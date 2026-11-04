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Анна-Шермин показа горещи кадри от хотелска стая
  Тема: Известни личности

Анна-Шермин показа горещи кадри от хотелска стая

4 Ноември, 2026 06:34 1 089 11

  • анна-шермин-
  • хотелска стая-
  • социални мрежи-
  • риалити героиня-
  • провокативни снимки

Риалити героинята публикува снимки край басейна и в леглото, като показа и мъжа до себе си

Анна-Шермин показа горещи кадри от хотелска стая - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна-Шермин привлече вниманието в социалните мрежи с поредица от провокативни снимки от хотелска стая. Риалити героинята публикува кадри край басейна и в леглото, на които демонстрира сексапила си.

Сред снимките има и кадър с мъжа до нея. Двамата са заснети в страстна целувка, с което Анна-Шермин показа и личен момент от връзката си.

Кадри от хотелската стая

Публикацията съчетава снимки от различни части на хотела, включително край басейна и в стаята. Локацията не е посочена, както и самоличността на мъжа, който присъства в кадрите.


Снимките бързо са привлекли погледите на последователите ѝ. В публикацията не са посочени конкретни данни за броя харесвания или коментари.

Източник: marica.bg


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Продуктово позициониране

    4 0 Отговор
    Рекламата продава

    06:38 04.11.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Най ми харесва снимката с телефонния указател, щото това не е книга, то е ясно!
    Леле, ама мноу са зле тия! Трябваше и аз да се снимам от Велинград, да види тая лукс какво е!
    ПС
    И това ли е хай лайфа у БГто? Тия? Ха ха ха ...

    06:41 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щукар

    1 1 Отговор
    Готино и сладко момиченце! Да му е жива и здрава на този щастлив пич!Късметлия.

    06:48 04.11.2026

  • 6 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    5 0 Отговор
    Каква риалити героиня е. За с пръв път я чувам.

    06:49 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Жалкари! Ха ха ха..., смех, Бацета!

    06:58 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.