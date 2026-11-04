Русия, войната и една опасна заблуда: защо Европа отказва да види реалността

Европа подценява риска от по-голяма война с Русия и не трябва да приема като даденост, че Съединените щати винаги ще гарантират сигурността на континента. Това пише британският инвеститор Гай Хандс в анализ за LBC.
Хандс сравнява отношението към заплахите за европейската сигурност с грешка, която според него е допуснал в бизнеса. По думите му хората често приемат само фактите, които потвърждават желаното от тях, и игнорират рисковете, когато последиците биха изисквали скъпи или непопулярни решения.
Паралелът с Four Seasons Health Care
Като пример той посочва компанията Four Seasons Health Care, с която е работил. Хандс заявява, че е вярвал как дружеството може да подобри качеството на грижите, да стане по-ефективно и да получи значително по-голямо държавно финансиране за грижите за възрастни хора.
Според него грижите са били подобрени, а дълговата тежест е намалена, но основното очакване не се е сбъднало. Правителството не е осигурило допълнителното финансиране, което той е очаквал. „Исках да вярвам, че хората, които ми го казваха, грешат. Те не грешаха“, пише инвеститорът.
Хандс използва този случай, за да опише и европейската политика за сигурност. След края на Студената война европейските държави са намалили разходите за отбрана и военния си капацитет, защото са разчитали, че голяма война на континента е малко вероятна и че САЩ ще осигурят защитата им.
Повече от запаси в дома
Според Хандс подготовката на Великобритания не трябва да се свежда до указания към домакинствата какво да съхраняват. Той поставя въпроси за наличните боеприпаси и способността те да бъдат произвеждани бързо, както и за устойчивостта на енергийните мрежи, сателитите, пристанищата, телекомуникациите, финансовите системи и подводните кабели.
Инвеститорът предупреждава и за зависимостта от вериги за доставки, контролирани от държави, които могат да се окажат противници при криза. По думите му отговорите на тези въпроси ще изискват Великобритания и Европа да отделят значително повече средства за отбрана.
Дронове, изкуствен интелект и гражданска икономика
Хандс обаче настоява не само за по-големи разходи, а за различен подход към инвестициите. Той посочва, че сравнително евтини дронове вече могат да унищожават техника за милиони, а софтуерът, изкуственият интелект, роботиката и кибератаките имат значение, сравнимо с това на корабите, самолетите и ракетите.
Според него Европа трябва да използва опита на Украйна, която е принудена да внедрява нови технологии заради необходимостта да се защитава. Тези инвестиции могат едновременно да укрепят отбраната и да подпомогнат гражданската икономика чрез по-висока производителност, развитие на технологиите и възстановяване на производствения капацитет.
Хандс предупреждава да не се създава „огромна субсидирана програма за вчерашната отбранителна индустрия“. Той призовава в процеса да участват предприемачи и по-малки компании, а разработваните технологии да имат приложение и извън военната сфера.
В анализа си инвеститорът пише, че целта на сериозната подготовка за война е тя да стане по-малко вероятна. „Надеждата не е стратегия“, е заключението му, придружено от признанието, че се надява през 2035 г. да се окаже прекалено негативен в оценката си за риска от Русия и за бъдещата роля на САЩ.
Източници: lbc.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цвете
15:16 04.11.2026
4 Щото в ЕС се
15:16 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 САЩ настроиха ЕС срещу Русия
Коментиран от #9, #16, #27
15:17 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Разделяй и владей
До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":Винаги да практикували това.
15:18 04.11.2026
10 провинциалист
15:18 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ДРЪН ДРЪН
15:19 04.11.2026
14 РАК
Човека им го повтаря "искаш ли мир готвисе за война".
Европа иска сигурност под аренда и сега не иска да плаща сметката.
15:19 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вярно е
До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":и те не го крият. Притиснаха Европа до стената.Спомни си Урсула като отиде в Белия дом как подписа всичко, което и наредиха там.
