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Русия, войната и една опасна заблуда: защо Европа отказва да види реалността
  Тема: Украйна

Русия, войната и една опасна заблуда: защо Европа отказва да види реалността

4 Ноември, 2026 15:13 2 522 57

  • гай хандс-
  • русия-
  • европейска сигурност-
  • отбрана-
  • terra firma

Британският инвеститор сравнява европейската политика за сигурност с грешка, допусната от него в бизнеса. Според него континентът трябва да се подготви да се защитава с по-малка зависимост от САЩ

Русия, войната и една опасна заблуда: защо Европа отказва да види реалността - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа подценява риска от по-голяма война с Русия и не трябва да приема като даденост, че Съединените щати винаги ще гарантират сигурността на континента. Това пише британският инвеститор Гай Хандс в анализ за LBC.

Хандс сравнява отношението към заплахите за европейската сигурност с грешка, която според него е допуснал в бизнеса. По думите му хората често приемат само фактите, които потвърждават желаното от тях, и игнорират рисковете, когато последиците биха изисквали скъпи или непопулярни решения.

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Паралелът с Four Seasons Health Care

Като пример той посочва компанията Four Seasons Health Care, с която е работил. Хандс заявява, че е вярвал как дружеството може да подобри качеството на грижите, да стане по-ефективно и да получи значително по-голямо държавно финансиране за грижите за възрастни хора.

Според него грижите са били подобрени, а дълговата тежест е намалена, но основното очакване не се е сбъднало. Правителството не е осигурило допълнителното финансиране, което той е очаквал. „Исках да вярвам, че хората, които ми го казваха, грешат. Те не грешаха“, пише инвеститорът.

Хандс използва този случай, за да опише и европейската политика за сигурност. След края на Студената война европейските държави са намалили разходите за отбрана и военния си капацитет, защото са разчитали, че голяма война на континента е малко вероятна и че САЩ ще осигурят защитата им.

Повече от запаси в дома

Според Хандс подготовката на Великобритания не трябва да се свежда до указания към домакинствата какво да съхраняват. Той поставя въпроси за наличните боеприпаси и способността те да бъдат произвеждани бързо, както и за устойчивостта на енергийните мрежи, сателитите, пристанищата, телекомуникациите, финансовите системи и подводните кабели.

Инвеститорът предупреждава и за зависимостта от вериги за доставки, контролирани от държави, които могат да се окажат противници при криза. По думите му отговорите на тези въпроси ще изискват Великобритания и Европа да отделят значително повече средства за отбрана.

Дронове, изкуствен интелект и гражданска икономика

Хандс обаче настоява не само за по-големи разходи, а за различен подход към инвестициите. Той посочва, че сравнително евтини дронове вече могат да унищожават техника за милиони, а софтуерът, изкуственият интелект, роботиката и кибератаките имат значение, сравнимо с това на корабите, самолетите и ракетите.

Според него Европа трябва да използва опита на Украйна, която е принудена да внедрява нови технологии заради необходимостта да се защитава. Тези инвестиции могат едновременно да укрепят отбраната и да подпомогнат гражданската икономика чрез по-висока производителност, развитие на технологиите и възстановяване на производствения капацитет.

Хандс предупреждава да не се създава „огромна субсидирана програма за вчерашната отбранителна индустрия“. Той призовава в процеса да участват предприемачи и по-малки компании, а разработваните технологии да имат приложение и извън военната сфера.

В анализа си инвеститорът пише, че целта на сериозната подготовка за война е тя да стане по-малко вероятна. „Надеждата не е стратегия“, е заключението му, придружено от признанието, че се надява през 2035 г. да се окаже прекалено негативен в оценката си за риска от Русия и за бъдещата роля на САЩ.

Източници: lbc.co.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    9 18 Отговор
    ЕВРОПА БИЛА " СЛЯПА " ? ТАКА ЛИ? КОЙ ПОКАНИ ПОНЕ ЕДИН ЕВРОПЕЕЦ ДА СЕДНАТ ЗА ПРЕГОВОРИ? КАКВОТО ПОВИКАЛО ,ТАКОВА СЕ И ОБАДИЛО.🤔🍀🤔🤫🇧🇬

    15:16 04.11.2026

  • 4 Щото в ЕС се

    33 11 Отговор
    Самоизбират само фашисти

    15:16 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 САЩ настроиха ЕС срещу Русия

    22 9 Отговор
    и ще я оставят сама да се оправя. Целта да обеднее Европа е постигната.

