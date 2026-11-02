Путин уверява, че няма да напада Европа, но Лондон не му вярва

Европа не трябва да се доверява сляпо на уверенията на Владимир Путин, че Русия не възнамерява да напада европейски държави. Това заяви британският министър на отбраната Вес Стритинг в Брюксел, където се срещна с върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас.

Разговорът беше част от двустранен диалог между Великобритания и ЕС по въпросите на сигурността и отбраната. Стритинг определи руската агресия като обща заплаха за европейския континент и посочи войната в Украйна като причина за предпазливост към думите на руския президент.

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Лондон и Брюксел търсят по-тясно сътрудничество

„Бихме могли да приемем тези уверения по-сериозно, ако той в момента не водеше война в Европа“, заяви Стритинг.

Британският министър подчерта, че Великобритания, макар да не е член на ЕС, е европейска държава и трябва да участва активно в изграждането на сигурността и стабилността на континента.

„Всички трябва да работим заедно“, каза Стритинг и призова за задълбочаване на сътрудничеството между Лондон и Брюксел в отбраната и сигурността.

По думите му отбраната не може да бъде разглеждана само през количеството оръжия. Важна е и производствената способност на европейската отбранителна промишленост. Стритинг заяви, че дори ако всяка държава от НАТО може да удвои разходите си за отбрана още утре, индустрията няма да е способна да усвои тези средства.

Той предупреди и срещу „саморазрушителен протекционизъм“, при който защитата на националните интереси пречи на общите усилия. Според него по-тясното сътрудничество би увеличило шансовете за възпиране на Русия и на други заплахи.

Великобритания остава в европейската отбранителна архитектура

Кая Калас коментира неуспеха на преговорите за участие на Великобритания в програмата SAFE. Тя посочи, че страната остава част от по-широката европейска отбранителна архитектура и че има други области, в които сътрудничеството може да бъде задълбочено.

На въпрос дали Великобритания може да се върне в ЕС Стритинг отговори, че страната не може първо да напусне съюза, а след това да очаква, че само с едно решение ще се върне обратно.

„По-големият въпрос е как може да изглежда задълбоченото сътрудничество, какви са вариантите и какви компромиси са възможни“, заяви британският министър.

Стритинг добави, че както привържениците, така и противниците на Брекзит вече усещат отрицателното отражение на излизането от ЕС върху британската икономика.

Източници: ukrinform.ua