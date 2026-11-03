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CNN: Черно море вече е най-опасният воден път заради руските удари с дронове
  Тема: Украйна

CNN: Черно море вече е най-опасният воден път заради руските удари с дронове

3 Ноември, 2026 11:13 1 433 99

  • черно море-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • търговски кораби

Най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност при атаките срещу търговски кораби край България и Румъния

CNN: Черно море вече е най-опасният воден път заради руските удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черно море се превръща в опасна зона за цивилното корабоплаване, след като руски дронове са ударили най-малко 12 търговски кораба през последните седмици. При атаките най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност, съобщи CNN.

Ударите са насочени основно към кораби, свързани с украинската търговия и износа на зърно. Част от нападенията са извършени близо до или в изключителните икономически зони на двете натовски държави България и Румъния.

Още новини от Украйна

Последният кораб потъна край българския бряг

При последната атака три морски дрона са поразили контейнеровоза Contship Jet, докато корабът е приближавал румънско пристанище. Френски разузнавателен самолет е заснел морски дрон, който се насочва към плавателния съд, а последващи кадри показват как корабът се накланя и потъва.

При удара Contship Jet се е намирал на около 25 километра от българския бряг. Според българския министър на отбраната Димитър Стоянов атаката е станала на около 21 морски мили от брега.

Серията от нападения започна в началото на октомври. Корабът Alfa Watan, който е пътувал от Египет към румънското пристанище Сулина, е бил ударен от въздушни и морски дронове и е потънал. Загинали са девет сирийски и един египетски моряк.

Шест дни по-късно дронове са поразили HS Dignity край българския бряг. При атаката 11 членове на екипажа са загинали или са останали в неизвестност. По думите на сирийския активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз след първия удар екипажът е видял безпилотен плавателен съд, който се е приближил и е ударил кораба.

„Те започнаха да се викат един друг и да се опитват да се съберат, но морето беше бурно, а водата изключително студена, което раздели членовете на екипажа“, каза Хаджуз.

Атаките засегнаха и румънски води

На 15 октомври са били атакувани още четири търговски кораба. Румънският външен министър Оана-Силвия Цою заяви, че нападенията са засегнали румънски териториални води и изключителната икономическа зона и са отнели осем човешки живота.

Двата химически танкера Wine Trader и Yara J са се запалили след удари близо до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. При атаката срещу Wine Trader са загинали шестима граждани на Бенин и един руски гражданин.

Морската разузнавателна компания „Амбри“ заяви, че руски сили са започнали да атакуват кораби, свързани с украинската търговия, в изключителните икономически зони на две натовски държави. Според компанията българските и румънските води вече не трябва да се приемат като безопасни по подразбиране.

България и Румъния засилват отбраната

Румъния започна да патрулира край брега с изтребители F-16. В края на октомври румънски самолети са свалили два реактивни дрона над териториалните води на страната. Букурещ заяви и че ще ускори развитието на системи за наблюдение и оборудване за противодействие на мини и дронове.

България поиска от НАТО бойни самолети и системи за противодействие на дронове. София очаква и включване в натовска инициатива за защита от безпилотни летателни апарати.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът вече е засилил позициите си по източния фланг. Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че зачестилите атаки „превръщат Черно море в зона на опасност за цивилното корабоплаване“.

Москва не е признала всички нападения. В отделни случаи руското Министерство на отбраната е заявявало, че поразените кораби са превозвали „военни товари или товари с двойна употреба“ за украинските въоръжени сили.

Атаките се отразяват и на украинския износ. Украйна е изнесла 1,09 милиона тона пшеница през септември спрямо 2,05 милиона тона година по-рано. След засилването на ударите по пристанищата край Одеса част от товарите са били пренасочени към по-малки дунавски пристанища, но и тези маршрути вече са изложени на риск.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А това

    39 2 Отговор
    е началото.

    Коментиран от #24, #55

    11:15 03.11.2026

  • 2 По- точно

    60 7 Отговор
    заради токсичните товари, които пренасяте през Черно море

    11:15 03.11.2026

  • 3 Той

    75 13 Отговор
    А как разбрахме, че са руски дроновете?

    Коментиран от #6, #17, #29, #31

    11:15 03.11.2026

  • 4 РАДЕВ И ЙОТОВА

    16 45 Отговор
    НЕ ЗНАЯТ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ .

    МУТРОФАНОВА НЕ Е ПОТВЪРДИЛА

    ЧЕ СА РУСКИ.

