29 загинали след руски удар с авиобомба по хора, чакащи хуманитарна помощ

Броят на загиналите при руските въздушни удари по Комишуваха в Запорожка област е нараснал до 29 души. Атаката беше извършена на 2 ноември по училище, където на хората е била раздавана хуманитарна помощ.

Новите данни съобщи Иван Федоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област. По думите му руските сили са нанесли удар с авиационна бомба ФАБ-3000 по хората, дошли да получат помощ.

Спасителната операция продължава

„Руснаците нанесоха прицелен удар с ФАБ-3000 по общината, като поразиха хората, дошли да получат хуманитарна помощ“, заяви Федоров.

На мястото на ударите продължава поисково-спасителната операция. Петима пострадали остават под лекарско наблюдение, като според Иван Федоров на ранените се оказва необходимата медицинска помощ.

По-рано беше съобщено за 26 загинали при атаката в Комишуваха. Последното увеличение на броя на жертвите е обявено след продължаването на спасителните действия.

Стотици атаки в Запорожка област

В отделно съобщение за руските атаки през изминалото денонощие Иван Федоров посочи, че по 47 населени места в Запорожка област са нанесени общо 930 удара. Регистрирани са 25 въздушни удара, 705 атаки с безпилотни летателни апарати, четири удара с реактивни системи за залпов огън и 196 артилерийски удара.

При атаките срещу Запорожие и Запорожкия район са загинали 26 души, а 11 са били ранени, сред тях и едно дете. Постъпили са 125 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.

Комишуваха се намира в Запорожка област, югоизточно от град Запорожие. Районът редовно е подлаган на руски въздушни, артилерийски и дронови атаки.

Източници: ukrinform.ua