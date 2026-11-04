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Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции
  Тема: Украйна

Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции

4 Ноември, 2026 17:19 1 243 66

  • украйна-
  • русия-
  • isw-
  • суми-
  • славянск

Украинските сили са задържали позиции северно от Суми и са контраатакували край Купянск, Борова и Лиман. Анализаторите посочват и по-ранно напредване край Славянск

Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са напреднали или са запазили позиции северно от Суми, а по-рано са разширили присъствието си и в района на Славянск в Донецка област. Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW) за бойните действия на 3 ноември.

„Украинските сили наскоро са напреднали или са запазили позиции северно от град Суми“, се казва в доклада. Според ISW това е потвърдено от геолокирани видеозаписи, на които се вижда руски удар по украинска позиция югозападно от Андреевка. Районът по-рано е бил представян от руски източници като територия под руски контрол.

Контраатаки край Купянск, Борова и Лиман

На 2 и 3 ноември руските сили са продължили настъпателните операции в купянското направление, но не са напреднали. ISW свързва това с украинска контраатака северно от Купянск.

На 3 ноември руските войски са продължили действията си в направлението към Борова, докато украинските сили са контраатакували североизточно от града. Институтът обаче не е открил доказателства за руско напредване в района.

Подобна е оценката и за Лиман. Руски атаки са продължили на 2 и 3 ноември, но според ISW руските сили не са постигнали напредък, след като украинските военни са извършили контраатаки североизточно и югоизточно от града.

Данни за позиции край Славянск

В Донецка област ISW е установил доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка, североизточно от Славянск, и в Рай-Александровка, югоизточно от града.

„ISW наскоро откри доказателства, че украинските сили по-рано са напреднали в Пискуновка и Рай-Александровка“, се посочва в доклада. Анализаторите не представят данни за ново руско напредване по тези участъци.

В общата си оценка за 3 ноември ISW посочва, че нито руските, нито украинските сили са постигнали потвърдено напредване. Докладът разглежда отделно установените по-ранни украински придвижвания и действията по различните направления през последните дни.

Източници: unian.net, understandingwar.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    11 60 Отговор
    Бог е с Вас братя освободители и пазители на Европа !

    Коментиран от #38, #49, #52, #61

    17:21 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е, не, престанете.

    12 38 Отговор
    Путин малко 6oй ли отнесе днес?

    Коментиран от #63

    17:22 04.11.2026

  • 4 Пич

    45 7 Отговор
    Олеле майко майкооо......... германци...!!!
    Отново контранаступ.......?!
    А то - укрофашистите напредват към кварталите да ловя хора в мазетата...!!!

    Коментиран от #14, #20, #28, #59

    17:23 04.11.2026

  • 5 Много дълъгг и неприятен е

    11 44 Отговор
    днешният ден за българският русофил

    Коментиран от #19, #25

    17:23 04.11.2026

  • 6 Браните родината си и Европа

    6 39 Отговор
    Слава! Ето и от САЩ новините са добри

    17:23 04.11.2026

  • 7 РФ е въздух под налягане !

    12 41 Отговор
    Путин не воюва на фронта, там не му стигат силите, той воюва с детски градини, болници, деца и майки, старци и без защитни, Путин е престъпник и терорист !!!

    17:24 04.11.2026

  • 8 Щом казва на IDW и УНИАН

    35 5 Отговор
    Вярвам.

    Коментиран от #22, #65

    17:25 04.11.2026

  • 9 Касс

    7 36 Отговор
    Колкото и да има медийно затъмнение,истината е една:
    ВСУ газят!!!Руснаците гърмят само по цивилни обекти.Убиват всеки ден деца

    Коментиран от #62

    17:25 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    29 4 Отговор
    Обрат на фронта? Украинските сили отблъснаха руснаците и си върнаха позиции във виртуалната нереалност. Иначе, мъка мъка.

