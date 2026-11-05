Къшнър: Работим с всички страни за траен мир в Украйна

Американският президентски пратеник Джаред Къшнър заяви, че работи „с всички страни“, за да бъде намерен път към траен мир в Украйна. Той определи ангажираността на украинския президент Володимир Зеленски и екипа му като конструктивна.

„Работим усилено с всички страни, за да намерим път към траен мир. Фокусът ни не е само върху прекратяването на тази ужасна война, но и върху изграждането на по-широка архитектура за сигурност – необходима, за да се гарантира, че след края на бойните действия те никога няма да започнат отново“, написа Къшнър в X.

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Публикацията му последва разговор със Зеленски и американския пратеник Стив Уиткоф. Според италианската медия „Ла Република“ Къшнър е споделил съобщение на украинския президент и е подчертал конструктивната работа на украинския екип.

Подготовка за тристранни разговори

Зеленски съобщи, че разговорът с Уиткоф и Къшнър е продължил около час и половина. По думите му трите страни подготвят среща на работно ниво, която трябва да се състои в рамките на седмица.

Очаква се разговорите да се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Американската страна ще бъде представлявана от Уиткоф и Къшнър. Предстоящата среща е част от усилията на Вашингтон да възобнови дипломатическия процес между Киев и Москва.

Зеленски посочи, че украинската страна е представила своите предложения и настоя преговорите да продължат с пълна скорост. Сред обсъжданите теми са противовъздушната отбрана, бъдещите гаранции за сигурност и стъпките към прекратяване на войната.

Акцент върху сигурността след края на войната

Изявлението на Къшнър показва, че американският подход включва не само спиране на сраженията, но и договаряне на по-широка система за сигурност. Според него тя трябва да намали риска от ново избухване на конфликта, след като бойните действия бъдат прекратени.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат надеждни. Той допълни, че противовъздушната отбрана остава непосредствен приоритет заради продължаващите руски удари.

Конкретните предложения, които ще бъдат обсъдени в Абу Даби, все още не са публично представени в пълен вид. Не е обявено и дали разговорите ще доведат до среща на лидерско ниво.

Източници: repubblica.it, axios.com, marketscreener.com