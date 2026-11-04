Русия, войната и една опасна заблуда: защо Европа отказва да види реалността

Европа подценява риска от по-голяма война с Русия и не трябва да приема като даденост, че Съединените щати винаги ще гарантират сигурността на континента. Това пише британският инвеститор Гай Хандс в анализ за LBC.

Хандс сравнява отношението към заплахите за европейската сигурност с грешка, която според него е допуснал в бизнеса. По думите му хората често приемат само фактите, които потвърждават желаното от тях, и игнорират рисковете, когато последиците биха изисквали скъпи или непопулярни решения.

Още новини от Украйна

Паралелът с Four Seasons Health Care

Като пример той посочва компанията Four Seasons Health Care, с която е работил. Хандс заявява, че е вярвал как дружеството може да подобри качеството на грижите, да стане по-ефективно и да получи значително по-голямо държавно финансиране за грижите за възрастни хора.

Според него грижите са били подобрени, а дълговата тежест е намалена, но основното очакване не се е сбъднало. Правителството не е осигурило допълнителното финансиране, което той е очаквал. „Исках да вярвам, че хората, които ми го казваха, грешат. Те не грешаха“, пише инвеститорът.

Хандс използва този случай, за да опише и европейската политика за сигурност. След края на Студената война европейските държави са намалили разходите за отбрана и военния си капацитет, защото са разчитали, че голяма война на континента е малко вероятна и че САЩ ще осигурят защитата им.

Повече от запаси в дома

Според Хандс подготовката на Великобритания не трябва да се свежда до указания към домакинствата какво да съхраняват. Той поставя въпроси за наличните боеприпаси и способността те да бъдат произвеждани бързо, както и за устойчивостта на енергийните мрежи, сателитите, пристанищата, телекомуникациите, финансовите системи и подводните кабели.

Инвеститорът предупреждава и за зависимостта от вериги за доставки, контролирани от държави, които могат да се окажат противници при криза. По думите му отговорите на тези въпроси ще изискват Великобритания и Европа да отделят значително повече средства за отбрана.

Дронове, изкуствен интелект и гражданска икономика

Хандс обаче настоява не само за по-големи разходи, а за различен подход към инвестициите. Той посочва, че сравнително евтини дронове вече могат да унищожават техника за милиони, а софтуерът, изкуственият интелект, роботиката и кибератаките имат значение, сравнимо с това на корабите, самолетите и ракетите.

Според него Европа трябва да използва опита на Украйна, която е принудена да внедрява нови технологии заради необходимостта да се защитава. Тези инвестиции могат едновременно да укрепят отбраната и да подпомогнат гражданската икономика чрез по-висока производителност, развитие на технологиите и възстановяване на производствения капацитет.

Хандс предупреждава да не се създава „огромна субсидирана програма за вчерашната отбранителна индустрия“. Той призовава в процеса да участват предприемачи и по-малки компании, а разработваните технологии да имат приложение и извън военната сфера.

В анализа си инвеститорът пише, че целта на сериозната подготовка за война е тя да стане по-малко вероятна. „Надеждата не е стратегия“, е заключението му, придружено от признанието, че се надява през 2035 г. да се окаже прекалено негативен в оценката си за риска от Русия и за бъдещата роля на САЩ.

Източници: lbc.co.uk