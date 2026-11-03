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Вашингтон събира Украйна и Русия за нови преговори: обявиха датите и мястото
  Тема: Украйна

Вашингтон събира Украйна и Русия за нови преговори: обявиха датите и мястото

3 Ноември, 2026 09:50 1 166 34

  • украйна-
  • русия-
  • стив виткоф-
  • преговори-
  • абу даби

Срещата с посредничеството на САЩ е насрочена за 10 и 11 ноември. В Брюксел ще се обсъждат гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна

Вашингтон събира Украйна и Русия за нови преговори: обявиха датите и мястото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на президента на САЩ Стив Виткоф потвърди, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се проведат преговори между Украйна и Русия с посредничеството на Вашингтон. По думите му разговорите ще бъдат на работно равнище.

„На 10 и 11 ноември в Абу Даби Съединените щати ще посредничат в преговорите на работно равнище между Украйна и Русия, като съдействат за изпълнението на задачата на президента Тръмп за прекратяване на войната“, написа Виткоф в социалната мрежа „Екс“.

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Той посочи, че дневният ред ще включва следвоенната сигурност, деескалацията, хуманитарните мерки и следващите стъпки по пътя към мирно споразумение.

САЩ подготвят разговори и с европейските съюзници

Според Виткоф американски преговарящи ще се срещнат тази седмица в Брюксел с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

„Те ще обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, архитектурата на следвоенната сигурност в Европа, както и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на Украйна“, заяви специалният представител на американския президент.

Вашингтон възнамерява да надгради постигнатия напредък в Киев, Осло и Санкт Петербург. Виткоф заяви, че целта е да бъде постигнато „всеобхватно и дългосрочно мирно споразумение“, което да осигури надеждна сигурност за бъдещите поколения.

Киев очакваше дата за тристранната среща

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че Киев очаква от САЩ да определят датата за тристранните преговори в Абу Даби. Той изрази надежда разговорите да се проведат до 10 ноември.

Потвърждението на Виткоф посочва конкретни дати за срещата, но в изявлението му не се уточняват имената на участниците от украинска и руска страна. Не са обявени и предварителни договорености, които да бъдат внесени за обсъждане в Абу Даби.

Източници: ukrinform.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф, добре, че Укринформ🤣🤣🤣

    12 1 Отговор
    Да ни информира в този български сайт.

    Коментиран от #2

    09:52 03.11.2026

  • 2 Мдаа

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф, добре, че Укринформ🤣🤣🤣":

    Ако не беше тъжно щеше да е смешно. Незнам вече дали е български или спонсориран от Украйна

    Коментиран от #27

    09:54 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ну, погоди

    10 1 Отговор
    Граждани разбиха концл@гер на батальона "@зов" разположен до Киев. В него н@цистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „@зов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ 02.10 в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов. Има и видеа отизвеждането на детето

    Коментиран от #7, #8, #9

    10:00 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Историк

    5 3 Отговор
    Брокерите на световния мир Къшнър, зет на оранжевия палячо,с лични бизнес интереси в ОАЕ и другото недоразумение Уиткоф, който нищо не знае за историята на персийския залив,то и другия не знае,но сделките са най-важни,ще решават съдбата на Украйна. Това е подигравка,която не знам докога ще продължава,защото откакто тръмп е президент, Тръмпландия няма външна политика. Такава имаше в САЩ.

    Коментиран от #14

    10:09 03.11.2026

  • 11 Мдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    К0дирай го/ шифър

    10:10 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Британците побеждават в Крим.

    Коментиран от #16

    10:14 03.11.2026

  • 14 Казанлъшкия

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    И с Тръмп начело, и с Камала Харис - Украйна щеше да загуби войната. Чудят се как да се измъкнат най-безболезнено от ситуацията САЩ и НАТО без да се разчува, че са загубили позорно от една -единствена държава. След войната много истини, прикривани упорито от медиите, ще излязат наяве

    Коментиран от #20

    10:15 03.11.2026

  • 15 Абе Сириус,

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ну, погоди":

    Нали никога нямаше да приемем Еврото?Свикна ли вече?Ако не си ще свикнеш.🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    10:16 03.11.2026

  • 16 Ну, погоди

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    А на франта бяло море са разбити, ха ха

    10:18 03.11.2026

  • 17 Вълк

    4 4 Отговор
    Скоро рижавия няма да има същата власт а и Украйна още не достигнала целта си Путин в Хага и връщане на ядреното оръжие

    10:23 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Истината

    6 3 Отговор
    Не Вашингтон, а мафията Тръмп пак ще се опитва да изнудва и рекетира Украйна, за да си направи сделка с терориста Путин. Крайно време е да се каже истината, не става дума за никакви мирни преговори. Такива се водят от дипломати, не от търговци.

    10:23 03.11.2026

  • 20 Гоце

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Казанлъшкия":

    Като гледам как бункерния моли рижавия клоун за помощ и как рашистите губят територия се чудя как разбра че Украйна губи

    10:26 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 3 Отговор
    АГЕНТА КРАСНОВ
    ОБСЛУЖВА ЖУЖИ
    НАЙ-ОТЗАД

    Коментиран от #33

    10:40 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    5 0 Отговор
    ФАЩ СЛУЖИ НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО

    Коментиран от #29

    10:45 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Виткоф да се стегне и да помага на Путин по-усърдно! Какво се е разпуснал толкова.

    10:49 03.11.2026

  • 28 Путин

    1 3 Отговор
    И пак нема сделка - бой до последната урка !

    10:49 03.11.2026

  • 29 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    САЩ са предатели. Никога повече доверие на САЩ.

    Коментиран от #32

    10:50 03.11.2026

  • 30 Парлама

    1 0 Отговор
    за преди щатските избори

    10:59 03.11.2026

  • 31 Перо

    1 0 Отговор
    На ниско ниво, никой участник в преговорите няма да посмее да заеме позиция и всичко ще бъде уклончиво и непостоянно, съобразено с политиката на своето правителство и страх от политическото ръководство за взимане на неодобрено решение! Така тези преговори ще се въртят в кръг!

    10:59 03.11.2026

  • 32 Ми да

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Веднъж предател - завинаги предател!

    11:03 03.11.2026

  • 33 Грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    Това са европейски цености

    11:03 03.11.2026

  • 34 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    0 0 Отговор
    КОНЦЕРТЪТ ПРОДЪЛЖАВА .

    11:06 03.11.2026