Частичното бедствено положение в Шабла остава в сила

Частичното бедствено положение в община Шабла остава в сила след проливните валежи, които доведоха до преливане на дере и наводниха дворове и къщи в ниската част на града. За 24 часа в морската община са паднали 250 литра дъжд на квадратен метър, съобщи БНТ.

Евакуирани са 16 души, които са се намирали в застрашени от водата имоти. Поражения има и по пътната инфраструктура, но подробният обход на засегнатите участъци ще бъде извършен след спирането на дъжда.

Екипи обходиха критичните участъци

През нощта екипи на полицията, пожарната и общината са проверявали невралгичните места в Шабла. Целта е била да не се допусне опасност за живота и здравето на хората в районите, засегнати от наводненията.

Очаква се валежите в района да спрат през деня. След това ще може да бъде направена оценка на щетите по пътищата и на останалите засегнати имоти.

Източници: bntnews.bg