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Руски удари в Украйна: Пожари и пострадали в няколко области
  Тема: Украйна

Руски удари в Украйна: Пожари и пострадали в няколко области

3 Ноември, 2026 03:38, обновена 3 Ноември, 2026 03:47 580 12

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  • запорожка област-
  • бойни действия

Украинският Генерален щаб отчете 191 бойни сблъсъка за денонощие

Руски удари в Украйна: Пожари и пострадали в няколко области - 1
Снимка: СЧС Запорожие
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинският Генерален щаб отчете 191 бойни сблъсъка по фронта за денонощието на 2 ноември. По данни на военното командване руските сили са извършили 44 въздушни удара, използвали са 146 управляеми авиобомби и 4304 дрона камикадзе, като са нанесли 1946 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Най-интензивни са били боевете на Константиновското направление, където са регистрирани 19 сблъсъка. На Покровското направление са отчетени 12, на Южнослабожанското – 10, а на Севернослабожанското и Курското направления – осем. Украинският Генерален щаб съобщава още за седем сблъсъка на Гуляйполското, шест на Лиманското, три на Купянското, един на Славянското и един на Ореховското направление.

Пожар и пострадали в Запорожка област

При руски удар по частен дом в един от градовете на Запорожка област е избухнал пожар. Пострадали са 62-годишна жена и 11-годишно момче, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Спасителите са потушили пламъците в жилищната сграда.

От службата посочват, че атаката е била извършена вечерта на 2 ноември. Допълнителни подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени.

Отломки от дрон предизвикаха пожар в Киев

В Дарницкия район на Киев са паднали отломки от безпилотен летателен апарат, след което е избухнал пожар върху открита територия. „Отломки от безпилотен летателен апарат паднаха на открита територия в Дарницкия район. Горят треви“, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

На място са били изпратени аварийни екипи. По данни на градските власти в столицата е била обявена въздушна тревога, а опасността е била повишена до най-високо ниво.

Щети по жилищна сграда и автомобил

Руска атака е повредила многофамилна жилищна сграда и лек автомобил в Шепетовски район на Хмелницка област. Началникът на областната администрация Сергей Тюрин съобщи, че са счупени прозорци на жилищния блок.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тактиката на фашистите от Кремъл

    19 9 Отговор
    Когато не можеш да победиш противника си на бойното поле... започваш терор срещу населението му в градовете.

    Коментиран от #7, #8

    04:01 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факт

    11 3 Отговор
    ПУШиЯ ПРИКЛУ4И

    04:02 03.11.2026

  • 6 Православен мъж

    0 18 Отговор

    До коментар #4 от "Алеята на Ангелите":

    Господ забавя, но не забравя.

    04:03 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    5 9 Отговор
    Цивилните жертви от украинска страна рязко намаляха след като Украйня остана без ПВО

    04:08 03.11.2026

  • 10 И Киев е Руски

    2 11 Отговор
    Те това е приказка

    Коментиран от #11

    04:10 03.11.2026

  • 11 хихи

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    и Одеса

    Коментиран от #12

    04:11 03.11.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 8 Отговор

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    Очевидни неща няма смисъл да се обсъждат

    04:13 03.11.2026

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