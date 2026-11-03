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Два испански F-18 бяха вдигнати по спешност над Румъния
  Тема: Украйна

Два испански F-18 бяха вдигнати по спешност над Румъния

3 Ноември, 2026 09:38 792 8

  • румъния-
  • испански f-18-
  • въздушна тревога-
  • окръг тулча-
  • украйна

Две въздушни цели са засечени близо до украинските градове Измаил и Килия. Румънските власти не са регистрирали навлизане във въздушното пространство на страната

Два испански F-18 бяха вдигнати по спешност над Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два испански изтребителя F-18 са били вдигнати през нощта в Румъния след засичане на две въздушни цели близо до границата с Украйна. Самолетите са изпълнявали бойно дежурство за въздушно патрулиране над страната.

Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е открила целите в района на украинските градове Измаил и Килия, които се намират в непосредствена близост до румънско-украинската граница. Заради опасността от навлизане на дронове на румънска територия на жителите в северната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение чрез системата „Ро-Алърт“, съобщи Digi24.

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„Не са докладвани прониквания във въздушното пространство на Румъния“, посочва румънското Министерство на националната отбрана. Изтребителите са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават обстановката.

Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч. местно и българско време. Румънските власти не съобщават за навлизане на въздушни цели на територията на страната.

Източници: digi24.ro, agerpres.ro


Румъния
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    6 0 Отговор
    Испанските натовски самолети са навлезли във въздушното пространство на Румъния.

    09:47 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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