    Коментиран от #9, #16, #27

    15:17 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Разделяй и владей

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":

    Винаги да практикували това.

    15:18 04.11.2026

  • 10 провинциалист

    24 9 Отговор
    Дотук се видя, че най-големият риск не е Русия да натисне копчето, а да врътне кранчето. Необяснимо Европа се напъва да си го врътне самичка...

    15:18 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДРЪН ДРЪН

    8 14 Отговор
    ЦЦЦЦ АИДЕ БЕ ВТАРАЯ В МИРЕ ,БЕЗАНАЛОГОВА ВСЕ АТАКУВА ТРИ ДЕНА КИЕВ, ПЕТА ГОДИНА ЕДНА ОБЛАСТ НЕ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ПАЛЯЧОВЦИ 😂😂😂😂

    15:19 04.11.2026

  • 14 РАК

    8 4 Отговор
    Нищо ново под слънцето.
    Човека им го повтаря "искаш ли мир готвисе за война".

    Европа иска сигурност под аренда и сега не иска да плаща сметката.

    15:19 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вярно е

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":

    и те не го крият. Притиснаха Европа до стената.Спомни си Урсула като отиде в Белия дом как подписа всичко, което и наредиха там.

    15:19 04.11.2026

  • 17 Много Известен Съветски Актьор

    8 20 Отговор
    Русия ще се разпадне до пролетта. ЕС е решен да подържа Украйна докато се води война, а украинците са готови да търпят, но ВСУ да запали и последното НПЗ, склад, завод и всичко по-ценно на територията на Русия. Навремето и "другарите" от КПСС, когато влязоха в Афганистан, не си представяха, че след десет години СССР ще се спомине.

    Коментиран от #49

    15:21 04.11.2026

  • 18 И кво ?!

    8 3 Отговор
    Този защо мисли , че Европа ще воюва с Великобритания , и че ще я защитава ? Достатъчно Лондон , Израел и Турция караха ЕС да воюва за техните интереси !

    15:21 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А стига , бе !?

    16 6 Отговор
    Кой ви караше да дърпате мечката ? Сега тоя дето е писал статията да не забравя да си вземе и станиолената шапка !

    Коментиран от #36, #40

    15:23 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Европа трябва да може

    6 5 Отговор
    да се защитава сама!
    Факт!
    Абсолютно прав е Гай Хандс.

    В това отношение Тръмп е прав!

    15:25 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боко

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":

    Не да обеднее!
    Кочината трябва да се събори и на ново!

    Коментиран от #33

    15:25 04.11.2026

  • 28 Аха значи

    9 1 Отговор
    Европееца да харчи повече зове един инвеститор....да позная ли че е инвестирал в отбранителни и военни фирми?! Много нагло,еййй!! Бих приел само ако оръжейните фирми са държавни а не частни и всички по веригата са държавни фирми

    15:27 04.11.2026

  • 29 Абсолютно

    6 3 Отговор
    вярно.

    15:27 04.11.2026

  • 30 Айсее

    7 8 Отговор
    Радева спечели изборите и взеха да ни промиват мозъците с военна пропаганда.

    Военолюбците на Радева се тресат от кеф.

    15:28 04.11.2026

  • 31 Така е

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Паветниците от Възраждане трудно ще се разделят с рашизма.

    Коментиран от #34

    15:28 04.11.2026

  • 32 Хмм

    10 2 Отговор
    кого да спасяват САЩ - Германия или Прибалтика и Скандинавия, дето са били съюзници на Хитлер, надяваха се на Байдън, но и за него американците са на първо място, да си водят европейците войните, в Либия Франция и Италия на втората седмица свършиха боеприпасите и американците трябваше да ги спасяват, Хилари Клинтън каза къде се крие Кадафи, убиха го пред камерите и войната свърши, после американският посланик в Либия беше убит, но това е друга тема

    15:28 04.11.2026

  • 33 Запознат

    2 11 Отговор

    До коментар #27 от "Боко":

    Че тя руската кочина вече е съборена.

