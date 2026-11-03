Вашингтон събира Украйна и Русия за нови преговори: обявиха датите и мястото

Специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф потвърди, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се проведат преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон. По думите му разговорите ще бъдат на работно равнище.

„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще посредничат в преговорите на работно равнище между Украйна и Русия, като съдействат за изпълнението на задачата на президента Тръмп за прекратяване на войната“, написа Виткоф в социалната мрежа „Екс“.

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Той посочи, че дневният ред ще включва следвоенната сигурност, деескалацията, хуманитарните мерки и следващите стъпки по пътя към мирно споразумение.

САЩ подготвят разговори и с европейските съюзници

Според Виткоф американски преговарящи ще се срещнат тази седмица в Брюксел с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

„Те ще обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, архитектурата на следвоенната сигурност в Европа, както и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на Украйна“, заяви специалният представител на американския президент.

Вашингтон възнамерява да надгради постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург. Виткоф заяви, че целта е да бъде постигнато „всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение“, което да осигури надеждна сигурност за бъдещите поколения.

Киев очакваше дата за тристранната среща

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че Киев очаква от САЩ да определят датата за тристранните преговори в Абу Даби. Той изрази надежда разговорите да се проведат до 10 ноември.

Потвърждението на Виткоф посочва конкретни дати за срещата, но в изявлението му не се уточняват имената на участниците от украинска и руска страна. Не са обявени и предварителни договорености, които да бъдат внесени за обсъждане в Абу Даби.

Източници: ukrinform.ua