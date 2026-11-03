CNN: Черно море вече е най-опасният воден път заради руските удари с дронове

Черно море се превръща в опасна зона за цивилното корабоплаване, след като руски дронове са ударили най-малко 12 търговски кораба през последните седмици. При атаките най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност, съобщи CNN.
Ударите са насочени основно към кораби, свързани с украинската търговия и износа на зърно. Част от нападенията са извършени близо до или в изключителните икономически зони на двете натовски държави България и Румъния.
Последният кораб потъна край българския бряг
При последната атака три морски дрона са поразили контейнеровоза Contship Jet, докато корабът е приближавал румънско пристанище. Френски разузнавателен самолет е заснел морски дрон, който се насочва към плавателния съд, а последващи кадри показват как корабът се накланя и потъва.
При удара Contship Jet се е намирал на около 25 километра от българския бряг. Според българския министър на отбраната Димитър Стоянов атаката е станала на около 21 морски мили от брега.
Серията от нападения започна в началото на октомври. Корабът Alfa Watan, който е пътувал от Египет към румънското пристанище Сулина, е бил ударен от въздушни и морски дронове и е потънал. Загинали са девет сирийски и един египетски моряк.
Шест дни по-късно дронове са поразили HS Dignity край българския бряг. При атаката 11 членове на екипажа са загинали или са останали в неизвестност. По думите на сирийския активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз след първия удар екипажът е видял безпилотен плавателен съд, който се е приближил и е ударил кораба.„Те започнаха да се викат един друг и да се опитват да се съберат, но морето беше бурно, а водата изключително студена, което раздели членовете на екипажа“, каза Хаджуз.
Атаките засегнаха и румънски води
На 15 октомври са били атакувани още четири търговски кораба. Румънският външен министър Оана-Силвия Цою заяви, че нападенията са засегнали румънски териториални води и изключителната икономическа зона и са отнели осем човешки живота.
Двата химически танкера Wine Trader и Yara J са се запалили след удари близо до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. При атаката срещу Wine Trader са загинали шестима граждани на Бенин и един руски гражданин.
Морската разузнавателна компания „Амбри“ заяви, че руски сили са започнали да атакуват кораби, свързани с украинската търговия, в изключителните икономически зони на две натовски държави. Според компанията българските и румънските води вече не трябва да се приемат като безопасни по подразбиране.
България и Румъния засилват отбраната
Румъния започна да патрулира край брега с изтребители F-16. В края на октомври румънски самолети са свалили два реактивни дрона над териториалните води на страната. Букурещ заяви и че ще ускори развитието на системи за наблюдение и оборудване за противодействие на мини и дронове.
България поиска от НАТО бойни самолети и системи за противодействие на дронове. София очаква и включване в натовска инициатива за защита от безпилотни летателни апарати.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът вече е засилил позициите си по източния фланг. Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че зачестилите атаки „превръщат Черно море в зона на опасност за цивилното корабоплаване“.
Москва не е признала всички нападения. В отделни случаи руското Министерство на отбраната е заявявало, че поразените кораби са превозвали „военни товари или товари с двойна употреба“ за украинските въоръжени сили.
Атаките се отразяват и на украинския износ. Украйна е изнесла 1,09 милиона тона пшеница през септември спрямо 2,05 милиона тона година по-рано. След засилването на ударите по пристанищата край Одеса част от товарите са били пренасочени към по-малки дунавски пристанища, но и тези маршрути вече са изложени на риск.
Източници: edition.cnn.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А това
Коментиран от #24, #55
11:15 03.11.2026
2 По- точно
11:15 03.11.2026
3 Той
Коментиран от #6, #17, #29, #31
11:15 03.11.2026
4 РАДЕВ И ЙОТОВА
МУТРОФАНОВА НЕ Е ПОТВЪРДИЛА
ЧЕ СА РУСКИ.
Коментиран от #8
11:15 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
11:17 03.11.2026
8 Пък Гюро Михайлов знае
До коментар #4 от "РАДЕВ И ЙОТОВА":той участва във фирмата, която ги сътворява:))
11:18 03.11.2026
9 Юмжагийн Цеденбал
11:18 03.11.2026
10 Овчар
Коментиран от #15, #27, #40, #97
11:18 03.11.2026
11 Ехо
Коментиран от #32
11:19 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 уточнение
11:22 03.11.2026
14 Ицо
11:22 03.11.2026
15 дано
До коментар #10 от "Овчар":Цяла България се моли за това. Вместо да сме нормална държава, тридесет години този тумор ни смуче и убива. Дава милиарди на няколко лумпена и престъпника, за да ни държат в подчинение, и това е.
11:23 03.11.2026
16 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ХАХА хахахахаха хахахахаха
11:24 03.11.2026
17 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Той":Щом е от t@@@ m@@@ и SNN значи е вярно ,вярвай и ти
11:24 03.11.2026
18 Опсс
11:25 03.11.2026
19 Верно ли
11:27 03.11.2026
20 Българин
11:27 03.11.2026
21 ШЕФА
Коментиран от #44
11:27 03.11.2026
22 идиоти вън
11:28 03.11.2026
23 късичкото име
11:28 03.11.2026
24 Защо
До коментар #1 от "А това":Защо не пишат за това кой иска ескалация!?
Зеления наркоман беше вчера в Истанбул,
като е поискал отваряне на протока за кораби на НАТО ...
