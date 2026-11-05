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Мелания Тръмп с призив за мир: Време е за нещо по-трайно от временно примирие
  Тема: Украйна

Мелания Тръмп с призив за мир: Време е за нещо по-трайно от временно примирие

5 Ноември, 2026 20:18 741 8

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  • украйна-
  • русия

На среща в Белия дом тя определи шестдневното примирие в Олешки като възможна основа за по-мащабен мирен процес

Мелания Тръмп с призив за мир: Време е за нещо по-трайно от временно примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп призова за трайно примирие в Украйна по време на среща в Белия дом с руски и украински представители. Тя заяви, че прекратяването на огъня в Олешки трябва да бъде използвано като основа за по-мащабен мирен процес.

„Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня“, каза Мелания Тръмп.

Тя определи постигнатото в града като пример, че дори ограничено хуманитарно споразумение може да създаде условия за по-широко договаряне. „Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра“, добави първата дама.

Шест дни без бойни действия

Примирието в Олешки продължи шест дни и приключи на 1 ноември. То позволи доставката на храна и медикаменти, както и евакуацията на жители от града, който се намира в окупираната от Русия част на Херсонска област.

Когато споразумението влезе в сила, в Олешки са останали около 2000 души. По време на хуманитарната операция са използвани 25 автобуса, а според данни, цитирани от международни медии, са евакуирани над 750 души. Украинските власти не са обявили окончателен официален брой, за да не застрашат хората, които са останали в града, и евентуални бъдещи операции.

Около една четвърт от евакуираните са избрали да бъдат отведени към територии под руски контрол, а останалите са се насочили към Украйна. Част от жителите са останали в Олешки, след като са получили хуманитарна помощ.

Призив за по-широко споразумение

Мелания Тръмп заяви, че примирието е било възможно благодарение на участието на руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. „Примирието в Олешки нямаше да бъде възможно без президентите Путин и Зеленски. Тяхното сътрудничество създаде значим прецедент за напредване на мира в региона“, каза тя.

Украинският преговарящ Давид Арахамия посочи, че временната пауза е помогнала на двете страни да проверят на практика механизми за поддържане на спокойствието. Руският пратеник Кирил Дмитриев благодари на Мелания Тръмп за ролята ѝ при справянето с хуманитарната ситуация в Олешки.

Киев и Москва са заявили готовност да обсъждат подобни хуманитарни операции и в други окупирани райони. Засега обаче няма договореност за общо прекратяване на бойните действия в Украйна.

Източници: apnews.com, lemonde.fr


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А50

    5 2 Отговор
    Меланито да прави мусака на Дончо

    20:22 05.11.2026

  • 3 Зеления

    2 2 Отговор
    Доньо не можа да вземе нобеловата награда за мир и сега пуска Мелания напред тя да се пробва, ако обаче норвежкия комитет се избъзика и даде нобела за мир на Байдън, като нищо на другия ден Донча ще обяви война на Норвегия

    Коментиран от #6

    20:25 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДалИ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Като нищо може да обяви война на Америка дори 😀😀😀

    20:47 05.11.2026

  • 7 МИР НА ВСЯКЪДЕ И

    2 0 Отговор
    За ВЕЧНО. И НАРОДИТЕ ДА ЖИВЕЯТ ВЪВ МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ. А ТВОЯ ТРЪМПАК ЗАЩО НАПРАВИ ВОЙНА ВЪВ ИРАН ЗАЩО СЕ НАДУПАТИ НА НАТАНЯХУ. ПОЗОР СТЕ. АМЕРИКА НА МИГРАНТИ ЗАТВОРНИЦИ СЪЗДАДЕНА ОТ ТЯХ ТЕРОР ЗА ИНДИАНЦИТЕ ЧЕРНИТЕ СЕГА АМЕРИКА НА ПОЗОРА. БОРСИ ВАЛУТИ ВСИЧКО СЕ СРИВА. ГОРИВАТА НАГОРЕ ЯКО И ТОВА ЗАРАДИ ТВОЯ ТЮМБЕЛИН.

    20:47 05.11.2026

  • 8 !!!?

    1 1 Отговор
    Мелания явно е чула от Йотова за мир, само че тя постигна резултат на терен, а Йтова ходи на екскурзия до ООН да обясни на Гутереш какво е мир, защото, може би, той не знае...!!!?

    20:56 05.11.2026

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