия. Според него по-тясното сътрудничество би увеличило шансовете за възпиране на Русия и на други заплахи.
Великобритания остава в европейската отбранителна архитектура
Кая Калас коментира неуспеха на преговорите за участие на Великобритания в програмата SAFE. Тя посочи, че страната остава част от по-широката европейска отбранителна архитектура и че има други области, в които сътрудничеството може да бъде задълбочено.
На въпрос дали Великобритания може да се върне в ЕС Стритинг отговори, че страната не може първо да напусне съюза, а след това да очаква, че само с едно решение ще се върне обратно.
„По-големият въпрос е как може да изглежда задълбоченото сътрудничество, какви са вариантите и какви компромиси са възможни“, заяви британският министър.
Стритинг добави, че както привържениците, така и противниците на Брекзит вече усещат отрицателното отражение на излизането от ЕС върху британската икономика.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11, #30, #32, #33, #37, #41, #79
15:21 02.11.2026
2 Пр sти милиционери
15:22 02.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
ще НАПАДА🤔❓❗😀😀
Коментиран от #16
15:22 02.11.2026
4 Не знам...
Коментиран от #12, #72
15:23 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #67
15:24 02.11.2026
8 Хахахаха
15:24 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахаха
До коментар #4 от "Не знам...":А вие какво целяхте с това, че Европа щяла да напада раша?
Коментиран от #65
15:24 02.11.2026
13 Боко
Само търсите измислени опорки за да продължавате да крадете , а малоумното стадо ви вярва , но си подгответе добър (най добре извън планетата) маршрут за бягство , че нищо добро не ви чака !
15:25 02.11.2026
14 ШЕФА
Коментиран от #18, #69
15:25 02.11.2026
15 Българин
Коментиран от #29, #61
15:25 02.11.2026
16 Мммм фууд
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Ще гладува
15:25 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хахахаха
До коментар #14 от "ШЕФА":А за какво тупин иска, НАТО да се изтегля в предишни граници? Тупин много пъти е заявявал, че най-голямата грешка е разпадането на СССР. Как можеш да докажеш, че не се опитва да го връща?
Коментиран от #24, #53
15:27 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ще има мир
15:28 02.11.2026
21 ахааа
Коментиран от #42
15:28 02.11.2026
22 От Лондон
Коментиран от #36
15:29 02.11.2026
23 Я виж
15:29 02.11.2026
24 койдазнай
До коментар #18 от "Хахахаха":Опитите за съживяването на мъртъвци е сатанинско дело по определение!
15:30 02.11.2026
25 Наблюдател
Коментиран от #34
15:30 02.11.2026
26 гого
15:30 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 567
До коментар #15 от "Българин":Напротив, това при Русия не върви, така че нещата ще си бъдат ок.
15:32 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Копейки,
Коментиран от #82
15:33 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Овчар
До коментар #1 от "честен ционист":Тя вече го прави....! Другата седмица французите ще го докажат мъшката..!
15:33 02.11.2026
34 койдазнай
До коментар #25 от "Наблюдател":Какъв мъжкар може да е някой, с име Путин?!?
На времето главния спасяващ подводницата "Курск" се казваше Куроедов. То съдбата всичко си показва.
Коментиран от #44, #45
15:34 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Я па тоа
До коментар #22 от "От Лондон":Кога си виждал Лондон смотан.🤣🤣🤣
15:34 02.11.2026
37 Русия винаги освобождава
До коментар #1 от "честен ционист":След което се разполага удобно и отмъква всичко ценно - коли, камиони, цели заводи, произведения на изкуството, домашни потреби и тоалетни чинии. Справка - Германия.
15:35 02.11.2026
38 Украйна,България и нато са агресорите!
15:35 02.11.2026
39 От Лондон
Коментиран от #54
15:36 02.11.2026
40 Някой
Русия е най-голямата европейска държава, преди с над 38% от територията на Европа. Какво значи да напада Европа? ЕС и Великобритания не могат да си присвояват името Европа - и на спътник на Юпитер. Путин води европейска кампания! ;)
Коментиран от #57
15:36 02.11.2026
41 Извинете
До коментар #1 от "честен ционист":Откога замествате Захарова като говорител на Кремъл?
15:37 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Наблюдател
До коментар #34 от "койдазнай":Мъжкар е Путин. Язди кон гол до кръста, кара мотор с Нощните вълци, моторът е триколка, за да не падне, намира гръцки амфори под водата. И така нататък.
15:38 02.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 От Лондон
15:40 02.11.2026
47 А, Лондон
15:40 02.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Всяка статия трябва да се коригира ..
15:42 02.11.2026
51 Йода
15:43 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
До коментар #18 от "Хахахаха":А сега си представи дали САЩ ще търпят руски ракети по границите си? НАТО,това е САЩ е по руските граници.Останалите натовци с гумените лодки сте само за пълнеж.