    Коментиран от #8

    11:15 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    59 7 Отговор
    Я пак заради руските ли, я най-после се уточнете заради кой преди да пишете лъжи

    11:17 03.11.2026

  • 8 Пък Гюро Михайлов знае

    51 6 Отговор

    До коментар #4 от "РАДЕВ И ЙОТОВА":

    той участва във фирмата, която ги сътворява:))

    11:18 03.11.2026

  • 9 Юмжагийн Цеденбал

    56 5 Отговор
    Руски ли се оказаха тези дронове ? Партньорските служби потвърдиха ли го вече ? Че много време мина и никъде не видяха надпис СДЕЛАНО В РУСИЯ !

    11:18 03.11.2026

  • 10 Овчар

    42 9 Отговор
    Това е само началото..Само глупаците си мислят че когато Русия приключи с Украйна ще спре..! Една военна държава с пълен арсенал ще иска тотално унищожение на западния тумор и дългосрочен мир..!

    Коментиран от #15, #27, #40, #97

    11:18 03.11.2026

  • 11 Ехо

    43 3 Отговор
    Да не забравяме английските!

    Коментиран от #32

    11:19 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 уточнение

    46 5 Отговор
    Искате да кажете, заради украинските и британските удари. Защото Русия удря само тези кораби, които возят оръжие, и то близ до бреговете на пристанищата дето се разтоварват. Всичко друго, включително тези до България, са удари на укрите и британските им покровители.

    11:22 03.11.2026

  • 14 Ицо

    42 6 Отговор
    Ударите в Черно море са 50 на 50 Украински и Руски. Но викате че морето е опасно заради руските удари... Ами заради украинските удари не е ли опасно?

    11:22 03.11.2026

  • 15 дано

    22 2 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Цяла България се моли за това. Вместо да сме нормална държава, тридесет години този тумор ни смуче и убива. Дава милиарди на няколко лумпена и престъпника, за да ни държат в подчинение, и това е.

    11:23 03.11.2026

  • 16 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    5 19 Отговор
    Пак ИЗТРЕЩЯХА.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    11:24 03.11.2026

  • 17 Kaлпазанин

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Той":

    Щом е от t@@@ m@@@ и SNN значи е вярно ,вярвай и ти

    11:24 03.11.2026

  • 18 Опсс

    29 3 Отговор
    Руските? ;)))))) Ми (ирки,к0 к0 к0 к0 к0,видехте ли де ме е клъвнал петела?Царството на грантовете почна да привършва.Накрая точно ще чокате трохите.

    11:25 03.11.2026

  • 19 Верно ли

    30 4 Отговор
    Много удобно за островните застрахователи да са руски дроновете, а? А някой показа ли ги някъде тея руски дронове???

    11:27 03.11.2026

  • 20 Българин

    20 3 Отговор
    Радев още преди година обясни, че руснаците много ще ни бият, за всичко което сме направили и не им се подчиняваме! Така че, отново сами сме си виновни, оставяйки се на разни кирчовци и кокорчовци да водят война срещу Русия!

    11:27 03.11.2026

  • 21 ШЕФА

    9 6 Отговор
    Дроновете са турски,те имат най голяма сметка от това.Искат да променят договорите за преминаване през Босвора !!!

    Коментиран от #44

    11:27 03.11.2026

  • 22 идиоти вън

    23 2 Отговор
    Над 460 кораба са атакувани в Черно море за периода 22-26г. кой колко е атакувал и колко са попадали на свободно плаващи мини, и от кой са поставени?!?!?!?

    11:28 03.11.2026

  • 23 късичкото име

    33 2 Отговор
    Абе, не чувам нищо за последните два удара? Кво стана? Нали уж беше сигурно, че са руски, па нещо млъкнахте?! Или истината е неудобна, но ще премълчим и ще караме по инерция?

    11:28 03.11.2026

  • 24 Защо

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "А това":

    Защо не пишат за това кой иска ескалация!?
    Зеления наркоман беше вчера в Истанбул,
    като е поискал отваряне на протока за кораби на НАТО ...

    11:33 03.11.2026

  • 25 Трол

    12 2 Отговор
    Трябва да се прекръсти Черно море на Българско море.

    11:34 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Както

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Той":

    Винаги - highly likely

    11:36 03.11.2026

  • 30 ХиХи

    22 3 Отговор
    Минаха изборите и Украинските морски дрончета вече ги нема

    Коментиран от #37

    11:37 03.11.2026

  • 31 ХиХи

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Той":

    Лама Гюру е видел на петрохан по време на медитация, лама Крушари и той

    11:38 03.11.2026

  • 32 Всъщност

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ехо":

    за това е голямото усукване. За да не излезе наяве, че е дело на инцестицидите.

    11:39 03.11.2026

  • 33 604

    25 3 Отговор
    Само дето няма доказано за нито един , че са руски!