    17:26 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Обрат викаш

    27 2 Отговор
    Значи досега руснаците са бухтили украинците, пък ти си ни баламосвала:))

    17:27 04.11.2026

  • 16 Така е

    5 26 Отговор

    До коментар #13 от "Нямат край добрите новини.":

    А дано !
    Путин на никой няма да липсва, може би малко на кРадев и мафиЙотова, ама пък цял свят ще празнува.

    Коментиран от #55

    17:28 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 😂😂😂😂😂

    2 23 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Много бързо си нацъкваш плюсовете
    😄😄😄
    Русия е свършена.

    Коментиран от #33, #35

    17:32 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пич

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "😂😂😂😂😂":

    И ти има да свършваш много добре, ако се хвърлим в класова борба...

    17:37 04.11.2026

  • 36 Тръмп

    8 17 Отговор
    РУСИЯ КАПУТ

    17:37 04.11.2026

  • 37 Копейка в шок

    10 17 Отговор
    Е сега кВо става.Копейките се преместихме от Дунав на Ч.море и пак ням АсвАбАдителей.
    Месиме и за утеха ни раздаван новогодишни играчки от изплували контейнери.
    Ееех съдба на копей

    Коментиран от #40

    17:37 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 касата

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "Нямат край добрите новини.":

    Две туби с дефицитен бензин са в бункера вече.Ботокса търси кибрита.

    Коментиран от #57

    17:40 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Заблудена копейка

    11 4 Отговор
    Чакам потвърждение от ТАСС и Риа новости.

    17:40 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Буревестников

    4 10 Отговор
    Симпатизантите на агресора отново не вярват, а не се замислят защо вече пета година Раша не може да превземе 20% от Донбас. 😂

    Коментиран от #56

    17:47 04.11.2026

  • 49 КРАТКО

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    АМИ СЛАВА
    И БОГ ДА ПРОСТИ ДОРИ И ГЛУПАЦИТЕ

    17:49 04.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 антипутя

    0 3 Отговор
    Колко пъти е повторено едно и също ... ма няма лошо, нека се знае ...

    17:50 04.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    9 2 Отговор
    Кога да очакваме Перемога и Контранаступ ?

    Коментиран от #58

    17:50 04.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Метресата от Барселона

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Бойко плюс Пеевски на квадрат, вие пък съвсем няма да ни липсвате!

    17:53 04.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хасан Хаспела

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "касата":

    Дон Ку.Лаппоне ,кибрит не ми трябва ,даже и в тъмното мога да ти нацеля анна .аллла !

    17:59 04.11.2026

  • 58 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    Кога свърши СВОто.....

    18:02 04.11.2026

  • 59 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Но гледам украинската карта на бойните действия, няма разлика от вчера, това са май журналистически драсканици за заплата

    18:05 04.11.2026

  • 60 Е аз ви казах

    1 0 Отговор
    100-200 метра евентуално и после назад

    18:05 04.11.2026

  • 61 Слава на руските братя🇧🇬🤝🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Бог е с вас,и цяла България ви подкрепя,освободете отново света от фашизма завладял запада

    18:07 04.11.2026

  • 62 А дано

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Касс":

    Тия велики всу да отворят едно гестапо и в твоята махала

    18:07 04.11.2026

  • 63 Бункермен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Е, не, престанете.":

    Вярно е не се издържа вече

    18:08 04.11.2026

  • 64 !!!?

    1 0 Отговор
    Вече пета година Копейките чакат братушките Путлер и Кадиров на брега на Дунав...да му се невиди !

    18:10 04.11.2026

  • 65 Знайко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Щом казва на IDW и УНИАН":

    Гледах 40 минутно видео кой стои зад ISW и се оказа , че това е един сирийски емигрант базиран в Лондон и щедро спонсориран като "експерт" по сирийските въпроси отпреди 5 години.
    Така че.....не е институт, а бежанец с грантове!
    Що е ISW , все е измислица!
    Пиши "1", пиши "2"!

    18:11 04.11.2026

  • 66 хахахахха

    0 0 Отговор
    като видиш мара,униан и се губи смисъла да четеш нататък,поредната пропаганда, интересно май имаше закон за разпространението на дезинформация

    18:11 04.11.2026

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