Правната комисия изслушва първите кандидати за прокурорската колегия

Парламентарната правна комисия продължава изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Днес започва представянето на кандидатите за прокурорската колегия.

Първите четирима, които трябва да бъдат изслушани, са Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Гетова. Всеки от тях представя концепцията си и отговаря на въпроси на депутатите и неправителствени организации.

Осем кандидати за пет места

Общо осем са кандидатите за петте места в прокурорската колегия, които Народното събрание трябва да попълни. Преди началото на тази част от процедурата правната комисия проведе изслушванията на кандидатите за съдийската колегия.

В рамките на два дни депутатите изслушаха 13 кандидати за шест места в съдийската колегия. След приключването на изслушванията комисията трябва да подготви процедурата за последващия избор в пленарната зала.

Изборът ще е с квалифицирано мнозинство

За да бъде избран член на ВСС от парламентарната квота, кандидатът трябва да получи най-малко 160 гласа „за“ в Народното събрание. Членовете се гласуват поотделно.

Парламентарната процедура предвижда първо представяне и обсъждане на кандидатурите в правната комисия, а след това гласуване в пленарната зала. По-рано беше обявено, че изслушванията на кандидатите за прокурорската колегия ще продължат в сряда и четвъртък.

Източници: bntnews.bg