Коментиран от #68
15:45 02.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ЕВЕНК
15:46 02.11.2026
56 Само че
15:46 02.11.2026
57 гого
До коментар #40 от "Някой":тази "неѝна" територия е придобита сас цената на много поробени и избити от русия народи.
15:47 02.11.2026
58 ЧеБурашка
15:48 02.11.2026
59 Атина Палада
До коментар #42 от "Виж сега":Има ,има.Когато Русия воюва с Османската империя ,при която война и на картата на света се появи държавата България,англетата са на страната на османлиите и воюват срещу руснаците.
Коментиран от #63, #66
15:48 02.11.2026
60 Всяка статия трябва да се коригира
15:49 02.11.2026
61 Никой
До коментар #15 от "Българин":Не те е упълномощил да говориш от името на българите.
15:49 02.11.2026
62 Лондон не му вярва
15:50 02.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 До кога
15:53 02.11.2026
65 Европа
До коментар #12 от "Хахахаха":Не спряла да говори за това: стратегическо поражение, блокада на Калиниград, освобождаване на республики и какво ли още не
15:54 02.11.2026
66 Пламен
До коментар #59 от "Атина Палада":Съгласен.
Но всяка война е огромна финансова операция .
Самата руско-турска е обявена от Александър II за неуспешна.
Босфора ,Дарданелите и Константинопол остават турски.
Язък за битките и парите. А Задунайская хич не ги е интересувала -просто бойно поле по пътя за Проливите.
15:54 02.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 гого
До коментар #53 от "Атина Палада":русия щом разполага ракети по границите на НАТО ,защо и НАТО да не разполага.
Коментиран от #76
15:55 02.11.2026
69 Димитър
До коментар #14 от "ШЕФА":Да ти припомня ,че декември 21ва и януари 22 се кълнеше така и за Украйна!
15:56 02.11.2026
70 !!!?
15:57 02.11.2026
71 Историк
Коментиран от #83, #84
15:58 02.11.2026
72 Стоянчо Пуканката
До коментар #4 от "Не знам...":"Какво целите с това да плашите хората с това,че русия ще напада Европа."
Е как какво? Русия е вечното оправдание на европците и англосаксите- стадото, колкото и да е опитомено трябва да му се сипва от време на време за да си мисли че нескончаемото покачване на цените е благодарение на техните управници, които дават отпор на "лошите москали" а за да се даде този "отпор", са нужни средства, затова плебса трябва са затяга коланите...
15:58 02.11.2026
73 Глупости естествено
15:59 02.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Стоянчо Пуканката
16:01 02.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 И защо въобще е нужно
16:04 02.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Айде няма нужда
До коментар #1 от "честен ционист":Че имахме едно подобно освобождение през 44г.
Коментиран от #88
16:05 02.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Лондон не вярва
16:06 02.11.2026
82 Вземай
До коментар #31 от "Копейки,":Си Гюро и в Украйна .
Франция бракува 7 милиона презерватива ,
Да ви арижат 100 бройки за всеки случай .
16:08 02.11.2026
83 Прав си
До коментар #71 от "Историк":Само че не мога да разбера защо всички мини там са европейски?
16:09 02.11.2026
84 Я не пиши глупости бре
До коментар #71 от "Историк":зверствата извършени в Олешки украинците ги извършиха че и язовира даже взривиха и издавиха хората. Тези хора дето ги евакуираха всички в Русия останаха с изключение на 4 човека които отидоха в Беларус. Или си мислиш че ви минават лъжите а? Базата на азовците в Харков от другата страна на реката изби поне 1800 души в Олешки преди да ги приключат
16:09 02.11.2026
85 Ти да видиш
Ей не научиха историята и това е.
16:10 02.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Атлантически погром ще има ! Неизбежно е
16:13 02.11.2026
88 Урсулопитек
До коментар #79 от "Айде няма нужда":1944 г . На 9.09 в България влиза трети Украински фронт , само с украинци .
На власт са фашистите на Кимон Георгиев и ОФ които убиват наред , жандармеристи, полицай за да немогат да свидетелстват за издадени заповеди на фашизоидите за убийства на партизани , членове на БКП .
Терора продължава до 1947 г . Когато на власт идват Социалистите .
Така че сме били под терор на украинските бандери .
16:15 02.11.2026
89 гого
До коментар #76 от "🦉🦉🦉🦉":на тебе силната ти страна ти е задната за да я подлагаш на руснаците.виж коментар 53 на другата русофилка и се разберете сащ НАТО ли е или НАТО е сащ.
16:17 02.11.2026
90 Атлантически погром ще има ! Неизбежно е
16:18 02.11.2026
91 Тръмполино
До коментар #78 от "Путлер уверяваше(лъжеше), че":Венецуела взех , Гренландия взех , Иран ми се опъна !!!
Израил ма натиска да го бомба с ЯО !!!
Ама май ще ни нацепят някоя мръсна бомба в Тел Авив .
16:19 02.11.2026
92 Стоянчо Пуканката
16:19 02.11.2026