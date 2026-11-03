Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
29 загинали след руски удар с авиобомба по хора, чакащи хуманитарна помощ
  Тема: Украйна

29 загинали след руски удар с авиобомба по хора, чакащи хуманитарна помощ

3 Ноември, 2026 08:34 953 33

  • украйна-
  • запорожка област-
  • комишуваха-
  • руски въздушни удари-
  • хуманитарна помощ

Ударът е поразил училище, където се е раздавала хуманитарна помощ. Петима ранени остават под лекарско наблюдение

29 загинали след руски удар с авиобомба по хора, чакащи хуманитарна помощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руските въздушни удари по Комишуваха в Запорожка област е нараснал до 29 души. Атаката беше извършена на 2 ноември по училище, където на хората е била раздавана хуманитарна помощ.

Новите данни съобщи Иван Федоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област. По думите му руските сили са нанесли удар с авиационна бомба ФАБ-3000 по хората, дошли да получат помощ.

„Руснаците нанесоха прицелен удар с ФАБ-3000 по общината, като поразиха хората, дошли да получат хуманитарна помощ“, заяви Федоров.

Спасителната операция продължава

На мястото на ударите продължава поисково-спасителната операция. Петима пострадали остават под лекарско наблюдение, като според Иван Федоров на ранените се оказва необходимата медицинска помощ.

По-рано беше съобщено за 26 загинали при атаката в Комишуваха. Последното увеличение на броя на жертвите е обявено след продължаването на спасителните действия.

Стотици атаки в Запорожка област

В отделно съобщение за руските атаки през изминалото денонощие Иван Федоров посочи, че по 47 населени места в Запорожка област са нанесени общо 930 удара. Регистрирани са 25 въздушни удара, 705 атаки с безпилотни летателни апарати, четири удара с реактивни системи за залпов огън и 196 артилерийски удара.

При атаките срещу Запорожие и Запорожкия район са загинали 26 души, а 11 са били ранени, сред тях и едно дете. Постъпили са 125 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.

Комишуваха се намира в Запорожка област, югоизточно от град Запорожие. Районът редовно е подлаган на руски въздушни, артилерийски и дронови атаки.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не тр ii g ей

    19 27 Отговор
    Путин избива нацистите

    Коментиран от #7, #27, #32, #33

    08:37 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майор Мишев

    27 17 Отговор
    Престанете да лъжете аудиторията ,при попадение на ФАБ 3000 в радиус на 46 метра нищо не оцелява ,а осколки летят до 250 м от центъра .

    Коментиран от #8

    08:42 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Новосибирск

    18 5 Отговор
    Зато раненные в школе были в военной форме.

    08:43 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Майор Мишев":

    Това е за ППромитите мозъци! Те се връзват на тия смешки!

    08:44 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    19 1 Отговор
    Птиците на Мадяр които са оперирали от ущилището ,вече водят дронове във Вечните Ловни Полета .

    08:45 03.11.2026

  • 11 джони инглиш

    18 1 Отговор
    ВСУ вече са чакащи хуманитарна помощ. А щяха да превземат Крим.

    Коментиран от #20

    08:45 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МАРО .....марооооо

    18 2 Отговор
    Мисирко оскубана , патко умряла отивай на магистралата !!!!

    Коментиран от #17

    08:47 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 точка

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пак са":

    Операция ,, Гладио ,, в деиствие.

    08:52 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    9 2 Отговор
    Абе кво става с Перемогата и Контранаступа ,че се изчаках ?Трети Димитровден отпразнувахме вече без сериозни поводи и постижения ?

    08:59 03.11.2026

  • 19 Заглавието е подвеждащо!

    9 2 Отговор
    А после пише това :
    ,,Броят на загиналите при руските въздушнИ ударИ по Комишуваха в Запорожка област Е НАРАСНАЛ ДО 29 души..."
    Мисирки,сър...!

    09:01 03.11.2026

  • 20 Взе ми думите!

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "джони инглиш":

    Чакащите помощи от кой батальон бяха?
    ФАБ3000- числото показва килограмите тротил!

    09:07 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не ви вярвам

    2 1 Отговор
    Ама съвсем!!!

    09:12 03.11.2026

  • 24 Къде е новината

    5 1 Отговор
    за маршируващите облечени като нацисти в Лвов? Вчера са имали маршче на нацистите

    09:12 03.11.2026

  • 25 Ъъъъ

    1 2 Отговор
    Терорусия. Доказаха още веднъж и още веднъж, че са терористична държава.

    09:22 03.11.2026

  • 26 Поредна украинска провокация

    2 1 Отговор
    Те не спират да си бомбардират народа, а когато не го бомбардират го затварят в мазета да го инквизират. Достойни наследници на дядовците си слуги на нацистите от 14та СС дивизия Галичина. Дори вчера в Лвов имаха факелно шествие облечени като ССовци. Истинска европейска демокрация, да

    09:22 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван

    1 0 Отговор
    Туркието е изпратило две линейки на червения полумесец.

    09:26 03.11.2026

  • 29 Иван

    2 1 Отговор
    Какво е съдържала хуманитарната помощ?

    09:28 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Коментар

    3 1 Отговор
    Зверствата на руските фашисти в Украйна нямат край .
    Изтрепаха им неадекватниците на фронта , а те убиват цивилни украинци .

    09:36 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Преял си с руски 💩💩💩 ?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не тр ii g ей":

    От глад или нямаш копейки?

    09:40 03.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания