Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреди шофьорите да бъдат подготвени за зимни условия заради очакваното застудяване, валежите от дъжд и отрицателните температури в сутрешните часове. При тези условия е възможно да се образуват заледявания по пътищата.

АПИ призовава водачите да тръгват на път с подходящи за сезона гуми, да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция. От агенцията напомнят, че промяната на времето може да влоши сцеплението с пътната настилка, особено в ранните часове на деня.

Проходите и високопланинските райони са с приоритет

От средата на ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане. Областните пътни управления следят актуалната метеорологична обстановка, за да организират своевременна обработка на настилките при необходимост.

С приоритет се обработват планинските проходи и високопланинските райони, където рискът от заледявания и усложняване на пътната обстановка е по-висок.

Столичната община предстои да представи на брифинг готовността на София за предстоящия зимен сезон.

Източници: nova.bg