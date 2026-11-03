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Москва поразила четири локомотива в Украйна с дронове "Геран"
  Тема: Украйна

Москва поразила четири локомотива в Украйна с дронове "Геран"

3 Ноември, 2026 06:14 1 013 9

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • локомотиви-
  • железопътен транспорт

Руското министерство на отбраната посочва Суми, Харковска област и Днипро като места на ударите.

Москва поразила четири локомотива в Украйна с дронове "Геран" - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че руски военнослужещи са поразили четири локомотива в Украйна с безпилотни апарати „Геран“. Според ведомството два от ударите са извършени край Суми, един – край селището Комсомолско в Харковска област, а четвъртият – в района на Днипро.

„Министерството на отбраната публикува кадри от поразяването на четири локомотива от специалисти на подразделенията за безпилотни системи с помощта на безпилотни апарати „Герань“, се посочва в руското съобщение.

Москва твърди, че локомотивите са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. В съобщението не се посочват данни за загинали или ранени, нито се уточнява дали движението по железопътните линии е било прекъснато. Не са представени и подробности за вида на нанесените щети.

На 29 октомври руски реактивен дрон порази перон на железопътната гара в Днипро. В близост е имало пътнически влак по направление Днипро–Запорожие. По данни на украинските власти при атаката са загинали 14 души, а други 14 са били ранени. Украинските военновъздушни сили заявиха, че са били използвани четири реактивни ударни безпилотни апарата, от които три са били свалени, а един е достигнал до гарата.

В началото на август украинските железници съобщиха и за удар по локомотив на влака Суми–Киев. Пътниците и екипажите са били евакуирани, като по данни на украинската страна няма загинали. През септември беше съобщено за нови атаки срещу влакове и железопътна техника в Сумска област.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И така ще е

    24 2 Отговор
    до крайната цел Одеса .Докато свършат частите от пералните , и Рускините започнат да перат на ръце?

    06:31 03.11.2026

  • 3 няма край

    4 24 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    Коментиран от #6

    06:31 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 джони инглиш

    20 2 Отговор
    Волдемор Зiленков е в ступор. Гледа като Бойко Василев след като Йотова ги разби на изборите.

    Коментиран от #7

    06:50 03.11.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "няма край":

    Твоя резил няма край

    06:56 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    1 1 Отговор
    Малини 4 локомотива явно са много важни за войната.

    07:39 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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