    11:39 03.11.2026

  • 34 Верно ли

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Не само ГРОБ, а със съвместни усилия с тези, които Борисов и другото Шиши подкрепиха на президентските избори! Тези 3 тумора (парттийки - сега 4) в българската политика трябва да бъдат съдени до дупка и всичките им председатели и председателчета и основатели - доживот тежък къртовки труд в полза на обществото!

    11:44 03.11.2026

  • 35 То само руските удари с дронове

    12 3 Отговор
    има нали ? Уккраински няма.... И хич натривките не доказват че кораба потопен край България е са натовско производство от завод в Чехия ...

    11:45 03.11.2026

  • 36 Роджър Мур 007 ⛷️

    10 3 Отговор
    ЦНН как установиха, че атаките са руски!? Все повече се потвърждава тезата, че са окраински с цел подкопаване на авторитета на Радев и Йотова дни преди изборите.

    Е не се получи, вий загубихте, вий сте луузери, ционистки слуги 🥳

    11:45 03.11.2026

  • 37 сара

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "ХиХи":

    Сега имаме и президент на мира.

    11:45 03.11.2026

  • 38 Така лииии

    13 1 Отговор
    Аз пък си мислех че е Ормуз и Баб Ел Мандеб! Що така яко манипулирате бе! Уж Черно море било най опасно, пък американците клекнаха на иранците и хусите!?!?

    11:46 03.11.2026

  • 39 То само руските удари с дронове има

    5 3 Отговор
    Други няма. И само руснаци са пиратите по света

    11:46 03.11.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    Не позна .В Русия Никой не иска да воюва с Европа .Няма смисъл .Война с Европа е атомна,последна война за света.Русия Малко Ше изчака да Ви цъынат налъмите от глад .Франция ,Италия ,Испания започват...

    11:48 03.11.2026

  • 41 МЕРИ БЛУ ОТ КЪДЕ

    12 2 Отговор
    РАЗБРА ЧЕ РУСКИ СА. НЯМА ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ЧИИ СА. ИЛИ И ПРЕДИ И СЕГА САМО ЕДНИ ВИНОВНИ СА.

    11:49 03.11.2026

  • 42 Хахахахаха

    13 2 Отговор
    Протестиращи щурмуваха таен военен затвор в покрайнините на Киев, в който са държани против волята им десетки войници, насилствено вербувани да влизат в армията от Украинските въоръжени сили. Скандалът е толкова голям, че огромна част от западните медии мълчат за случващото се, тъй като то поставя под въпрос подкрепата на страната, както и моралните ценности.

    Мълчанието на фактите

    11:49 03.11.2026

  • 43 никой

    8 9 Отговор
    Никой не ви виновен. Французите ни предупредиха, румънците предложиха да унищожат дроновете, а ние отказахме. С отказа си убихме невинни моряци. Можехме да ги спасим, но отказахме. Ние българите се превърнахме в убийци на невинни хора. Това, че никой не ни иска сме си виновни ние.

    11:50 03.11.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "ШЕФА":

    Промяната на договорите означава война с Русия.Дали Реджеп му стиска...

    Коментиран от #76

    11:50 03.11.2026

  • 45 Голем смех

    6 10 Отговор
    Обаче наш Мунчо още се чуди от къде идвали дроновете... :) хахахахахахахахаххаха

    Коментиран от #60

    11:51 03.11.2026

  • 46 оставете

    2 7 Отговор
    Оставете украинците. Ние какво правим? Избираме невинни хора. Българи убийци.

    11:51 03.11.2026

  • 47 Хахахахаха

    9 3 Отговор
    Какво стана с операция вивалди, нещо замлъкнаха хахахахах, няма ли да има операция вивалди 2

    Коментиран от #62, #74

    11:51 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Такива фалшиви новини се пускат

    9 4 Отговор
    за да може другите сайтове да я препишат от тук, и да започнат да налагат една лъжа!

    Коментиран от #94

    11:53 03.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 булгарнюз

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "А това":

    Попитали радио Ереван.
    - Кой пуска дронове в Черно море?
    Радиото отговаря:
    - Всеки, който не го мързи.

    11:56 03.11.2026

  • 56 Щом СНН

    10 3 Отговор
    пищи значи се случва нещо добро за хората от региона! Соросоидите се гърчат което означава че плановете им се провалят! Време е света да се изчисти от наследството на този човекомразец живеещ в разкош от пролятата човешка кръв.

    12:04 03.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българските пирати от Шабла

    2 1 Отговор
    и най-опасният воден път. Новият документален филм по БНТ 1

    12:05 03.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Беро

    7 3 Отговор
    Малко уточнение - украински и британски дронове!

    12:06 03.11.2026

  • 62 коко

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    Докато се смееш тя си тече...