    15:29 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 отекчен

    5 1 Отговор
    една патка мислила мислила и я гътнали за чорба

    15:30 04.11.2026

  • 36 МЕЧКАТА

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "А стига , бе !?":

    Се оказа за 5 ГОДИНИ ,МАЛКО ПЛЮШЕНО МЕЧЕ.

    15:34 04.11.2026

  • 37 Факт

    2 1 Отговор
    Освен ядрено сдържане за момента друго няма...

    15:34 04.11.2026

  • 38 ОТЧАЯНА БРИТАНСКА ПРОПАГАНДА

    6 1 Отговор
    Безмислена статия от клишета.

    15:37 04.11.2026

  • 39 Гай

    3 0 Отговор
    Къв е тоя Гай Хандс и какво ни занимавате с неговото мнение

    15:38 04.11.2026

  • 40 наблюдател

    0 9 Отговор

    До коментар #22 от "А стига , бе !?":

    до 22 - не си пояснил кой е дърпал мечката защото ас не знам - видях че 2022 путин започна война за територия без никой да го напада

    Коментиран от #42

    15:38 04.11.2026

  • 41 и тоя инвеститор като чичо

    5 1 Отговор
    И тоя дрънка глупости .
    Ама що новината е от украйна ?

    15:41 04.11.2026

  • 42 Само питам

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "наблюдател":

    Ти сигурен ли си че Путин почна войната ?

    Коментиран от #46

    15:42 04.11.2026

  • 43 Европа трябва да се

    2 7 Отговор
    въоръжи за тотална конвенционална война и чак след като смаже джуджето, да се върне към развитие на другите индустрии.

    Коментиран от #45, #54

    15:42 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 я стига рипа

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "Европа трябва да се":

    Конвенционална война няма да има .
    Ще бъде неконвенционална и ще трае 20 минути .

    Коментиран от #55

    15:44 04.11.2026

  • 46 Ами путин почна войната

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    И я загуби.

    Коментиран от #56

    15:47 04.11.2026

  • 47 Куку

    0 1 Отговор
    Искате милионни армии-ще ги получите,искате още ядрени държави и това ще получите!Не можете да изплашите Европа с война!

    15:49 04.11.2026

  • 48 Отговорът

    0 2 Отговор
    Колкото и да се въоражава Европа е малка по площ, при една война с ядрено оръжие ще бъде тотално заличена, а Русия няма да понесе сериозни загуби.
    Така че е време да преосмисли намеренията си

    Коментиран от #53, #57

    15:56 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Елементарно

    0 2 Отговор
    Явно планираното въоръжаване на европа с крилати ракети и други НАПАДАТЕЛНИ оръжия , за някого е малко ...

    15:58 04.11.2026

  • 51 Никой

    2 1 Отговор
    Путин нали беше хуманист ?

    15:58 04.11.2026

  • 52 Русия иска мир

    0 1 Отговор
    като постигне всички цели!Тоест,като подчини Европа!

    16:13 04.11.2026

  • 53 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Отговорът":

    е голяма площ,но куха!Никой няма да обстрелва степта!

    16:14 04.11.2026

  • 54 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Европа трябва да се":

    Днес НатО има над четирикратно превъзходство над Русия в конвенционалните оръжия и в жива сила. На Русия не й е необходима война с НатО. Ако НатО започне война срещу Русия, тази война веднага ще продължи като ядрена, където Русия е без конкуренция с ядрен арсенал, по голям от сумарния на останалия свят.

    16:15 04.11.2026

  • 55 Двайсе минути

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "я стига рипа":

    не могат си намерят брюките!

    16:15 04.11.2026

  • 56 я дай пак

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами путин почна войната":

    Кой направи Майдана срещу законно избран Президент и правителство ?
    Кой бомби Донбас 8 години ?
    Кой струпа 800 000 армия в Донбас по границите на Русия ?

    16:23 04.11.2026

  • 57 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Отговорът":

    Достатъчно е само да изтряскат 2 квартала в Москва и 3 в Петербург за да прекършат главата на рашизма . Там живеят 99% от престъпната мрежа на Пусин и чекистите.

    16:24 04.11.2026

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