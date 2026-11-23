Алис Хуанг е поддържала контакт със служител на китайското Министерство на държавната сигурност в продължение на повече от година, докато е имала връзка с тогавашния главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на хора, запознати с американски разузнавателни доклади.

Според информацията контактите са продължили от пролетта на 2025 г. до есента на 2026 г. Докладите описват срещи между Алис Хуанг и служител на китайската служба, която отговаря за вътрешното и външното разузнаване на Китай.

Не е ясно каква информация е предадена

Новите данни засилват подозренията, че връзката с Дженсън Хуанг е могла да бъде използвана за получаване на информация за Nvidia и американската политика спрямо износа на изкуствен интелект и високопроизводителни чипове.

Публично обаче няма доказателства каква информация е предала Алис Хуанг на китайските власти. Не е изяснено и дали контактите са били част от официална разузнавателна операция или са имали друга цел. The New York Times не посочва публично имената на източниците си.

Алис Хуанг, известна и като Хуанг Лъ, е бивш ръководител в сингапурската компания Megaspeed. Дружеството е сред големите купувачи на чипове на Nvidia в Югоизточна Азия. Американските власти проверяват дали свързани с компанията структури са участвали в заобикаляне на ограниченията за износ на модерни чипове към Китай.

Китай отхвърля твърденията

Пекин отхвърли обвиненията. Китайското външно министерство определи твърденията за китайски шпионски сюжет като „безпочвена спекулация и клевета срещу Китай“.

Алис Хуанг не е дала публичен коментар по информацията. Не е известно и къде се намира. Дженсън Хуанг призна, че е имал извънбрачна връзка, но не е назовал Алис Хуанг по име в първото си изявление.

Случаят доведе до оставката на Дженсън Хуанг

На 12 ноември Дженсън Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда на Nvidia. Компанията обяви, че решението е свързано с „лично поведение“, несъвместимо с нейните правила и стандарти.

Бордът на Nvidia започна независимо разследване, което трябва да установи дали отношенията на Хуанг с Алис Хуанг са създали риск за компанията, нейната информация или контрола върху износа. Американски представители също настояват за отговори относно сигурността на доставките на чипове и възможното им отклоняване към Китай.

Дженсън Хуанг заяви, че би се върнал начело на Nvidia, ако бордът прецени, че това е в интерес на акционерите, служителите, компанията и Съединените щати. Бордът обаче обяви, че не възнамерява да го възстановява на поста.

Източници: investing.com, japantimes.co.jp, apnews.com