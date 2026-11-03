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Русия нанесе масирани удари срещу енергийни съоръжения в Украйна
  Тема: Украйна

Русия нанесе масирани удари срещу енергийни съоръжения в Украйна

3 Ноември, 2026 12:07 981 28

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  • война-
  • киев

Руските удари оставиха над 180 000 потребители в Житомирска област без ток и нанесоха сериозни щети на обект в Одеска област

Русия нанесе масирани удари срещу енергийни съоръжения в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска атака срещу енергийната система на Украйна нанесе сериозни щети на съоръжения в десет области, като най-тежко засегнатите са Харковска, Житомирска и Виницка област, заяви заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В столицата Киев, както и в Киевска, Полтавска, Сумска, Черниговска, Черкаска и Харковска област бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради повреди на оборудването и спад на напрежението във високоволтовата електрическа мрежа, съобщи Некрасов в "Телеграм".

Руските удари оставиха над 180 000 потребители в Житомирска област без ток и нанесоха сериозни щети на обект в Одеска област, принадлежащ на най-големият частен енергиен оператор в Украйна ДТЕК, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на официални представители и представители на самата компания.

В цялата Одеска област бяха въведени планови прекъсвания на електрозахранването. Според областният управител на Житомирска област Виталий Бунечко тази сутрин около 130 населени места са останали без ток. Не се съобщава за жертви и ранени.

В Одеска област атака, извършена малко преди полунощ, нанесе значителни разрушения на обект, управляван от "ДТЕК Одеска електрическа мрежа", съобщи компанията, като подчерта, че обектът е бил обстрелван неведнъж през последните два месеца и че ремонтните дейности ще отнемат много време.

Масирани удари бяха нанесени и срещу енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област, които снабдяват с електроенергия както военни заводи, така и украинската армия, съобщи руското Министерство на отбраната, отбелязва Ройтерс.

Поразени са били четири електроцентрали и две електроподстанции, както и пристанищна инфраструктура в град Килия на р. Дунав, твърди руското ведомство в изявление, в което също така посочва, че са били нанесени удари и срещу два товарни кораба - единия на пристанището в Пивдени (Южни), а другия - в Черно море. Според Москва на борда на двата плавателни съда е имало военно оборудване и такова с двойно предназначение, предвидено за украинската армия.

При масираните си удари през изминалата нощ руските сили са използвали 289 безпилотни летателни апарата, 17 балистични ракети и 59 крилати ракети срещу Украйна в рамките на атака, насочено предимно срещу енергийната инфраструктура, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Заплахата от нови ракети удари и нападение с дронове остава, а тревогата за въздушна атака все още е в сила, подчерта той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гицка

    18 1 Отговор
    Разплетох си кюлотите от яд.

    Коментиран от #13

    12:11 03.11.2026

  • 2 Сега да ревем ли

    24 0 Отговор
    според Евродирективите и праведната пропаганда?🤔

    12:12 03.11.2026

  • 3 горски

    23 1 Отговор
    Чий е Крим....и защо там има ток,а в Киев няма...

    12:13 03.11.2026

  • 4 Ами

    17 2 Отговор
    с 🍬🍬🍬 ли да ги черпят или с цветя🏵️🏵️🏵️ да ги целят 🎯

    12:15 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Янко Виа

    17 1 Отговор
    Къде е тук уловката ,мисля че това са нормални неща по време на война ?!

    12:20 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В Украйна са открити Домове за Изтезания

    17 2 Отговор
    на Нео Нацисткия Батальон Азов, под егидата на ВСУ, повече информация, факти?
    Изтезания включително на малолетни за изплащане на Откуп, под Егидата на ВСУ и Президента Зеленски.
    Самият Кирило Буданов който присъства на място за Пресконференция каза че такива
    Домове за Изтезания и Убийства под егидата на ВСУ в Украйна са много.

    Коментиран от #15

    12:28 03.11.2026

  • 11 Чичи

    10 2 Отговор
    Това е просто поздравче към коалицията не жеЛаещите,нищо особено

    12:31 03.11.2026

  • 12 хихи

    9 1 Отговор
    Мир чрез сила!

    12:32 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    2 12 Отговор

    До коментар #10 от "В Украйна са открити Домове за Изтезания":

    Най големия дом за изтезания е Русия.Място където всички грешници получават втори шанс за да си доизкупят грховете

    Коментиран от #23

    12:35 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Умник Гюро

    2 3 Отговор
    Лъжа! Вчера от Генералния щаб на Украйна заявиха, че вече над Киев има разгънат купол за защита от дронове. Нито един дрон вече не може да достигне Киев. Вчера го четох, в този сайт. Пак пишете руска пропаганда!

    12:39 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Катон Стари

    3 6 Отговор
    Кога Русия ще превземе Малая Токмачка?
    Вече я "взима" няколко пъти, но кога ще я превземе?

    12:41 03.11.2026

  • 20 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗАСЛУЖАВА
    СВОЯТА ЗЛА УЧАСТ
    ТРЕПЕРЕЙКИ ПРЕД
    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО

    12:44 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 28 оня с коня

    1 0 Отговор
    Сюлеймане къде се изгуби бе муцка ,емоционалните изблици и реакции до нищо добро не водят ,котьо 🐱👈.

    12:54 03.11.2026

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