Новини
Свят »
САЩ »
Къшнър: Работим с всички страни за траен мир в Украйна
  Тема: Украйна

Къшнър: Работим с всички страни за траен мир в Украйна

5 Ноември, 2026 04:59 596 1

  • джаред къшнър-
  • володимир зеленски-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • абу даби

Американският пратеник определи ангажираността на Зеленски и екипа му като конструктивна. Тристранни разговори с Русия и Украйна се очакват в Абу Даби

Къшнър: Работим с всички страни за траен мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президентски пратеник Джаред Къшнър заяви, че работи „с всички страни“, за да бъде намерен път към траен мир в Украйна. Той определи ангажираността на украинския президент Володимир Зеленски и екипа му като конструктивна.

„Работим усилено с всички страни, за да намерим път към траен мир. Фокусът ни не е само върху прекратяването на тази ужасна война, но и върху изграждането на по-широка архитектура за сигурност – необходима, за да се гарантира, че след края на бойните действия те никога няма да започнат отново“, написа Къшнър в X.

Още новини от Украйна

Публикацията му последва разговор със Зеленски и американския пратеник Стив Уиткоф. Според италианската медия „Ла Република“ Къшнър е споделил съобщение на украинския президент и е подчертал конструктивната работа на украинския екип.

Подготовка за тристранни разговори

Зеленски съобщи, че разговорът с Уиткоф и Къшнър е продължил около час и половина. По думите му трите страни подготвят среща на работно ниво, която трябва да се състои в рамките на седмица.

Очаква се разговорите да се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Американската страна ще бъде представлявана от Уиткоф и Къшнър. Предстоящата среща е част от усилията на Вашингтон да възобнови дипломатическия процес между Киев и Москва.

Зеленски посочи, че украинската страна е представила своите предложения и настоя преговорите да продължат с пълна скорост. Сред обсъжданите теми са противовъздушната отбрана, бъдещите гаранции за сигурност и стъпките към прекратяване на войната.

Акцент върху сигурността след края на войната

Изявлението на Къшнър показва, че американският подход включва не само спиране на сраженията, но и договаряне на по-широка система за сигурност. Според него тя трябва да намали риска от ново избухване на конфликта, след като бойните действия бъдат прекратени.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат надеждни. Той допълни, че противовъздушната отбрана остава непосредствен приоритет заради продължаващите руски удари.

Конкретните предложения, които ще бъдат обсъдени в Абу Даби, все още не са публично представени в пълен вид. Не е обявено и дали разговорите ще доведат до среща на лидерско ниво.

Източници: repubblica.it, axios.com, marketscreener.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми тогава направете с Путин

    2 2 Отговор
    каквото направихте с Magypo!

    05:08 05.11.2026