Европейската крайнодясна група „Патриоти за Европа“ възнамерява да промени политическия курс на Европейския съюз след изборите за Европейски парламент през 2029 г. Планът е дотогава партиите от групата да спечелят национални избори и да влязат във властта в повече държави членки.

Това заяви унгарският евродепутат Кинга Гал, съпредседател на „Патриоти за Европа“, в интервю за европейското издание на Politico. „Най-важното сега е да помогнем на нашите партии да спечелят избори и да управляват“, каза тя. По думите ѝ това би дало възможност за промяна на равнище Европейски съвет.

По-малко правомощия за Европейската комисия

Гал посочи като основна цел ограничаването на правомощията на Европейската комисия и връщането на част от компетенциите на държавите членки. Подходът поставя националните правителства в центъра на стратегията на групата, вместо промяната да бъде търсена единствено чрез Европейския парламент.

„Патриоти за Европа“ заявяват обща позиция и по бюджета на ЕС. Според Гал групата ще настоява да се запази финансирането за земеделците и регионите, но се противопоставя на въвеждането на нови данъци на равнище Европейски съюз. Лидерите ѝ не подкрепят и отпускането на допълнителни средства за Украйна.

Натиск срещу Урсула фон дер Лайен

На въпрос дали групата би поискала оставката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ако получи по-голямо влияние в Европейския съвет, Гал е отговорила утвърдително. Това би изисквало подкрепа от национални правителства, тъй като Европейският съвет определя политическите насоки на ЕС, а председателят на Комисията се избира с участие на държавите членки и Европейския парламент.

Гал е съпредседател на групата заедно с лидера на френския „Национален сбор“ Жордан Бардела от 20 октомври 2026 г. Според интервюто непосредствената задача е свързана с предстоящите национални избори. В Испания вотът е насрочен за 29 ноември 2026 г., а през 2027 г. се очакват избори във Франция, Италия и Полша. Гал заяви, че се надява партията „Вокс“ да влезе в испанското правителство, Марин льо Пен да стане президент на Франция, а полската „Право и справедливост“ да се върне във властта.

Европейските избори през 2029 г. са посочени като следващия голям политически хоризонт за групата. „Патриоти за Европа“ е третата по численост политическа група в Европейския парламент след изборите през юни 2024 г., според данните, публикувани от самата формация.

Източници: upday.com, bgnes.com