Министърът на отбраната Димитър Стоянов и постоянният представител на САЩ в НАТО посланик Матю Уитакър обсъдиха мерки за засилване на защитата по Източния фланг на Алианса. Срещата се проведе по време на посещението на американския дипломат в България по покана на Стоянов.

Основен акцент в разговора е била усложнената среда за сигурност в Черно море. Двамата са обсъдили допълнителна подкрепа по линия на НАТО за справяне с нарастващите предизвикателства в региона.

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„Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане“, заяви Димитър Стоянов.

Министърът е благодарил на съюзниците за бързия отговор на отправеното от България искане за съдействие и за изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon. По думите му страната поддържа готовност за реакция при различни ситуации в Черно море, включително при необходимост от противодействие на безпилотни системи.

Стоянов е подчертал, че България има нужда от ускорено придобиване на способности за въздушно разузнаване. Те са предназначени за откриване и наблюдение на морски дронове.

Обсъдени са F-16, „Страйкър“ и ракети NSM

Матю Уитакър е определил Черно море като ясен пример за нарастващите заплахи пред съюзниците. Той е изразил загриженост, че последиците от войната в Украйна вече се усещат и извън непосредствената зона на бойните действия.

В разговора са включени и проектите за придобиване на изтребители F-16, бойни машини „Страйкър“ и противокорабни ракети NSM. Стоянов е посочил, че за България е важно доставките на новото оборудване да бъдат ускорени, за да могат въоръжените сили да придобият необходимите способности в по-кратки срокове.

„През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ – за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка“, е заявил министърът.

САЩ очакват по-голяма роля на европейските съюзници

Уитакър е приветствал ангажимента на България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г.

По отношение на концепцията „НАТО 3.0“ американският дипломат е подчертал, че Съединените щати не се оттеглят от Алианса. По думите му европейските съюзници трябва да поемат по-голяма отговорност за общата сигурност, като целта е по-балансирано разпределение на ангажиментите и укрепване на отбранителния потенциал на НАТО.

Източници: nova.bg