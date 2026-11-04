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Драматичен инцидент в Черно море: издирват седем турски моряци след сблъсък

Драматичен инцидент в Черно море: издирват седем турски моряци след сблъсък

4 Ноември, 2026 15:43 1 624 14

  • черно море-
  • турция-
  • румъния-
  • влекач

В операцията по издирване и спасяване на седемчленния турски екипаж са включени три специализирани плавателни съда

Драматичен инцидент в Черно море: издирват седем турски моряци след сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски влекач подаде сигнал за бедствие рано тази сутрин след тежък сблъсък с буксирания от него кораб в румънски води край курортното селище Нептун, северно от Шабла. В операцията по издирване и спасяване на седемчленния турски екипаж са включени три специализирани плавателни съда под координацията на румънския Морски спасителен координационен център, съобщават от Министерството на вътрешните работи на Румъния, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 04:20 часа българско (и местно) време на 4 ноември при тежки метеорологични условия в Черно море. Построеният през 1982 г. 36-метров влекач AYAZ BEY, подпомаган от влекача RAMAZAN BEY, е теглел моторния кораб MENTOR от украински води към Турция. Заради бурното море и ураганния вятър през нощта буксирните въжета са се скъсали. Екипажите са предприели рискова маневра, за да ги закрепят отново в тъмната част на денонощието. След възстановяването на връзката AYAZ BEY е загубил контрол над дистанцията и се е сблъскал челно с корпуса на MENTOR.

Ударът е причинил сериозни пробойни на влекача, а капитанът изпратил сигнал за бедствие.

След получаването на сигнала румънското Министерство на вътрешните работи и морските спасителни структури са задействали кризисен план. Към мястото край Нептун са били изпратени два катера на вътрешното ведомство – един от състава на Гранична полиция (Брегова охрана) и един от Инспектората за извънредни ситуации. В операцията се е включил и специализираният спасителен кораб SAR ARES на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM).

Ураганните пориви и високите вълни са възпрепятствали излитането на спасителни хеликоптери, така че операцията е била поета от морските екипажи. Трима от турските моряци са били прехвърлени на борда на плаващия под нидерландски флаг влекач ODIN, който се е отправил към пристанището в румънския град Мангалия.

Останалите четирима членове на екипажа са отказали евакуация с аргумента, че не се нуждаят от медицинска или спасителна помощ. Румънските кораби са останали в района, за да следят за евентуално потъване и да гарантират сигурността на корабоплаването.

Корабът MENTOR има предистория, свързана с военните действия в северозападната част на Черно море. На 24 септември 2026 г. плавателният съд е бил поразен в надстройката от дрон „Шахед“ в района на Одеса. Ударът е предизвикал пожар на капитанския мостик и е отнел живота на украинския капитан. След това тежко повреденият кораб е останал на котва в очакване да бъде буксиран до Турция за ремонт.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щом е военен кораб

    14 4 Отговор
    и свързан с украйна, кой знае какъв радиоактивен боклук е носил.

    15:49 04.11.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    11 1 Отговор
    Намерили време да теглят кораби глупаците! Така им се пада, да заплатят за глупостта си!

    15:53 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Прогноза

    9 2 Отговор
    Турците пак си правят сметката да пробутат пробито си корито в наши води .

    15:56 04.11.2026

  • 6 Нов

    11 1 Отговор
    Честито ви ново замъсяване на бреговете. Я контейнер ще излезе на брега, я цистерна с химикали, а сега и мазутни петна.

    15:57 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Имали

    5 1 Отговор
    Дали. Ако времето е било спокойно, са щели да видят и да ги ликвидират. Пък сега са ликвидирали сами. Труповете да ги търсят до контейнерите на Мичурин (новото име не го знам)

    15:58 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 чайката

    1 0 Отговор
    Подготовка за Евровизия. България ще плати разходите, а Турция ще е домакинът. Очаквам и рано рано на пролет турците да рушнат пътищата от Бургас по баира нагоре, с което ще се види, че всички пътища водят към турската дестинация. Незнам, така си мисля. Изобщо не твърдя, че е невъзможно събитията да се развият още по трагично за България.

    16:07 04.11.2026

  • 11 Като чете коментарите за бедстващите

    2 1 Отговор
    и загинали хора, човек се пита какво се случи с българите, че се превърнаха в такива бездушни мизерници?!

    Как пък един не изрази някаква емпатия?!

    Коментиран от #13

    16:11 04.11.2026

  • 12 Румъния

    2 1 Отговор
    има няколко специализирани спасителни кораби.

    И България имаше- Перун и Нептун, но те вече са покойници.

    Сега май нямаме нито един.

    А са нужни поне два!

    16:13 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин е

    0 0 Отговор
    виновен.

    16:22 04.11.2026

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