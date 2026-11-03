Руски удари в Украйна: Пожари и пострадали в няколко области

Украинският Генерален щаб отчете 191 бойни сблъсъка по фронта за денонощието на 2 ноември. По данни на военното командване руските сили са извършили 44 въздушни удара, използвали са 146 управляеми авиобомби и 4304 дрона камикадзе, като са нанесли 1946 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Най-интензивни са били боевете на Константиновското направление, където са регистрирани 19 сблъсъка. На Покровското направление са отчетени 12, на Южнослабожанското – 10, а на Севернослабожанското и Курското направления – осем. Украинският Генерален щаб съобщава още за седем сблъсъка на Гуляйполското, шест на Лиманското, три на Купянското, един на Славянското и един на Ореховското направление.

Пожар и пострадали в Запорожка област

При руски удар по частен дом в един от градовете на Запорожка област е избухнал пожар. Пострадали са 62-годишна жена и 11-годишно момче, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Спасителите са потушили пламъците в жилищната сграда.

От службата посочват, че атаката е била извършена вечерта на 2 ноември. Допълнителни подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени.

Отломки от дрон предизвикаха пожар в Киев

В Дарницкия район на Киев са паднали отломки от безпилотен летателен апарат, след което е избухнал пожар върху открита територия. „Отломки от безпилотен летателен апарат паднаха на открита територия в Дарницкия район. Горят треви“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

На място са били изпратени аварийни екипи. По данни на градските власти в столицата е била обявена въздушна тревога, а опасността е била повишена до най-високо ниво.

Щети по жилищна сграда и автомобил

Руска атака е повредила многофамилна жилищна сграда и лек автомобил в Шепетовски район на Хмелницка област. Началникът на областната администрация Сергей Тюрин съобщи, че са счупени прозорци на жилищния блок.

Източници: pravda.com.ua