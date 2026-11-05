Мелания Тръмп с призив за мир: Време е за нещо по-трайно от временно примирие

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за трайно примирие в Украйна по време на среща в Белия дом с руски и украински представители. Тя заяви, че прекратяването на огъня в Олешки трябва да бъде използвано като основа за по-мащабен мирен процес.

„Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня“, каза Мелания Тръмп.

Тя определи постигнатото в града като пример, че дори ограничено хуманитарно споразумение може да създаде условия за по-широко договаряне. „Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра“, добави първата дама.

Шест дни без бойни действия

Примирието в Олешки продължи шест дни и приключи на 1 ноември. То позволи доставката на храна и медикаменти, както и евакуацията на жители от града, който се намира в окупираната от Русия част на Херсонска област.

Когато споразумението влезе в сила, в Олешки са останали около 2000 души. По време на хуманитарната операция са използвани 25 автобуса, а според данни, цитирани от международни медии, са евакуирани над 750 души. Украинските власти не са обявили окончателен официален брой, за да не застрашат хората, които са останали в града, и евентуални бъдещи операции.

Около една четвърт от евакуираните са избрали да бъдат отведени към територии под руски контрол, а останалите са се насочили към Украйна. Част от жителите са останали в Олешки, след като са получили хуманитарна помощ.

Призив за по-широко споразумение

Мелания Тръмп заяви, че примирието е било възможно благодарение на участието на руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. „Примирието в Олешки нямаше да бъде възможно без президентите Путин и Зеленски. Тяхното сътрудничество създаде значим прецедент за напредване на мира в региона“, каза тя.

Украинският преговарящ Давид Арахамия посочи, че временната пауза е помогнала на двете страни да проверят на практика механизми за поддържане на спокойствието. Руският пратеник Кирил Дмитриев благодари на Мелания Тръмп за ролята ѝ при справянето с хуманитарната ситуация в Олешки.

Киев и Москва са заявили готовност да обсъждат подобни хуманитарни операции и в други окупирани райони. Засега обаче няма договореност за общо прекратяване на бойните действия в Украйна.

Източници: apnews.com, lemonde.fr