Два испански F-18 бяха вдигнати по спешност над Румъния

Два испански изтребителя F-18 са били вдигнати през нощта в Румъния след засичане на две въздушни цели близо до границата с Украйна. Самолетите са изпълнявали бойно дежурство за въздушно патрулиране над страната.
Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана е открила целите в района на украинските градове Измаил и Килия, които се намират в непосредствена близост до румънско-украинската граница. Заради опасността от навлизане на дронове на румънска територия на жителите в северната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение чрез системата „Ро-Алърт“, съобщи Digi24.
„Не са докладвани прониквания във въздушното пространство на Румъния“, посочва румънското Министерство на националната отбрана. Изтребителите са излетели от авиобаза „Михаил Когълничану“, за да наблюдават обстановката.
Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч. местно и българско време. Румънските власти не съобщават за навлизане на въздушни цели на територията на страната.
Източници: digi24.ro, agerpres.ro
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3 Иван
09:47 03.11.2026
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