Посегнаха и на гроба на 14-годишния Филип в гробищен парк „Малашевци“. Оттам са изчезнали вазата и параклисчето, в което близките му палят свещи, съобщи сдружение „Ангели на пътя“. За отговорен извършител и мотив не се посочва информация.

От организацията се обръщат към ръководството на гробищния парк с настояване да обясни как е станало посегателството и какви мерки ще бъдат предприети за установяване на отговорния.

„Не знам кой го е направил. Не знам с какъв мотив“, написаха от „Ангели на пътя“.

От сдружението определят случилото се като проява на неуважение към паметта на детето и към болката на семейството му.

Случаят идва след съобщение за посегателство върху гроба на 12-годишната Сияна. На 22 ноември баща ѝ Николай Попов заяви, че двойна надгробна плоча с тегло над 500 килограма е била обърната и изрази съмнение, че това е станало умишлено. Твърдението му не е потвърдено от посочените източници.

Двете деца са загинали при пътни инциденти. Филип загина през 2023 г. при катастрофа на столичната улица „Гурко“, а делото за смъртта му продължава в Софийския градски съд.

Източници: 24chasa.bg, telegraph.bg, 168chasa.bg