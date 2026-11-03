САЩ искат от страните в НАТО повече пари за оръжия за Украйна

САЩ планират да поискат от съюзниците си в НАТО допълнителни средства за програмата PURL, чрез която се финансират доставки на оръжия за Украйна. Искането може да бъде отправено още през ноември, съобщи Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Вашингтон вече е дал знак на някои държави от НАТО, че ще поиска ново финансиране. Точната сума не е определена, но според източниците има недостиг от около 2 млрд. долара за оръжейни пакети, които вече са одобрени.

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Доставките продължават преди плащането

САЩ са продължили да изпращат оръжия, преди съюзниците да предоставят средствата за тяхното плащане. Според Bloomberg дефицитът може да нарасне, ако Пентагонът одобри допълнителни доставки за Украйна.

Пентагонът и Държавният департамент на САЩ не са отговорили на отправените искания за коментар. Така остава неясно кога точно ще бъде направено новото искане и какъв ще бъде размерът му.

Европейски съюзници финансират част от пакетите

Програмата PURL е сред основните механизми за доставка на американско оръжие за Украйна с финансовото участие на съюзниците. По-рано върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич заяви, че САЩ продължават да доставят на Украйна ракети-прехващачи за системите Patriot, както и оръжейни пакети, платени от европейски държави.

Новото искане ще бъде отправено на фона на вече одобрени доставки, за които финансирането не покрива пълната стойност. Докато конкретните ангажименти на отделните съюзници не бъдат обявени, не е ясно как ще бъде запълнен недостигът от около 2 млрд. долара.

Източници: ukrinform.ua, aa.com.tr