Иран не е уведомил официално външното си министерство за решение да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаеи, като подчерта, че страната остава участник в договора и продължава да се счита обвързана с неговите задължения.

„За да дам ясен отговор на последната част от въпроса ви: не, досега подобно решение не е било съобщавано“, каза Багаеи по време на брифинг. По думите му властите са наясно с обсъжданията в медиите, сред експертите и в обществото, но публичният дебат не представлява официално решение.

Дебатът продължава, но решение няма

Според Багаеи въпросът дали Иран трябва да остане страна по договора се обсъжда активно. Външното министерство уважава този процес, но на институционално ниво Техеран продължава да е член на договора и да признава произтичащите от него ангажименти. Подобна позиция говорителят вече е изразявал и при предишни брифинги, като е посочвал, че евентуално оттегляне трябва да бъде решено от компетентните органи и по установена законова процедура.

Темата получи нов тласък, след като на 12 ноември Асамблеята на експертите призова властите да обсъдят оттегляне от Договора за неразпространение и преразглеждане на отбранителната доктрина. Това обаче не доведе до официално решение за напускане на договора.

Спорове с Международната агенция за атомна енергия

Дебатът се развива на фона на напрежението между Иран и Международната агенция за атомна енергия. Техеран заявява, че остава ангажиран със задълженията си по договора, но твърди, че условията за нормално сътрудничество с агенцията са нарушени след военните удари по ирански ядрени обекти.

Говорителят на външното министерство посочва, че Иран не е прекратил ангажиментите си по Договора за неразпространение, но не може да изпълнява всички процедури по същия начин, както при нормални обстоятелства. Според Техеран това е свързано със сигурността на ядрените обекти и с последиците от военните действия.

Засега няма данни Иран да е изпратил официално уведомление за оттегляне. Докато такова решение не бъде взето и съобщено по установения ред, позицията на външното министерство остава непроменена: страната е член на договора и заявява, че ще спазва задълженията си по него.

Източници: caspiannews.com, iranintl.com, tasnimnews.ir