Над 1000 полета на авиокомпания „Делта“ бяха забавени в САЩ в неделя заради неизправност в автоматизирана система, която изчислява теглото на самолетите. Проблемът възникна в един от най-натоварените периоди за пътувания в страната – броени дни преди Деня на благодарността.

Системата е предназначена да гарантира, че самолетът не надвишава допустимото тегло за полет. След повредата екипите на „Делта“ са използвали ръчни процедури, за да могат машините да излитат, докато автоматизираното решение бъде възстановено.

Няколко часа по-късно авиокомпанията съобщи, че системата отново работи. Забавянията обаче продължиха и разписанието не се върна веднага към нормалния си ритъм. „Делта“ заяви, че помага на пътниците, които се нуждаят от хотелско настаняване или храна.

Ограничения за полетите към Атланта

В неделя сутринта Федералната авиационна администрация наложи близо едночасова забрана за излитане на някои полети към международното летище „Хартсфилд-Джаксън“ в Атланта. Летището е основен център на „Делта“ и едно от най-натоварените в света.

Спазването на ограниченията за тегло и баланс е критично за безопасността на полетите. Според документ на Федералната авиационна администрация превишаването им може да засегне структурната цялост на самолета. Агенцията уточни, че закъсненията не са свързани със системите за въздушен трафик.

Поредица от технически проблеми

Случаят с „Делта“ последва друг сериозен технически проблем в американската авиация. По-рано през месеца неизправност в мрежата на Федералната авиационна администрация доведе до най-дългото спиране на полетите в цялата страна за последните 25 години. То продължи повече от четири часа, а авиокомпаниите отмениха и забавиха множество полети.

Само няколко дни по-късно технически проблем в собствена система на „Юнайтед Еърлайнс“ също доведе до забавяне на излитащи полети. Новите смущения в „Делта“ засегнаха пътници непосредствено преди Деня на благодарността – традиционно най-натоварения сезон за пътувания в САЩ.

Източници: bta.bg, apnews.com