Вашингтон събира Украйна и Русия за нови преговори: обявиха датите и мястото

Специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф потвърди, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се проведат преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон. По думите му разговорите ще бъдат на работно равнище.
„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще посредничат в преговорите на работно равнище между Украйна и Русия, като съдействат за изпълнението на задачата на президента Тръмп за прекратяване на войната“, написа Виткоф в социалната мрежа „Екс“.
Той посочи, че дневният ред ще включва следвоенната сигурност, деескалацията, хуманитарните мерки и следващите стъпки по пътя към мирно споразумение.
САЩ подготвят разговори и с европейските съюзници
Според Виткоф американски преговарящи ще се срещнат тази седмица в Брюксел с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.
„Те ще обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, архитектурата на следвоенната сигурност в Европа, както и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на Украйна“, заяви специалният представител на американския президент.
Вашингтон възнамерява да надгради постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург. Виткоф заяви, че целта е да бъде постигнато „всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение“, което да осигури надеждна сигурност за бъдещите поколения.
Киев очакваше дата за тристранната среща
Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че Киев очаква от САЩ да определят датата за тристранните преговори в Абу Даби. Той изрази надежда разговорите да се проведат до 10 ноември.
Потвърждението на Виткоф посочва конкретни дати за срещата, но в изявлението му не се уточняват имената на участниците от украинска и руска страна. Не са обявени и предварителни договорености, които да бъдат внесени за обсъждане в Абу Даби.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф, добре, че Укринформ🤣🤣🤣
Коментиран от #2
09:52 03.11.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Оффф, добре, че Укринформ🤣🤣🤣":Ако не беше тъжно щеше да е смешно. Незнам вече дали е български или спонсориран от Украйна
Коментиран от #27
09:54 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ну, погоди
Коментиран от #7, #8, #9
10:00 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Историк
Коментиран от #14
10:09 03.11.2026
11 Мдаа
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":К0дирай го/ шифър
10:10 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Британците побеждават в Крим.
Коментиран от #16
10:14 03.11.2026
14 Казанлъшкия
До коментар #10 от "Историк":И с Тръмп начело, и с Камала Харис - Украйна щеше да загуби войната. Чудят се как да се измъкнат най-безболезнено от ситуацията САЩ и НАТО без да се разчува, че са загубили позорно от една -единствена държава. След войната много истини, прикривани упорито от медиите, ще излязат наяве
Коментиран от #20
10:15 03.11.2026
15 Абе Сириус,
До коментар #12 от "Ну, погоди":Нали никога нямаше да приемем Еврото?Свикна ли вече?Ако не си ще свикнеш.🤣🤣🤣
Коментиран от #18
10:16 03.11.2026
16 Ну, погоди
До коментар #13 от "Ами":А на франта бяло море са разбити, ха ха
10:18 03.11.2026
17 Вълк
10:23 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Истината
10:23 03.11.2026
20 Гоце
До коментар #14 от "Казанлъшкия":Като гледам как бункерния моли рижавия клоун за помощ и как рашистите губят територия се чудя как разбра че Украйна губи
10:26 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ОБСЛУЖВА ЖУЖИ
НАЙ-ОТЗАД
Коментиран от #33
10:40 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
Коментиран от #29
10:45 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 По точно
До коментар #2 от "Мдаа":Виткоф да се стегне и да помага на Путин по-усърдно! Какво се е разпуснал толкова.
10:49 03.11.2026
28 Путин
10:49 03.11.2026
29 Така е
До коментар #25 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":САЩ са предатели. Никога повече доверие на САЩ.
Коментиран от #32
10:50 03.11.2026
30 Парлама
10:59 03.11.2026
31 Перо
10:59 03.11.2026
32 Ми да
До коментар #29 от "Така е":Веднъж предател - завинаги предател!
11:03 03.11.2026
33 Грешиш
До коментар #23 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":Това са европейски цености
11:03 03.11.2026
34 ЕВРЕИНА КАБЗОН
11:06 03.11.2026