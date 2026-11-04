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Частичното бедствено положение в Шабла остава в сила

Частичното бедствено положение в Шабла остава в сила

4 Ноември, 2026 06:39, обновена 4 Ноември, 2026 06:41 421 1

  • шабла-
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  • бедствено положение-
  • проливни валежи-
  • област добрич

Проливните дъждове наводниха дворове и къщи в ниската част на града. Евакуирани са 16 души, а за 24 часа са паднали 250 литра дъжд на квадратен метър

Частичното бедствено положение в Шабла остава в сила - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Частичното бедствено положение в община Шабла остава в сила след проливните валежи, които доведоха до преливане на дере и наводниха дворове и къщи в ниската част на града. За 24 часа в морската община са паднали 250 литра дъжд на квадратен метър, съобщи БНТ.

Евакуирани са 16 души, които са се намирали в застрашени от водата имоти. Поражения има и по пътната инфраструктура, но подробният обход на засегнатите участъци ще бъде извършен след спирането на дъжда.

Екипи обходиха критичните участъци

През нощта екипи на полицията, пожарната и общината са проверявали невралгичните места в Шабла. Целта е била да не се допусне опасност за живота и здравето на хората в районите, засегнати от наводненията.

Очаква се валежите в района да спрат през деня. След това ще може да бъде направена оценка на щетите по пътищата и на останалите засегнати имоти.

Източници: bntnews.bg


Добрич / България
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  • 1 важното е че има банани

    1 0 Отговор
    ако не сте забелязали, ама то цялата държава е във бедственно положение

    07:07 04.11.2026

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