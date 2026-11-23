Руското министерство на отбраната съобщи за удари по украински обекти от енергетиката, логистиката и пристанищната инфраструктура през нощта срещу 23 ноември. Ведомството твърди, че са поразени подстанция в Днепропетровск, обекти в пристанището Измаил, сухогруз край Одеса и два железопътни локомотива.

По данни на руското военно ведомство в Днепропетровск е била поразена електрическа подстанция с напрежение 330 киловолта. Според съобщението тя е осигурявала работата на предприятия от украинската военна промишленост.

В пристанището Измаил, в Одеска област, под удар са попаднали обекти от инфраструктурата, които според руската страна са били използвани за доставки на военно имущество за украинските въоръжени сили.

„Морско судно тип „сухогруз“ на преход по море югозападно от Одеса, доставящо товари с военно предназначение“, е сред посочените от руското министерство цели. В съобщението не се уточняват името на кораба, неговият флаг, размерът на щетите или наличието на пострадали.

Руското министерство на отбраната съобщи и за удар по два железопътни локомотива в района на гара Днепродзержинск. Твърдението е, че те са били използвани за превоз на въоръжение и военна техника за украинската армия.

Поредни съобщения за удари по украински пристанища

Съобщението идва ден след като руското министерство на отбраната обяви удари по енергиен обект в Запорожие, пристанищна инфраструктура в Килия и сухогруз североизточно от Одеса. Тогава ведомството заяви, че поразеният кораб е превозвал товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

На 18 ноември руската страна съобщи и за удари по инфраструктурата на пристанището Измаил, както и по сухогруз в Черно море, за който твърди, че е доставял товари с двойно предназначение към украинско пристанище.

Източници: rbc.ru