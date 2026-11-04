Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции

Украинските сили са напреднали или са запазили позиции северно от Суми, а по-рано са разширили присъствието си и в района на Славянск в Донецка област. Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 ноември.

„Украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции северно от град Суми“, се казва в доклада. Според ISW това е потвърдено от геолокирани видеозаписи, на които се вижда руски удар по украинска позиция югозападно от Андреевка. Районът по-рано е бил представян от руски източници като територия под руски контрол.

Контраатаки край Купянск, Борова и Лиман

На 2 и 3 ноември руските сили са продължили настъпателните операции в купянското направление, но не са напреднали. ISW свързва това с украинска контраатака северно от Купянск.

На 3 ноември руските войски са продължили действията си в направлението към Борова, докато украинските сили са контраатакували североизточно от града. Институтът обаче не е открил доказателства за руско напредване в района.

Подобна е оценката и за Лиман. Руски атаки са продължили на 2 и 3 ноември, но според ISW руските сили не са постигнали напредък, след като украинските военни са извършили контраатаки североизточно и югоизточно от града.

Данни за позиции край Славянск

В Донецка област ISW е установил доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка, североизточно от Славянск, и в Рай-Александровка, югоизточно от града.

„ISW наскоро откри доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка и Рай-Александровка“, се посочва в доклада. Анализаторите не представят данни за ново руско напредване по тези участъци.

В общата си оценка за 3 ноември ISW посочва, че нито руските, нито украинските сили са постигнали потвърдено напредване. Докладът разглежда отделно установените по-ранни украински придвижвания и действията по различните направления през последните дни.

Източници: unian.net, understandingwar.org