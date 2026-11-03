Решаващ тест за Тръмп: американците избират новия Конгрес

Американците гласуват на 3 ноември на междинни избори, които ще определят контрола върху Конгреса и ще оформят последните години от президентския мандат на Доналд Тръмп. Вотът е и първият голям тест за това как ще изглежда американската политика, когато Тръмп вече не може да се яви на президентски избори.

Републиканците са изправени пред риск да загубят мнозинството си, докато демократите се надяват да си върнат контрола поне върху Сената. Това би им дало възможност да блокират президентски назначения и да засилят парламентарния контрол върху действията на администрацията.

„Места, в които президентът Тръмп спечели с 10, 12 или 15 пункта само преди две години, сега са щати, в които демократите имат много реален шанс да спечелят сенаторско място“, заявява Стивън Хокинс.

Цената на живота е водеща тема

Икономическите проблеми са сред основните въпроси за избирателите. Цените на храните и горивата са се повишили на фона на митата, наложени от администрацията, и войната с Иран. Цената на галон дизел е достигнала рекордните 6,52 долара през септември.

В Айова избирател описва как синът му е прекосил страната с автомобил и му се е обаждал от всеки щат, за да му съобщава цените на бензина. „Буквално накарах сина ми да прекоси страната с кола и той ми се обади от всеки щат и ми каза цената на бензина“, разказва той.

Така икономическите последици от решенията на Белия дом се превърнаха в част от ежедневния избор на американците - от цената на пътуването до поскъпването на основни стоки.

Тръмп превърна вота в референдум за себе си

В последните часове преди гласуването Тръмп призова привържениците си да приемат изборите като личен вот за него. „В тези избори ви моля да си представите, че аз съм в бюлетината“, заявява президентът.

Той същевременно понижава очакванията за представянето на Републиканската партия, като отбелязва, че действащият президент обикновено губи междинните избори. Резултатът ще покаже дали републиканците ще запазят възможността да подкрепят законодателната програма на Тръмп или ще бъдат принудени да управляват в условията на разделен Конгрес.

За демократите победа в Сената би означавала по-силен контрол върху администрацията. За Републиканската партия поражението би отворило въпроса доколко политическото влияние на Тръмп може да се пренесе отвъд собствения му мандат.

Източници: bbc.com