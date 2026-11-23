Два изтребителя F-16 на румънските ВВС са излетели от 86-а авиобаза „Борча“, след като радарите на Министерството на националната отбрана са засекли въздушни цели източно от Змийския остров. Самолетите са били в режим на бойно дежурство по мисия за въздушна полиция, съобщи News.ro.

Заради засичането Центърът за национално военно командване е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации. В 20:01 часа е изпратено съобщение RO-Alert до населението в северната част на окръг Тулча.

Още новини от Украйна

Впоследствие румънското Министерство на националната отбрана е съобщило, че въздушната тревога е отменена в 21:15 часа. „Не са докладвани навлизания във въздушното пространство на страната“, заявиха от ведомството, цитирано от News.ro и Digi24.

Румънските власти не са уточнили какъв тип са били засечените цели, каква е била траекторията им и дали са били свързани с атака срещу украински обекти. Не е съобщено и за свалени или поразени въздушни обекти.

Случаят е поредният сигнал за въздушна активност в близост до румънското крайбрежие на Черно море, докато Русия извършва удари по цели в Украйна. При предишни подобни инциденти румънските власти са вдигали изтребители и са предупреждавали населението в Тулча, но конкретните обстоятелства при всяко засичане се съобщават отделно.

Източници: news.ro, digi24.ro