29 загинали след руски удар с авиобомба по хора, чакащи хуманитарна помощ

Броят на загиналите при руските въздушни удари по Комишуваха в Запорожка област е нараснал до 29 души. Атаката беше извършена на 2 ноември по училище, където на хората е била раздавана хуманитарна помощ.
Новите данни съобщи Иван Федоров, съпредседател на Съвета по отбрана на Запорожка област. По думите му руските сили са нанесли удар с авиационна бомба ФАБ-3000 по хората, дошли да получат помощ.„Руснаците нанесоха прицелен удар с ФАБ-3000 по общината, като поразиха хората, дошли да получат хуманитарна помощ“, заяви Федоров.
Спасителната операция продължава
На мястото на ударите продължава поисково-спасителната операция. Петима пострадали остават под лекарско наблюдение, като според Иван Федоров на ранените се оказва необходимата медицинска помощ.
По-рано беше съобщено за 26 загинали при атаката в Комишуваха. Последното увеличение на броя на жертвите е обявено след продължаването на спасителните действия.
Стотици атаки в Запорожка област
В отделно съобщение за руските атаки през изминалото денонощие Иван Федоров посочи, че по 47 населени места в Запорожка област са нанесени общо 930 удара. Регистрирани са 25 въздушни удара, 705 атаки с безпилотни летателни апарати, четири удара с реактивни системи за залпов огън и 196 артилерийски удара.
При атаките срещу Запорожие и Запорожкия район са загинали 26 души, а 11 са били ранени, сред тях и едно дете. Постъпили са 125 сигнала за повредени жилища, автомобили и инфраструктурни обекти.
Комишуваха се намира в Запорожка област, югоизточно от град Запорожие. Районът редовно е подлаган на руски въздушни, артилерийски и дронови атаки.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не тр ii g ей
Коментиран от #7, #27, #32, #33
08:37 03.11.2026
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3 Майор Мишев
Коментиран от #8
08:42 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Новосибирск
08:43 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня
До коментар #3 от "Майор Мишев":Това е за ППромитите мозъци! Те се връзват на тия смешки!
08:44 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 стоян георгиев
08:45 03.11.2026
11 джони инглиш
Коментиран от #20
08:45 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МАРО .....марооооо
Коментиран от #17
08:47 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 точка
До коментар #6 от "Пак са":Операция ,, Гладио ,, в деиствие.
08:52 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
08:59 03.11.2026
19 Заглавието е подвеждащо!
,,Броят на загиналите при руските въздушнИ ударИ по Комишуваха в Запорожка област Е НАРАСНАЛ ДО 29 души..."
Мисирки,сър...!
09:01 03.11.2026
20 Взе ми думите!
До коментар #11 от "джони инглиш":Чакащите помощи от кой батальон бяха?
ФАБ3000- числото показва килограмите тротил!
09:07 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не ви вярвам
09:12 03.11.2026
24 Къде е новината
09:12 03.11.2026
25 Ъъъъ
09:22 03.11.2026
26 Поредна украинска провокация
09:22 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иван
09:26 03.11.2026
29 Иван
09:28 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Коментар
Изтрепаха им неадекватниците на фронта , а те убиват цивилни украинци .
09:36 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Преял си с руски 💩💩💩 ?
До коментар #1 от "Не тр ii g ей":От глад или нямаш копейки?
09:40 03.11.2026