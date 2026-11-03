CNN: Черно море вече е най-опасният воден път заради руските удари с дронове

Черно море се превръща в опасна зона за цивилното корабоплаване, след като руски дронове са ударили най-малко 12 търговски кораба през последните седмици. При атаките най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност, съобщи CNN.

Ударите са насочени основно към кораби, свързани с украинската търговия и износа на зърно. Част от нападенията са извършени близо до или в изключителните икономически зони на двете натовски държави България и Румъния.

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Последният кораб потъна край българския бряг

При последната атака три морски дрона са поразили контейнеровоза Contship Jet, докато корабът е приближавал румънско пристанище. Френски разузнавателен самолет е заснел морски дрон, който се насочва към плавателния съд, а последващи кадри показват как корабът се накланя и потъва.

При удара Contship Jet се е намирал на около 25 километра от българския бряг. Според българския министър на отбраната Димитър Стоянов атаката е станала на около 21 морски мили от брега.

Серията от нападения започна в началото на октомври. Корабът Alfa Watan, който е пътувал от Египет към румънското пристанище Сулина, е бил ударен от въздушни и морски дронове и е потънал. Загинали са девет сирийски и един египетски моряк.

Шест дни по-късно дронове са поразили HS Dignity край българския бряг. При атаката 11 членове на екипажа са загинали или са останали в неизвестност. По думите на сирийския активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз след първия удар екипажът е видял безпилотен плавателен съд, който се е приближил и е ударил кораба.

Атаките засегнаха и румънски води

„Те започнаха да се викат един друг и да се опитват да се съберат, но морето беше бурно, а водата изключително студена, което раздели членовете на екипажа“, каза Хаджуз.

На 15 октомври са били атакувани още четири търговски кораба. Румънският външен министър Оана-Силвия Цою заяви, че нападенията са засегнали румънски териториални води и изключителната икономическа зона и са отнели осем човешки живота.

Двата химически танкера Wine Trader и Yara J са се запалили след удари близо до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. При атаката срещу Wine Trader са загинали шестима граждани на Бенин и един руски гражданин.

Морската разузнавателна компания „Амбри“ заяви, че руски сили са започнали да атакуват кораби, свързани с украинската търговия, в изключителните икономически зони на две натовски държави. Според компанията българските и румънските води вече не трябва да се приемат като безопасни по подразбиране.

България и Румъния засилват отбраната

Румъния започна да патрулира край брега с изтребители F-16. В края на октомври румънски самолети са свалили два реактивни дрона над териториалните води на страната. Букурещ заяви и че ще ускори развитието на системи за наблюдение и оборудване за противодействие на мини и дронове.

България поиска от НАТО бойни самолети и системи за противодействие на дронове. София очаква и включване в натовска инициатива за защита от безпилотни летателни апарати.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът вече е засилил позициите си по източния фланг. Украинският външен министър Андрий Сибиха предупреди, че зачестилите атаки „превръщат Черно море в зона на опасност за цивилното корабоплаване“.

Москва не е признала всички нападения. В отделни случаи руското Министерство на отбраната е заявявало, че поразените кораби са превозвали „военни товари или товари с двойна употреба“ за украинските въоръжени сили.

Атаките се отразяват и на украинския износ. Украйна е изнесла 1,09 милиона тона пшеница през септември спрямо 2,05 милиона тона година по-рано. След засилването на ударите по пристанищата край Одеса част от товарите са били пренасочени към по-малки дунавски пристанища, но и тези маршрути вече са изложени на риск.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com