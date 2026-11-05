Победата на демократите застрашава военните проекти на Тръмп

Победата на демократите на междинните избори в САЩ поставя под съмнение финансирането на най-амбициозните военни проекти на президента Доналд Тръмп. Демократическата партия спечели контрол над Камарата на представителите и Сената, което според анализатори прави приемането на пълния бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара малко вероятно.

Проектът за финансовата 2027 г. предвижда почти 66 милиарда долара за строителство на 18 бойни и 16 спомагателни кораба. В него е включено и първоначално финансиране за бойни кораби от клас Trump и нови фрегати. Друг основен приоритет е системата за противоракетна отбрана Golden Dome, за която са заложени 17,5 милиарда долара.

Почти цялото финансиране за Golden Dome и значителна част от средствата за други нови военни способности зависят от процедурата reconciliation. Тя позволява на Сената да приема определени бюджетни мерки с обикновено мнозинство, вместо с обичайния праг от 60 гласа. След изборната победа на демократите този вариант вече се оценява като малко вероятен.

Проектите, свързани с Тръмп

Axios цитира меморандум на изследователската група TD Cowen, според който „проектите, брандирани с името на Тръмп, са обречени“. В документа са посочени Golden Dome, Golden Fleet и други инициативи, които според анализаторите ще бъдат ограничени.

Тод Харисън, експерт по отбранителния бюджет в American Enterprise Institute, заяви пред Axios, че очаква преходният Конгрес да не приеме закона за reconciliation. По думите му базовото очакване е „нищо да не се случи с бюджета за отбраната“, а финансирането да продължи с временна резолюция и през следващата година.

При отпадане на допълнителното финансиране предложението може да се свие от 1,5 трилиона до около 1,1 трилиона долара. Според Марк Кансиън от Центъра за стратегически и международни изследвания много от основните направления - дронове, боеприпаси, корабостроене и противоракетна отбрана - имат двупартийна подкрепа, но конкретни проекти могат да бъдат променени или преименувани.

Следващият сблъсък е в Конгреса

Демократическото мнозинство ще поеме пълния контрол над Конгреса с началото на новия мандат. До тогава законодателите трябва да решат как да финансират федералните ведомства и армията, докато действащите бюджетни процедури остават блокирани.

Axios съобщи, че няколко влиятелни републиканци, свързани с комисиите по отбрана и бюджетни кредити, са загубили изборите или са изправени пред риск да бъдат победени. Пентагонът не е коментирал прогнозите. Самият Тръмп заяви, че не обмисля смяната на министъра на отбраната Пийт Хегсет и че той върши много добра работа.

Източници: axios.com, defenseone.com, apnews.com