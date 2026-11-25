Практиката бивши индустриални терени да се използват за производство на енергия от възобновяеми източници е разпространена в редица европейски държави, но в България се сблъсква с недостатъчно финансиране за рекултивация, липса на достъпна информация за състоянието на терените и други нормативни и административни пречки.

За да предложи решения на тези проблеми, на 19 ноември Екологично сдружение „За Земята“ организира кръгла маса за ефективна рекултивация на увредени терени. В събитието се включиха представители на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), общини, браншови организации от ВЕИ сектора, учени, юристи и граждански организации, сред които WWF България, Българска фондация Биоразнообразие, „Грийнпийс“ - България, Bankwatch Network и Инициативен комитет „Да спасим гората на община Аврен“.

Успешни примери за преобразуване на бивши индустриални терени във фотоволтаични паркове вече съществуват и в България - бивше депо за строителни отпадъци в Перник, автобусно депо в Бургас и бивше летище в Силистра. Според анализа на WWF България, 233 общини в страната разполагат с увредени терени с потенциал за производство на слънчева енергия. Общият им прогнозен потенциал възлиза на 28 GW или над два пъти повече от заложените 13,66 GW до 2050 г. в Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК).

Представителите на ВЕИ сектора заявиха интерес към използването на увредени терени, но посочиха, че хронично се сблъскват с недостиг на средства за рекултивация. Често се случва въпреки законовото изискване, терените биват оставени без да бъде извършена рекултивация до ниво, позволяващо да бъдат използвани за развитие на слънчеви и ветропаркове. Подготовката на земята не се покрива от финансирането по проекти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), което допълнително затруднява инвеститорите. Според доц. Мария Трифонова отдалечеността на част от терените от електропреносната мрежа също може да оскъпи електроенергията.

Шансовете за финансиране на рекултивационни дейности чрез европейските фондове през периода 2028 - 2034 г. бяха представени от Даниел Попов от Bankwatch Network. Той акцентира върху необходимостта от ранно стратегическо планиране, координация между институциите и активно участие на заинтересованите страни, тъй като бъдещите плащания ще бъдат обвързани с изпълнението на конкретни цели.

Насочването на инвестициите към вече нарушени земи може да намали натиска върху ценни природни местообитания, пасища и плодородни земеделски земи, но от Българска фондация Биоразнообразие обаче акцентираха върху индивидуалната оценка и подчертаха, че не всеки увреден терен е подходящ за нова индустриална дейност, тъй като с течение на времето някои са се превърнали в убежище на ценни растителни и животински видове.

Представителите на Инициативен комитет „Да спасим гората на община Аврен“ споделиха личен опит и обърнаха внимание на недостатъчната прозрачност при избора на терени, формалното участие на местните общности и практиката на раздробяване на инвестиционни проекти с цел заобикаляне на екологичните оценки.

В посока прозрачност бяха и предложенията на „За Земята“, разработени от адвокат Александър Коджабашев. Те предвиждат в Националния концесионен регистър да бъде включена информация за финансовото обезпечение на рекултивационните дейности, цялостните и годишните работни проекти за техническа ликвидация, консервация, както и ежегодните доклади на концесионерите.

Предложено бе и създаването на комисия с участието на бизнеса и обществеността, която да проучи възможностите за публикуване на документацията по рекултивация и свързаните с нея експертни становища на сайта на Министерството на енергетиката съгласно принципите на Орхуската конвенция.

Балин Балинов от „Грийнпийс“ - България представи действащи проекти на енергийни общности върху бивши увредени терени в Полша, Испания, Франция и Германия. Подобен модел позволява на граждани, общини и малки предприятия да произвеждат енергия, така че да печалбата да остане в общността.

„След като имаме конкретни предложения и анализ, както и заявен интерес от различни заинтересовани страни, ще продължим с преодоляване на нормативните и техническите пречки и осигуряване на подкрепа за конкретни действия“, казва Румяна Боянова, основният организатор на кръглата маса от „За Земята“.