15:19 04.11.2026
17 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #49
15:21 04.11.2026
18 И кво ?!
15:21 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А стига , бе !?
Коментиран от #36, #40
15:23 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Европа трябва да може
Факт!
Абсолютно прав е Гай Хандс.
В това отношение Тръмп е прав!
15:25 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Боко
До коментар #7 от "САЩ настроиха ЕС срещу Русия":Не да обеднее!
Кочината трябва да се събори и на ново!
Коментиран от #33
15:25 04.11.2026
28 Аха значи
15:27 04.11.2026
29 Абсолютно
15:27 04.11.2026
30 Айсее
Военолюбците на Радева се тресат от кеф.
15:28 04.11.2026
31 Така е
До коментар #2 от "Пич":Паветниците от Възраждане трудно ще се разделят с рашизма.
Коментиран от #34
15:28 04.11.2026
32 Хмм
15:28 04.11.2026
33 Запознат
До коментар #27 от "Боко":Че тя руската кочина вече е съборена.
15:29 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 отекчен
15:30 04.11.2026
36 МЕЧКАТА
До коментар #22 от "А стига , бе !?":Се оказа за 5 ГОДИНИ ,МАЛКО ПЛЮШЕНО МЕЧЕ.
15:34 04.11.2026
37 Факт
15:34 04.11.2026
38 ОТЧАЯНА БРИТАНСКА ПРОПАГАНДА
15:37 04.11.2026
39 Гай
15:38 04.11.2026
40 наблюдател
До коментар #22 от "А стига , бе !?":до 22 - не си пояснил кой е дърпал мечката защото ас не знам - видях че 2022 путин започна война за територия без никой да го напада
Коментиран от #42
15:38 04.11.2026
41 и тоя инвеститор като чичо
Ама що новината е от украйна ?
15:41 04.11.2026
42 Само питам
До коментар #40 от "наблюдател":Ти сигурен ли си че Путин почна войната ?
Коментиран от #46
15:42 04.11.2026
43 Европа трябва да се
Коментиран от #45, #54
15:42 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 я стига рипа
До коментар #43 от "Европа трябва да се":Конвенционална война няма да има .
Ще бъде неконвенционална и ще трае 20 минути .
Коментиран от #55
15:44 04.11.2026
46 Ами путин почна войната
До коментар #42 от "Само питам":И я загуби.
Коментиран от #56
15:47 04.11.2026
47 Куку
15:49 04.11.2026
48 Отговорът
Така че е време да преосмисли намеренията си
Коментиран от #53, #57
15:56 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Елементарно
15:58 04.11.2026
51 Никой
15:58 04.11.2026
52 Русия иска мир
16:13 04.11.2026
53 Русия
До коментар #48 от "Отговорът":е голяма площ,но куха!Никой няма да обстрелва степта!
16:14 04.11.2026
54 Мишел
До коментар #43 от "Европа трябва да се":Днес НатО има над четирикратно превъзходство над Русия в конвенционалните оръжия и в жива сила. На Русия не й е необходима война с НатО. Ако НатО започне война срещу Русия, тази война веднага ще продължи като ядрена, където Русия е без конкуренция с ядрен арсенал, по голям от сумарния на останалия свят.
16:15 04.11.2026
55 Двайсе минути
До коментар #45 от "я стига рипа":не могат си намерят брюките!
16:15 04.11.2026
56 я дай пак
До коментар #46 от "Ами путин почна войната":Кой направи Майдана срещу законно избран Президент и правителство ?
Кой бомби Донбас 8 години ?
Кой струпа 800 000 армия в Донбас по границите на Русия ?
16:23 04.11.2026
57 Реалист
До коментар #48 от "Отговорът":Достатъчно е само да изтряскат 2 квартала в Москва и 3 в Петербург за да прекършат главата на рашизма . Там живеят 99% от престъпната мрежа на Пусин и чекистите.
16:24 04.11.2026