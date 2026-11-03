Москва поразила четири локомотива в Украйна с дронове "Геран"

Руското министерство на отбраната заяви, че руски военнослужещи са поразили четири локомотива в Украйна с безпилотни апарати „Геран“. Според ведомството два от ударите са извършени край Суми, един – край селището Комсомолско в Харковска област, а четвъртият – в района на Днипро.

„Министерството на отбраната публикува кадри от поразяването на четири локомотива от специалисти на подразделенията за безпилотни системи с помощта на безпилотни апарати „Герань“, се посочва в руското съобщение.

Москва твърди, че локомотивите са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. В съобщението не се посочват данни за загинали или ранени, нито се уточнява дали движението по железопътните линии е било прекъснато. Не са представени и подробности за вида на нанесените щети.

На 29 октомври руски реактивен дрон порази перон на железопътната гара в Днипро. В близост е имало пътнически влак по направление Днипро–Запорожие. По данни на украинските власти при атаката са загинали 14 души, а други 14 са били ранени. Украинските военновъздушни сили заявиха, че са били използвани четири реактивни ударни безпилотни апарата, от които три са били свалени, а един е достигнал до гарата.

В началото на август украинските железници съобщиха и за удар по локомотив на влака Суми–Киев. Пътниците и екипажите са били евакуирани, като по данни на украинската страна няма загинали. През септември беше съобщено за нови атаки срещу влакове и железопътна техника в Сумска област.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, en.interfax.com.ua