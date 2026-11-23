Марин Льо Пен посочи три възможни сценария за развитието на войната в Украйна. Според лидера на парламентарната група на френската партия „Национален сбор“ конфликтът може да прерасне в трета световна война, да продължи с години или да приключи, ако всички държави осъзнаят последствията от него.

„Или НАТО ще влезе във войната и това ще стане трета световна война, или конфликтът ще продължи с години, или всички страни ще осъзнаят последствията“, написа Льо Пен в социалната мрежа X.

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Тя добави: „Ако ме изберат за президент на републиката, ще разговарям с всички.“ Френските президентски избори са насрочени за 18 април 2027 г., а вторият тур ще се проведе на 2 май, ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първи тур.

Льо Пен е сред водещите кандидати във Франция

Според проучванията, Льо Пен има около 34% подкрепа сред решилите за кого ще гласуват на първи тур. Втори е лидерът на партията „Непокорена Франция“ Жан-Люк Меланшон с между 17 и 18%.

Позицията на Льо Пен за войната е част от по-широка критика към политиката на Европейския съюз и Франция спрямо Украйна. В интервю за „Файненшъл таймс“ тя заяви, че присъединяването на Украйна към ЕС би било „харакири“ за Франция заради риска от загуба на суверенитет и значителни икономически разходи.

Льо Пен постави под въпрос и продължаването на европейското финансиране за Киев, ако бъде избрана за президент. Украинският президент Володимир Зеленски отговори, че отказът от подкрепа би донесъл загуби за Франция, включително заради опита, придобит от украинската страна във войната и значението му за френската отбранителна индустрия.

Москва и Киев остават с различни позиции

На 19 ноември руският президент Владимир Путин заяви, че въпросът за постигането на мирно споразумение трябва да бъде адресиран към украинската страна. По думите му Русия е приела предложени от Вашингтон условия, но Киев не е показал готовност за компромиси, включително по териториалните въпроси.

Американският президент Доналд Тръмп заяви същия ден, че Путин иска конфликтът да бъде приключен по дипломатически път. Киев не е потвърдил твърдението, че е отхвърлил конкретни условия за уреждане, а войната продължава без постигнато окончателно споразумение.

Източници: rbc.ru, lemonde.fr