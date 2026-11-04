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Правната комисия изслушва първите кандидати за прокурорската колегия
  Тема: Избори

Правната комисия изслушва първите кандидати за прокурорската колегия

4 Ноември, 2026 06:38 386 0

  • правна комисия-
  • висш съдебен съвет-
  • народно събрание-
  • прокурорска колегия-
  • кандидати за всс

Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Гетова са първите четирима кандидати, които представят концепциите си пред депутатите

Правната комисия изслушва първите кандидати за прокурорската колегия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната правна комисия продължава изслушванията на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Днес започва представянето на кандидатите за прокурорската колегия.

Първите четирима, които трябва да бъдат изслушани, са Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Гетова. Всеки от тях представя концепцията си и отговаря на въпроси на депутатите и неправителствени организации.

Осем кандидати за пет места

Общо осем са кандидатите за петте места в прокурорската колегия, които Народното събрание трябва да попълни. Преди началото на тази част от процедурата правната комисия проведе изслушванията на кандидатите за съдийската колегия.

В рамките на два дни депутатите изслушаха 13 кандидати за шест места в съдийската колегия. След приключването на изслушванията комисията трябва да подготви процедурата за последващия избор в пленарната зала.

Изборът ще е с квалифицирано мнозинство

За да бъде избран член на ВСС от парламентарната квота, кандидатът трябва да получи най-малко 160 гласа „за“ в Народното събрание. Членовете се гласуват поотделно.

Парламентарната процедура предвижда първо представяне и обсъждане на кандидатурите в правната комисия, а след това гласуване в пленарната зала. По-рано беше обявено, че изслушванията на кандидатите за прокурорската колегия ще продължат в сряда и четвъртък.

Източници: bntnews.bg


София / България
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