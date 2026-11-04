Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции

Украинските сили са напреднали или са запазили позиции северно от Суми, а по-рано са разширили присъствието си и в района на Славянск в Донецка област. Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 ноември.
„Украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции северно от град Суми“, се казва в доклада. Според ISW това е потвърдено от геолокирани видеозаписи, на които се вижда руски удар по украинска позиция югозападно от Андреевка. Районът по-рано е бил представян от руски източници като територия под руски контрол.
Контраатаки край Купянск, Борова и Лиман
На 2 и 3 ноември руските сили са продължили настъпателните операции в купянското направление, но не са напреднали. ISW свързва това с украинска контраатака северно от Купянск.
На 3 ноември руските войски са продължили действията си в направлението към Борова, докато украинските сили са контраатакували североизточно от града. Институтът обаче не е открил доказателства за руско напредване в района.
Подобна е оценката и за Лиман. Руски атаки са продължили на 2 и 3 ноември, но според ISW руските сили не са постигнали напредък, след като украинските военни са извършили контраатаки североизточно и югоизточно от града.
Данни за позиции край Славянск
В Донецка област ISW е установил доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка, североизточно от Славянск, и в Рай-Александровка, югоизточно от града.
„ISW наскоро откри доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка и Рай-Александровка“, се посочва в доклада. Анализаторите не представят данни за ново руско напредване по тези участъци.
В общата си оценка за 3 ноември ISW посочва, че нито руските, нито украинските сили са постигнали потвърдено напредване. Докладът разглежда отделно установените по-ранни украински придвижвания и действията по различните направления през последните дни.
Източници: unian.net, understandingwar.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #38, #49, #52, #61
17:21 04.11.2026
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3 Е, не, престанете.
Коментиран от #63
17:22 04.11.2026
4 Пич
Отново контранаступ.......?!
А то - укрофашистите напредват към кварталите да ловя хора в мазетата...!!!
Коментиран от #14, #20, #28, #59
17:23 04.11.2026
5 Много дълъгг и неприятен е
Коментиран от #19, #25
17:23 04.11.2026
6 Браните родината си и Европа
17:23 04.11.2026
7 РФ е въздух под налягане !
17:24 04.11.2026
8 Щом казва на IDW и УНИАН
Коментиран от #22, #65
17:25 04.11.2026
9 Касс
ВСУ газят!!!Руснаците гърмят само по цивилни обекти.Убиват всеки ден деца
Коментиран от #62
17:25 04.11.2026
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12 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
17:26 04.11.2026
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15 Обрат викаш
17:27 04.11.2026
16 Така е
До коментар #13 от "Нямат край добрите новини.":А дано !
Путин на никой няма да липсва, може би малко на кРадев и мафиЙотова, ама пък цял свят ще празнува.
Коментиран от #55
17:28 04.11.2026
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28 😂😂😂😂😂
До коментар #4 от "Пич":Много бързо си нацъкваш плюсовете
😄😄😄
Русия е свършена.
Коментиран от #33, #35
17:32 04.11.2026
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35 Пич
До коментар #28 от "😂😂😂😂😂":И ти има да свършваш много добре, ако се хвърлим в класова борба...
17:37 04.11.2026
36 Тръмп
17:37 04.11.2026
37 Копейка в шок
Месиме и за утеха ни раздаван новогодишни играчки от изплували контейнери.
Ееех съдба на копей
Коментиран от #40
17:37 04.11.2026
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39 касата
До коментар #13 от "Нямат край добрите новини.":Две туби с дефицитен бензин са в бункера вече.Ботокса търси кибрита.
Коментиран от #57
17:40 04.11.2026
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43 Заблудена копейка
17:40 04.11.2026
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48 Буревестников
Коментиран от #56
17:47 04.11.2026
49 КРАТКО
До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":АМИ СЛАВА
И БОГ ДА ПРОСТИ ДОРИ И ГЛУПАЦИТЕ
17:49 04.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 антипутя
17:50 04.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
Коментиран от #58
17:50 04.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Метресата от Барселона
До коментар #16 от "Така е":Бойко плюс Пеевски на квадрат, вие пък съвсем няма да ни липсвате!
17:53 04.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хасан Хаспела
До коментар #39 от "касата":Дон Ку.Лаппоне ,кибрит не ми трябва ,даже и в тъмното мога да ти нацеля анна .аллла !
17:59 04.11.2026
58 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #53 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":Кога свърши СВОто.....
18:02 04.11.2026
59 Не знам
До коментар #4 от "Пич":Но гледам украинската карта на бойните действия, няма разлика от вчера, това са май журналистически драсканици за заплата
18:05 04.11.2026
60 Е аз ви казах
18:05 04.11.2026
61 Слава на руските братя🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Бог е с вас,и цяла България ви подкрепя,освободете отново света от фашизма завладял запада
18:07 04.11.2026
62 А дано
До коментар #9 от "Касс":Тия велики всу да отворят едно гестапо и в твоята махала
18:07 04.11.2026
63 Бункермен
До коментар #3 от "Е, не, престанете.":Вярно е не се издържа вече
18:08 04.11.2026
64 !!!?
18:10 04.11.2026
65 Знайко
До коментар #8 от "Щом казва на IDW и УНИАН":Гледах 40 минутно видео кой стои зад ISW и се оказа , че това е един сирийски емигрант базиран в Лондон и щедро спонсориран като "експерт" по сирийските въпроси отпреди 5 години.
Така че.....не е институт, а бежанец с грантове!
Що е ISW , все е измислица!
Пиши "1", пиши "2"!
18:11 04.11.2026
66 хахахахха
18:11 04.11.2026