    Коментиран от #75

    12:07 03.11.2026

  • 63 асиметрично да се потопи и

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Призовавам":

    Кораба на Пимпирата. Свобода на пингвините от Ливингстън

    12:07 03.11.2026

  • 64 И кое ни е "опастното"

    8 2 Отговор
    Ние нито кораби имаме, нито морски флаг даже

    12:09 03.11.2026

  • 65 DW смърди

    10 3 Отговор
    А при украинските удари преди това по-безопасно ли беше?
    Или украинските удари ги пишем актив, т.е. полезни за корабоплаването?
    Двойните стандарти не са хубаво нещо...

    12:09 03.11.2026

  • 66 Радев съм

    2 3 Отговор
    Няма доказателства, че ударите са руски. Президента ми е свидетел!

    12:13 03.11.2026

  • 67 Честито

    7 3 Отговор
    Нинова и Радев донесоха мир , браво на всички които гласуваха за тях , евала, нямам думи

    12:13 03.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мухахаха

    7 3 Отговор
    Като потъне Лондон в Черно море ще спрат да потъват кораби

    12:20 03.11.2026

  • 71 така е

    3 8 Отговор
    Мир няма да има.
    През 2027ма драстично ще падне цената на руския газ и нефт. Ще има жестока конкуренция между новопоявилите се републики на мястото на руската федерация. Който привлече най-много клиенти, ще е най-доволен.
    Проблема кой от името на Русия ще изплаща следвоенните репарации на Украйна. В това е проблема.

    Коментиран от #79

    12:20 03.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ударите не са руски

    5 2 Отговор
    Щом тез твърдят това значи не е вярно .

    12:22 03.11.2026

  • 74 ко стаа

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    с малая токмачка?токмаци нешту аййй😍

    12:23 03.11.2026

  • 75 да не ти приседне

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "коко":

    Гледай все пак.

    12:24 03.11.2026

  • 76 Реджеп вече каза

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    на НАТОвците че с Русия няма да воюва а ще се възползва от възможностите да търгува взаимноизгодно за добруването на турският народ!

    12:26 03.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "така е":

    Хахахаха,спри да четеш Факти и Укринформ,и ще сё оправиш, хахахах

    12:28 03.11.2026

  • 80 някой

    5 0 Отговор
    Отиде си българският туризъм

    12:30 03.11.2026

  • 81 Борислав

    3 2 Отговор
    Преди това, най-опасният морски път беше Азовско море, където Украинците повредиха и потопиха над 80 кораба за 2 месеца тази година. Сега продължават да повреждат и потопяват танкери с руски петрол около Турция.

    12:31 03.11.2026

  • 82 кукузел

    5 1 Отговор
    Украинските удари с дронове атакуват демократично само военни кораби ??

    12:33 03.11.2026

  • 83 Розов пеньоар

    7 4 Отговор
    Само дето украинците първи започнаха да атакуват търговски кораби.

    12:35 03.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Бай Дън

    4 3 Отговор
    Последния дрон май беше украински, но всички мълчат! Къде са Мирчев, Атанасов, Кирчо, Кокорчо и ред други да търсят справедливост, защо медиите мълчат! CNN да драснат нещо, не е забравен последния дрон!

    12:37 03.11.2026

  • 87 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Вече не е така, защото Чорапа Мунчо и Идиотова ще свирят на Жужето за мир.

    12:38 03.11.2026

  • 88 Хаген Дас

    2 1 Отговор
    Си Ен Ен пишете нещо за изтезанията в Украйна, новата Буча! Не ви отърва тази тема!

    12:40 03.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хумболт

    2 1 Отговор
    Перки за ток щяхте да слагате в икономическата зона ? Да богатеят политиците още.

    Коментиран от #99

    12:44 03.11.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Абе

    1 2 Отговор
    и руски да са, и британски все тази. Гърмят в международни води. Не е засегната чувствителна инфраструктура на нито една от 6 те черноморски държави.

    12:46 03.11.2026

  • 94 Лъжата

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Такива фалшиви новини се пускат":

    си ти и твоят идол-цар-фалшив бог Путин. И за съжаление тъй като Европа не му обръщаше внимание дълго време сатанинската му змийска стратегия даде плодове. Европа потъва в скандали бунтове и скъпотия. Изходът е един - европейците да се покаят и да се обърнат към Единственият - Христос, благодарение на Който Европа е това което е.

    Коментиран от #98

    12:48 03.11.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    СиЕнЕн. е най фалшивата агенция

    12:51 03.11.2026

  • 97 коронер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Овчар":

    като станеш целия в метастази ле шегнеш в моето отделение

    12:52 03.11.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 ешш

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хумболт":

    хуююююболт

    12:53 03.11.2026