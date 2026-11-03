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САЩ искат от страните в НАТО повече пари за оръжия за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ искат от страните в НАТО повече пари за оръжия за Украйна

3 Ноември, 2026 11:10 812 22

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Вашингтон може да отправи искането още през ноември. Недостигът за вече одобрени пакети е около 2 млрд. долара

САЩ искат от страните в НАТО повече пари за оръжия за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ планират да поискат от съюзниците си в НАТО допълнителни средства за програмата PURL, чрез която се финансират доставки на оръжия за Украйна. Искането може да бъде отправено още през ноември, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Вашингтон вече е дал знак на някои държави от НАТО, че ще поиска ново финансиране. Точната сума не е определена, но според източниците има недостиг от около 2 млрд. долара за оръжейни пакети, които вече са одобрени.

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Доставките продължават преди плащането

САЩ са продължили да изпращат оръжия, преди съюзниците да предоставят средствата за тяхното плащане. Според Bloomberg дефицитът може да нарасне, ако Пентагонът одобри допълнителни доставки за Украйна.

Пентагонът и Държавният департамент на САЩ не са отговорили на отправените искания за коментар. Така остава неясно кога точно ще бъде направено новото искане и какъв ще бъде размерът му.

Европейски съюзници финансират част от пакетите

Програмата PURL е сред основните механизми за доставка на американско оръжие за Украйна с финансовото участие на съюзниците. По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич заяви, че САЩ продължават да доставят на Украйна ракети-прехващачи за системите Patriot, както и оръжейни пакети, платени от европейски държави.

Новото искане ще бъде отправено на фона на вече одобрени доставки, за които финансирането не покрива пълната стойност. Докато конкретните ангажименти на отделните съюзници не бъдат обявени, не е ясно как ще бъде запълнен недостигът от около 2 млрд. долара.

Източници: ukrinform.ua, aa.com.tr


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    6 8 Отговор
    Колкото повече оръжия продава САЩ на ЕС, толкова по-бързо ще свърши войната в Украйна.

    11:15 03.11.2026

  • 3 Пич

    24 0 Отговор
    Тоест, ние балъците (ЕС), трябва да финансираме САЩ, като купуваме американски оръжия за Украйна...!?
    И познайте - тъпите Урсулианци ще го направят!!!

    11:15 03.11.2026

  • 4 Някой

    20 0 Отговор
    САЩ иска да печели пари като се купуват американски стоки - в случаят оръжия. Ако се купуват други ще са недоволни. А ние като колония да изпълняваме.
    Гърция точно така била закъсала, като накупила оръжия (кораби и други неща).

    11:16 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами те да дават

    13 0 Отговор
    Лесно е така, с чужди пари. Те за тия пари никога няма да спрат войната.

    11:30 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пришелец

    6 0 Отговор
    Ако съм сбъркал и нарекох милата Мария,Госпожа,моля за извинение и да ми допуснете мнението.

    11:36 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пришелец

    5 0 Отговор
    Все пак,няма да нахалствам и ще Ви кажа, АДИО. И без това,като комуникирам с Вас постоянно ми идват съобщения,че е забелязана необичайна активност на компютъра ми,поради което искам да ви известя.

    11:42 03.11.2026

  • 20 Чубака

    3 0 Отговор
    Това в пушека дрон ли е или някой украински джедай под прикритие?

    12:20 03.11.2026

  • 21 Историк

    3 0 Отговор
    Тръмп разбира се иска пари, той е финансов далавераджия .През целия си живот само това е правил и има 32 присъди за финансови нарушения .Сега иска да изнудва и рекетира ЕС да му купуват американското оръжие за Украйна и той да не го изпраща в Украйна, а да го използва в личната си война с Иран. Вече има платено от ЕС такова оръжие, но случайно другия негов мошеник Хегсет забравил да го изпрати в Украйна. Докога света ще търпи тези безобразия и ще обслужва мошеници и диктатори?

    12:39 03.11.2026

  • 22 Редактиране

    2 0 Отговор
    Трябваше да добавите че са и за мир иначе някой може да си помисли че са боклци разпалващи войни и печелещи от тях!

    12:43 03.11.2026