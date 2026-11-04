Тръмп: Ще намеря начин да работя с демократите при загуба на Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще намери начин да работи с демократите, ако Републиканската партия загуби контрол над Конгреса на междинните избори. В същото време той отказа да поеме безусловен ангажимент да приеме резултатите независимо от изхода.

„Ще приема резултатите, ако изборите са честни“, каза Тръмп пред журналисти в края на октомври. В отговор на въпрос дали би работил с демократите при загуба на републиканското мнозинство той заяви, че ще „намери начин“ да го направи.

Условието за „честни избори“ оставя позицията на президента различна от безусловно признаване на резултата. На 27 октомври „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп е отказал да приеме предварително резултатите без допълнителни условия.

Демократите се насочват към Камарата

Американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100 места в Сената. Губернаторски избори се провеждат в 36 щата.

Републиканците влязоха във вота с контрол над Белия дом и двете камари на Конгреса. Предизборните прогнози поставяха демократите в силна позиция да си върнат Камарата, докато битката за Сената беше значително по-оспорвана.

В ранните проекции Асошиейтед прес обяви победа на демократите в Южна Каролина и Северна Каролина. Ани Андрюс спечели сенаторското място в Южна Каролина, а Рой Купър - в Северна Каролина. Победите са значими, тъй като и двата щата традиционно се смятат за силни позиции на републиканците.

Какво следва при промяна на мнозинството

Загуба на Камарата би ограничила възможността на Тръмп да прокарва законодателни инициативи и би дала на демократите контрол върху комисиите и правомощията за парламентарен надзор. Ако демократите спечелят и Сената, президентът ще се изправи пред двупартиен контрол над Конгреса през втората половина на мандата си.

Тръмп вече заяви, че разполага с президентското вето и може да го използва срещу закони, които не одобрява. Така евентуалната загуба на мнозинството няма автоматично да означава приемане на демократичната програма, а по-скоро преговори по отделни законопроекти или блокиране на инициативи.

Към първите часове след затварянето на секциите демократите бяха на път да поемат Камарата, но окончателният контрол над Сената все още не беше определен. В САЩ резултатите се обявяват чрез последователни прогнози на големи медии, докато официалното удостоверяване се извършва по щати.

Източници: iheart.com, washingtonpost.com, apnews.com