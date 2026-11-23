Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреди шофьорите да бъдат подготвени за зимни условия заради очакваното застудяване, валежите от дъжд и отрицателните температури в сутрешните часове. При тези условия е възможно да се образуват заледявания по пътищата.
АПИ призовава водачите да тръгват на път с подходящи за сезона гуми, да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция. От агенцията напомнят, че промяната на времето може да влоши сцеплението с пътната настилка, особено в ранните часове на деня.
Проходите и високопланинските райони са с приоритет
От средата на ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. Областните пътни управления следят актуалната метеорологична обстановка, за да организират своевременна обработка на настилките при необходимост.
С приоритет се обработват планинските проходи и високопланинските райони, където рискът от заледявания и усложняване на пътната обстановка е по-висок.
Столичната община предстои да представи на брифинг готовността на София за предстоящия зимен сезон.
Източници: nova.bg
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