11:33 03.11.2026
25 Трол
11:34 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Както
До коментар #3 от "Той":Винаги - highly likely
11:36 03.11.2026
30 ХиХи
Коментиран от #37
11:37 03.11.2026
31 ХиХи
До коментар #3 от "Той":Лама Гюру е видел на петрохан по време на медитация, лама Крушари и той
11:38 03.11.2026
32 Всъщност
До коментар #11 от "Ехо":за това е голямото усукване. За да не излезе наяве, че е дело на инцестицидите.
11:39 03.11.2026
33 604
11:39 03.11.2026
34 Верно ли
До коментар #28 от "Гарантирано от ГЕРБ":Не само ГРОБ, а със съвместни усилия с тези, които Борисов и другото Шиши подкрепиха на президентските избори! Тези 3 тумора (парттийки - сега 4) в българската политика трябва да бъдат съдени до дупка и всичките им председатели и председателчета и основатели - доживот тежък къртовки труд в полза на обществото!
11:44 03.11.2026
35 То само руските удари с дронове
11:45 03.11.2026
36 Роджър Мур 007 ⛷️
Е не се получи, вий загубихте, вий сте луузери, ционистки слуги 🥳
11:45 03.11.2026
37 сара
До коментар #30 от "ХиХи":Сега имаме и президент на мира.
11:45 03.11.2026
38 Така лииии
11:46 03.11.2026
39 То само руските удари с дронове има
11:46 03.11.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Овчар":Не позна .В Русия Никой не иска да воюва с Европа .Няма смисъл .Война с Европа е атомна,последна война за света.Русия Малко Ше изчака да Ви цъынат налъмите от глад .Франция ,Италия ,Испания започват...
11:48 03.11.2026
41 МЕРИ БЛУ ОТ КЪДЕ
11:49 03.11.2026
42 Хахахахаха
Мълчанието на фактите
11:49 03.11.2026
43 никой
11:50 03.11.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "ШЕФА":Промяната на договорите означава война с Русия.Дали Реджеп му стиска...
Коментиран от #76
11:50 03.11.2026
45 Голем смех
Коментиран от #60
11:51 03.11.2026
46 оставете
11:51 03.11.2026
47 Хахахахаха
Коментиран от #62, #74
11:51 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Такива фалшиви новини се пускат
Коментиран от #94
11:53 03.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 булгарнюз
До коментар #1 от "А това":Попитали радио Ереван.
- Кой пуска дронове в Черно море?
Радиото отговаря:
- Всеки, който не го мързи.
11:56 03.11.2026
56 Щом СНН
12:04 03.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Българските пирати от Шабла
12:05 03.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Беро
12:06 03.11.2026
62 коко
До коментар #47 от "Хахахахаха":Докато се смееш тя си тече...
Коментиран от #75
12:07 03.11.2026
63 асиметрично да се потопи и
До коментар #59 от "Призовавам":Кораба на Пимпирата. Свобода на пингвините от Ливингстън
12:07 03.11.2026
64 И кое ни е "опастното"
12:09 03.11.2026
65 DW смърди
Или украинските удари ги пишем актив, т.е. полезни за корабоплаването?
Двойните стандарти не са хубаво нещо...
12:09 03.11.2026
66 Радев съм
12:13 03.11.2026
67 Честито
12:13 03.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Мухахаха
12:20 03.11.2026
71 така е
През 2027ма драстично ще падне цената на руския газ и нефт. Ще има жестока конкуренция между новопоявилите се републики на мястото на руската федерация. Който привлече най-много клиенти, ще е най-доволен.
Проблема кой от името на Русия ще изплаща следвоенните репарации на Украйна. В това е проблема.
Коментиран от #79
12:20 03.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ударите не са руски
12:22 03.11.2026
74 ко стаа
До коментар #47 от "Хахахахаха":с малая токмачка?токмаци нешту аййй😍
12:23 03.11.2026
75 да не ти приседне
До коментар #62 от "коко":Гледай все пак.
12:24 03.11.2026
76 Реджеп вече каза
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":на НАТОвците че с Русия няма да воюва а ще се възползва от възможностите да търгува взаимноизгодно за добруването на турският народ!
12:26 03.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "така е":Хахахаха,спри да четеш Факти и Укринформ,и ще сё оправиш, хахахах
12:28 03.11.2026
80 някой
12:30 03.11.2026
81 Борислав
12:31 03.11.2026
82 кукузел
12:33 03.11.2026
83 Розов пеньоар
12:35 03.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Бай Дън
12:37 03.11.2026
87 Ха ха ха
12:38 03.11.2026
88 Хаген Дас
12:40 03.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хумболт
Коментиран от #99
12:44 03.11.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Абе
12:46 03.11.2026
94 Лъжата
До коментар #51 от "Такива фалшиви новини се пускат":си ти и твоят идол-цар-фалшив бог Путин. И за съжаление тъй като Европа не му обръщаше внимание дълго време сатанинската му змийска стратегия даде плодове. Европа потъва в скандали бунтове и скъпотия. Изходът е един - европейците да се покаят и да се обърнат към Единственият - Христос, благодарение на Който Европа е това което е.
Коментиран от #98
12:48 03.11.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Ха ХаХа
12:51 03.11.2026
97 коронер
До коментар #10 от "Овчар":като станеш целия в метастази ле шегнеш в моето отделение
12:52 03.11.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 ешш
До коментар #91 от "Хумболт":хуююююболт
12:53 03.11.2026