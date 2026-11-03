Русия нанесе масирани удари срещу енергийни съоръжения в Украйна

Руска атака срещу енергийната система на Украйна нанесе сериозни щети на съоръжения в десет области, като най-тежко засегнатите са Харковска, Житомирска и Виницка област, заяви заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В столицата Киев, както и в Киевска, Полтавска, Сумска, Черниговска, Черкаска и Харковска област бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради повреди на оборудването и спад на напрежението във високоволтовата електрическа мрежа, съобщи Некрасов в "Телеграм".
Руските удари оставиха над 180 000 потребители в Житомирска област без ток и нанесоха сериозни щети на обект в Одеска област, принадлежащ на най-големият частен енергиен оператор в Украйна ДТЕК, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на официални представители и представители на самата компания.
В цялата Одеска област бяха въведени планови прекъсвания на електрозахранването. Според областният управител на Житомирска област Виталий Бунечко тази сутрин около 130 населени места са останали без ток. Не се съобщава за жертви и ранени.
В Одеска област атака, извършена малко преди полунощ, нанесе значителни разрушения на обект, управляван от "ДТЕК Одеска електрическа мрежа", съобщи компанията, като подчерта, че обектът е бил обстрелван неведнъж през последните два месеца и че ремонтните дейности ще отнемат много време.
Масирани удари бяха нанесени и срещу енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област, които снабдяват с електроенергия както военни заводи, така и украинската армия, съобщи руското Министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс.
Поразени са били четири електроцентрали и две електроподстанции, както и пристанищна инфраструктура в град Килия на р. Дунав, твърди руското ведомство в изявление, в което също така посочва, че са били нанесени удари и срещу два товарни кораба - единия на пристанището в Пивдени (Южни), а другия - в Черно море. Според Москва на борда на двата плавателни съда е имало военно оборудване и такова с двойно предназначение, предвидено за украинската армия.
При масираните си удари през изминалата нощ руските сили са използвали 289 безпилотни летателни апарата, 17 балистични ракети и 59 крилати ракети срещу Украйна в рамките на атака, насочено предимно срещу енергийната инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Заплахата от нови ракети удари и нападение с дронове остава, а тревогата за въздушна атака все още е в сила, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гицка
Коментиран от #13
12:11 03.11.2026
2 Сега да ревем ли
12:12 03.11.2026
3 горски
12:13 03.11.2026
4 Ами
12:15 03.11.2026
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6 Янко Виа
12:20 03.11.2026
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10 В Украйна са открити Домове за Изтезания
Изтезания включително на малолетни за изплащане на Откуп, под Егидата на ВСУ и Президента Зеленски.
Самият Кирило Буданов който присъства на място за Пресконференция каза че такива
Домове за Изтезания и Убийства под егидата на ВСУ в Украйна са много.
Коментиран от #15
12:28 03.11.2026
11 Чичи
12:31 03.11.2026
12 хихи
12:32 03.11.2026
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15 Соломон
До коментар #10 от "В Украйна са открити Домове за Изтезания":Най големия дом за изтезания е Русия.Място където всички грешници получават втори шанс за да си доизкупят грховете
Коментиран от #23
12:35 03.11.2026
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17 Умник Гюро
12:39 03.11.2026
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19 Катон Стари
Вече я "взима" няколко пъти, но кога ще я превземе?
12:41 03.11.2026
20 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
СВОЯТА ЗЛА УЧАСТ
ТРЕПЕРЕЙКИ ПРЕД
ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
12:44 03.11.2026
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28 оня с коня
12:54 03.11.2026