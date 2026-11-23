Цистерна с азотна киселина катастрофира на пътя между Стара Загора и Казанлък, в района на моста край село Змейово. Движението по главния път е спряно, а в района се е образувало задръстване.

Сигналът за инцидента е подаден в 13:01 часа. По първоначални данни цистерната превозва азотна киселина, а от горивния ѝ резервоар изтича нафта. На място има полицейски екип.

„Няма пострадали“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора за БТА.

Въведен е обходен маршрут

Шофьорите се насочват по обходен маршрут през селата Борилово и Пряпорец към Стара Загора. Към момента не са посочени причините за катастрофата, нито срок за възстановяване на движението.

Източници: novini.bg