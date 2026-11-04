Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ще намеря начин да работя с демократите при загуба на Конгреса
  Тема: Избори

Тръмп: Ще намеря начин да работя с демократите при загуба на Конгреса

4 Ноември, 2026 06:00 601 5

  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • конгрес на сащ-
  • демократи-
  • републиканци

Президентът заяви, че ще приеме резултатите от междинните избори само ако са честни. Демократите са фаворити за Камарата, а битката за Сената остава оспорвана

Тръмп: Ще намеря начин да работя с демократите при загуба на Конгреса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще намери начин да работи с демократите, ако Републиканската партия загуби контрол над Конгреса на междинните избори. В същото време той отказа да поеме безусловен ангажимент да приеме резултатите независимо от изхода.

„Ще приема резултатите, ако изборите са честни“, каза Тръмп пред журналисти в края на октомври. В отговор на въпрос дали би работил с демократите при загуба на републиканското мнозинство той заяви, че ще „намери начин“ да го направи.

Условието за „честни избори“ оставя позицията на президента различна от безусловно признаване на резултата. На 27 октомври „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп е отказал да приеме предварително резултатите без допълнителни условия.

Демократите се насочват към Камарата

Американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100 места в Сената. Губернаторски избори се провеждат в 36 щата.

Републиканците влязоха във вота с контрол над Белия дом и двете камари на Конгреса. Предизборните прогнози поставяха демократите в силна позиция да си върнат Камарата, докато битката за Сената беше значително по-оспорвана.

В ранните проекции Асошиейтед прес обяви победа на демократите в Южна Каролина и Северна Каролина. Ани Андрюс спечели сенаторското място в Южна Каролина, а Рой Купър - в Северна Каролина. Победите са значими, тъй като и двата щата традиционно се смятат за силни позиции на републиканците.

Какво следва при промяна на мнозинството

Загуба на Камарата би ограничила възможността на Тръмп да прокарва законодателни инициативи и би дала на демократите контрол върху комисиите и правомощията за парламентарен надзор. Ако демократите спечелят и Сената, президентът ще се изправи пред двупартиен контрол над Конгреса през втората половина на мандата си.

Тръмп вече заяви, че разполага с президентското вето и може да го използва срещу закони, които не одобрява. Така евентуалната загуба на мнозинството няма автоматично да означава приемане на демократичната програма, а по-скоро преговори по отделни законопроекти или блокиране на инициативи.

Към първите часове след затварянето на секциите демократите бяха на път да поемат Камарата, но окончателният контрол над Сената все още не беше определен. В САЩ резултатите се обявяват чрез последователни прогнози на големи медии, докато официалното удостоверяване се извършва по щати.

Източници: iheart.com, washingtonpost.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знам те

    4 0 Отговор
    Ще пращаш оръжие на Украйна!

    Толкова, колкото й трябва!

    06:17 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще лежиш

    3 0 Отговор
    в затвора!

    06:29 04.11.2026

  • 4 хехе

    2 0 Отговор
    Сега остава зеления да му звънне и да му каже, че няма карти.

    06:34 04.11.2026

  • 5 Гражданин.

    1 1 Отговор
    Дончо сега вече ще се насреш.

    06:48 04.11.2026